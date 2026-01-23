氷川きよし「ほど酔い酒」×菊水酒造「ふなぐち」コラボ商品を1月27日に発売！

菊水酒造株式会社

菊水酒造株式会社(所在地:新潟県新発田市島潟750、代表取締役:高澤大介)は、2026年1月27日より、「菊水ふなぐち 氷川きよし『ほど酔い酒』ver. 200ml×2本詰」を発売いたします。

本品は、弊社のアルミ缶入り生原酒「菊水ふなぐち」に氷川きよしの待望の演歌シングル「ほど酔い酒」のデザインを施した特別仕様で、氷川さんご自身が私生活で愛飲していることがきっかけとなり、今回のコラボレーションが実現したものです。

新曲「ほど酔い酒」のリリース・イブとなる27日は菊水酒造にとっても思い入れのある「ふな(27)ぐちの日」。1月27日、菊水酒造から蔵出しいたします。



ほどよく酔い、心をほどく―― 自分らしく生きる大人のための一杯を。

歌声に包まれながら、「ふなぐち」で杯を傾け、歌に込められた想いをたどり、余韻を愉しむ。

そんな心豊かなひと時をじっくりと楽しみいただける一本です。

氷川きよしさんコメント

この度、新曲「ほど酔い酒」と、普段から愛飲している、菊水酒造「ふなぐち」とのコラボが実現し、大変嬉しく思っております！

すっきりとした飲み口で、大好きなお酒です。

1日の終わりに、この1本で、“ほどよく” 酔ってください！

氷川さん最新シングル「ほど酔い酒」

氷川さんにとって久々の演歌シングルとなる本作は、生きづらい世の中で、小さなしくじりやつまづきを、寛容な心で受け止めていこう、というメッセージが込められた、「ゆるしましょう」というフレーズが印象的な作品となっています。

缶入り生原酒「ふなぐち」

かつて蔵に来た方にのみ振舞っていたしぼったままの生原酒。

鮮度を保ち酒本来の味わいを詰めるため試行錯誤を繰り返し、1972年に日本初(※1)のアルミ缶入り生原酒の開発に成功。生ならではのフレッシュ感とフルーティな香り、原酒らしいボディと濃厚なうまみが特徴です。

※1：1972年11月に日本で初めて生原酒缶を商品化 (株)コミュニケーション科学研究所調べ（2010年1月）

「ふなぐち」ってどんな意味？名前の由来は造りの現場から

仕込んだ醪をしぼる道具を蔵では酒槽（ふね）と呼び、その口（くち）から流れ出るお酒を、蔵人は「ふなぐち」と呼んでいました。加熱殺菌や割水をしていない、まさにしぼりたての生原酒です。この酒本来の味わいを缶に詰めたことから、「ふなぐち」と命名しました。

※「ふなぐち」は菊水酒造株式会社の登録商標です。

商品概要

ご購入方法

「ふなぐち」×「ほど酔い酒」デザインの特別仕様2本。クリアカートン入り。[表: https://prtimes.jp/data/corp/59888/table/51_1_a16a61442e734ca30bf89928ed7701bf.jpg?v=202601231221 ]

▼KIKUSUI蔵GARDEN内ショップ

住所 〒957-0011 新潟県新発田市島潟750 菊水酒造敷地内

営業時間 9:30～16:30

定休日 月曜日（月曜が祝日の場合は営業し、その翌日が定休日となります）

▼オンラインショップ

1月23日よりご予約受付開始。蔵出しは1月27日以降となります。

・菊水ショップ＜かよいぐら＞本店

https://www.kikusui-sake.shop/c/sake/funaguchi/hikawakiyoshi

・菊水ショップ＜かよいぐら＞楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/kikusui/c/0000000346/

本件に関する報道関係者のお問い合わせ先

菊水酒造株式会社 マーケティンググループ

TEL:0254-24-5111 FAX：0254-23-5255