WABUROシステムバス｜1月23日(金)にリニューアル発売！

日本で有数の和デザイン浴槽・浴室メーカーである株式会社アステック（本社：東京都港区白金、代表取締役社長：内山 雅揮）は、石貼り浴槽を核とした「WABUROシステムバス」を［2026年1月23日］より全面リニューアルいたします。今回のリニューアルでは、価格体系およびモデル名称の見直しに加え、新商品「RAIN」の追加、仕様構成の刷新を実施しました。あわせて、公式ホームページおよび製品カタログの全面改訂、ショールームのリニューアルも行っております。

カタログはこちら :https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODMwMTd9&detailFlg=1&pNo=1

■新商品 SP-LINE RAIN（レイン）

「SP-LINE RAIN（レイン）」は、SP-LINEシリーズで特に要望の多かった“オーバーヘッドシャワータイプ”のシステムバスとして開発された新モデルです。

オーバーヘッドシャワーによる包み込まれるような浴び心地に加え、浴槽にはWABUROの象徴である石貼り浴槽を標準装備しています。

空間全体にはタイル貼り仕上げを採用し、素材感と意匠性にこだわった上質な浴室空間を実現しました。

住宅からホテル・旅館まで、幅広い用途に対応可能なモデルです。

今回のリニューアルから、壁タイルのバリエーションを拡充しました。

平田タイル「Hi-Ceramics」シリーズのクォーツ4色に加え、シンプルながらも存在感のあるデザインで、空間に洗練された安らぎをもたらす「アルヴォ」4色を新たに追加し、計8色からお選びいただけます。

また、天井にはマットブラック仕上げを新たに採用。空間全体を引き締め、より上質で落ち着きのある浴室演出を可能にしました。

※画像は1624サイズプランニングガイド :https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODI5MTJ9&detailFlg=0&pNo=1

■製品概要

商品名：SP-LINE RAIN（レイン）

発売日：2026年1月23日（金）

販売価格例：

1616サイズ（1600×1600）：本体価格 340万円（税込374万円）

1618サイズ（1600×1800）：本体価格 360万円（税込396万円）

1620サイズ（1600×2000）：本体価格 390万円（税込429万円）

1624サイズ（1600×2400）：本体価格 420万円（税込462万円）

1820サイズ（1800×2000）：本体価格 430万円（税込473万円）

1822サイズ（1800×2200）：本体価格 440万円（税込484万円）

【TWIN浴槽設置】1624サイズ（1600×2400）：本体価格 470万円（税込517万円）

【TWIN浴槽設置】1822サイズ（1800×2200）：本体価格 490万円（税込539万円）

※価格には運送費・工事費が含まれておりません。

■製品ラインナップ

2026年1月23日（金）より販売開始

CL-LINE SEREN（セレン）

静けさが満ちる、やさしい余白。

Seren（セレン） は、「静けさ」「穏やかさ」を象徴し、シンプルで洗練されたデザインと、 心安らぐ落ち着いた空間を提供します。

「ホテルライクな上質感を、もっと手軽に取り入れたい」というニーズに応え、選択肢を最小限に絞り込み、 価格を抑えつつ高品質なバスルームを実現しました。

価格：\2,100,000（\2,310,000）～

プランニングガイド：

https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODI5MDh9&detailFlg=0&pNo=4(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODI5MDh9&detailFlg=0&pNo=4)

QL-LINE MIYABI（ミヤビ）

黒が導く、和の重奏。

日々使う場所だからこそ、そのフォルムにも飽くなきこだわりを求めました。

和デザイン浴槽とシンプルフォルムの上質パネルでコーディネートの浴室空間。

匠の技術により、シンプルフォルム、表面加工技術を駆使した鋼板パネルでコーディネートし、上質で繊細なディテールと贅沢な質感の浴室空間を生み出します。

価格：\2,400,000（\2,640,000）～

プランニングガイド：

https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODI5MTB9&detailFlg=0&pNo=1(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODI5MTB9&detailFlg=0&pNo=1)

SP-LINE ZEN（ゼン）

洗練された美空間が、心を静かにととのえる。

禅の静寂、湯に満ちる。

石と木、光と影。素材の本質に耳を傾け、空間を整える。

SP-LINE ZENは、削ぎ落とされた設計と自然との調和により、深い静けさと上質な時間をもたらします。

価格：\3,400,000（\3,740,000）～

プランニングガイド：

https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODI5MTF9&detailFlg=0&pNo=1(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODI5MTF9&detailFlg=0&pNo=1)

