【今年も販売！】昨年大人気だった苺スイーツ専門店「恋するストロベリー」がアイスは別腹 イオン徳島店にパワーアップして再登場！

株式会社UNI今回POP UP販売を行う苺スイーツ専門店「恋するストロベリー」 ※画像はイメージです。

「アイスは別腹」及び「77Sweets shop」を展開する株式会社UNI（本社：兵庫県姫路市、代表取締役：岡本 直也）は、2026年1月30日より徳島県にある「アイスは別腹 イオン徳島店」で苺スイーツ専門店「恋するストロベリー」の期間限定POP UP販売を開催いたします。

販売ブランド概要

見た目も可愛い商品を多数ご用意しております！ ※画像はイメージです。

POP UPで販売を行う「恋するストロベリー」は、「"愛でたい苺"との出会いをお届け」をコンセプトにしている苺スイーツ専門店です。

厳選した甘酸っぱいフレッシュな苺を贅沢に使用した商品は、味はもちろん、見た目もインスタ映え間違いなしの商品となっております。

苺の美味しさをギュッと詰め込んだスムージーやソーダなどのドリンクメニュー、パリッとした飴で丁寧にコーティングしたいちご飴など、思わず写真を撮りたくなるような可愛らしいスイーツを取り揃えております。

恋するストロベリーのアカウントはこちら :https://www.instagram.com/strawberry77love?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

「恋するストロベリー」で販売予定のメニュー ※画像はイメージです。

弊社が取り扱う「恋するストロベリー」は厳選した美味しい苺を贅沢に使用した、見た目も心もときめくボリュームたっぷりの「いちごデラックス」や「ダブルホワイト」をはじめ、デザート感覚で楽しめる小さいサイズのパフェや苺の美味しさを余すとこなく味わえるスムージーやソーダなどのドリンクメニュー、手軽に食べられるいちご飴やりんご飴など可愛いスイーツが勢揃い！

■オープン企画キャンペーン

恋するストロベリーで販売予定の商品 ※画像はイメージです。

今回、アイスは別腹 イオン徳島店での POP UP販売を記念して、「恋するストロベリー」の公式アカウントをフォローしていただいたお客様に向けて「先着100名様限定でお好きな商品200円引き」のオープン企画を1月30日、31日の2日間限定で実施します。(いちご飴は割引対象外。)

この機会に、ぜひアイスは別腹 イオン徳島店をご利用いただき、パワーアップした「恋するストロベリー」の商品をお楽しみください。

■POP UP情報

「アイスは別腹 イオン徳島店」

イオン徳島店のアカウントはこちら :https://www.instagram.com/ice.betsubara.aeontokushima?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

・住所：徳島県徳島市南末広町4-1イオンモール徳島1階

・営業時間：10:00～21:00

・定休日：なし

【会社概要・問い合わせ先】

・運営会社：株式会社 UNI

・代表取締役社長：岡本 直也

・事業内容：77Sweets shop FC本部、アイスは別腹FC本部、SNS運用代行事業

・電話番号：079-280-8005

・問い合わせ先：info@77sweets.com

ホームページはこちら :https://77sweets.com