SP-LINE RAIN（レイン）

五感に響く、リラクゼーションの雨。

静かに降りそそぐ雨のように、心と身体をやさしく解きほぐすバスルーム。

水の音、肌に触れる感覚、広がる湿度、穏やかな光と檜の香り--

五感すべてを包み込む演出が、深いリラクゼーションへと誘います。

価格：\3,400,000（\3,740,000）～

プランニングガイド：

https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODI5MTJ9&detailFlg=0&pNo=1(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODI5MTJ9&detailFlg=0&pNo=1)

PM-LINE MAISON（メゾン）

日常を超える、特別なバスタイム

自然素材の浴槽が“ナチュラルウェルネス”な健康志向をサポートするほか、優美繊細な水流や、ご家族それぞれの嗜好で調光できる間接照明により気分に応じた「癒しと寛ぎ」の趣空間を演出し、身もこころもリラクゼーションの彼方へと誘います。

価格：\4,200,000（\4,620,000）～

プランニングガイド：

https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODI5MTN9&detailFlg=0&pNo=1(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODI5MTN9&detailFlg=0&pNo=1)

PM-LINE RESORT（リゾート）

リゾートを彷彿させる贅沢空間

まるで上質なリゾートに滞在しているかのような、心と身体を解きほぐす空間を目指しました。

洗練されたデザインと選び抜かれた素材が、日常を忘れさせるひとときを演出します。

価格：\4,200,000（\4,620,000）～

プランニングガイド：

https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODI5MTV9&detailFlg=0&pNo=1(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODI5MTV9&detailFlg=0&pNo=1)

PM-LINE VILLA（ヴィラ）

檜の温もり、至福のひととき

天然檜のやさしい香りと温もりに満たされた、心ほどけるバスルーム。

やわらかな木肌に触れるたび、五感が癒され、日常の喧騒から解き放たれていきます。

静けさの中に息づく和の心。森の静けさに包まれているような、深い安らぎを暮らしの中に。

価格：\5,500,000（\6,050,000）～

プランニングガイド：

https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODI5MTZ9&detailFlg=0&pNo=1(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODI5MTZ9&detailFlg=0&pNo=1)

■公式ホームページおよびカタログのリニューアルについて

今回の製品リニューアルにあわせて、公式ホームページおよび製品カタログも全面的に刷新しました。

デザインや商品ラインナップを見直し、WABUROの世界観や各モデルの特徴がより直感的に伝わる構成としています。

また、現在公開準備中ではありますが、カラー見積りシミュレーションも刷新予定です。

壁・床・浴槽のカラー選択に加え、器具の反映まで対応することで、より実際の完成イメージに近い検討が可能になります。

製品選定からプラン検討まで、お客様が安心して理想の浴室づくりを進められるツールへと進化しています。

■ リニューアルオープンフェア開催

公式ホームページ :https://ustech-jp.comカタログ :https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2ODMwMTd9&detailFlg=1&pNo=1

リニューアルオープンを記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めて、

下記日程にてリニューアルオープンフェアを開催いたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

RENEWAL OPEN FAIR 概要

期間：2026年2月4日（水）～6日（金）

開場時間：9：30～17：00

住所：〒106-0047 東京都港区南麻布2-11-10

ご来場対象：一般のお客様・関係者の皆様（ご予約不要）

来場特典：ノベルティをご用意しております

※数量限定／無くなり次第終了

※会場では荷物のお預かりができませんので、あらかじめご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ぜひこの機会にご来場いただき、

WABUROの世界観ならびに最新ラインアップをご覧ください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■アステックについて

株式会社アステックは、和モダン「石貼り浴槽」に特化し、客室風呂、露天風呂、大浴場におけるオーダー浴槽をはじめ、ユニットバスなど、独自の開発に基づくオリジナルな設計思想をもとに、旅館・ホテルなどのビジネスユースから個人のお客様まで、お風呂まわりをトータルにサポートする浴槽・浴室メーカーです。

The Okura Tokyo、フォーシーズンズホテル京都、ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ、アマン東京など、国内外のラグジュアリーホテル・リゾートへの納入実績も多数。

2020年には、建築家・隈研吾氏との協業によるラグジュアリーユニットバス『WABURO KUMA』を発表。

“唯一無二の浴槽・浴室づくり”をコンセプトに、これからも空間価値の向上を支える製品を提供し続けてまいります。

【会社概要】

商号：株式会社アステック

代表者：代表取締役社長 内山 雅揮

所在地：〒108-0072 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル5F

創立：1990年4月

資本金：5000万円

事業内容：高級浴槽・浴室ブランド「WABURO」の製造・販売

公式HP：https://www.ustech-jp.com

公式instagram :https://www.instagram.com/waburo.bathroom

