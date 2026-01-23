”子どもたちの「できた！」が未来への力に” 少人数制×SSTで社会性を育む、Santeたまプラーザ（放課後等デイサービス）が2026年３月開所！

株式会社KUKURU

「Santeたまプラーザ」は、子どもたちが日常生活の中で自信を持って過ごせるよう、ソーシャルスキルトレーニング(SST)を中心としたプログラムを提供する新しい形の療育施設です。失敗してもいい、安心できる環境で繰り返しチャレンジする経験を通じて、お子さま一人ひとりの自己肯定感と自立心を育みます。

☀️Santeたまプラーザのコンセプト

"子どもたちの「できた！」を未来への力に"

日常生活の中で人間関係に戸惑いを感じたり、何らかの困難を抱えるお子さまを、専門スタッフが寄り添いながらサポートいたします。

少人数制のクラスで、集団におけるルールや友達との接し方、感情の調整方法を段階的に習得。失敗を恐れず、何度でもチャレンジできる環境の中で、小さな「できた！」を積み重ねる経験が、お子さまの自己肯定感を育み、未来を切り拓く力となることを目指しています。

ソーシャルスキルトレーニング(SST)とは

ソーシャルスキルとは、社会生活を営むために必要な技能全般を指します。

SSTでは、挨拶や依頼・断りといった対人コミュニケーションに加えて、片付けや整理整頓、時間を守ることなどの日常生活における基本的な習慣も対象としています。

これらのスキルを反復しながら積み上げることで、家庭・学校・将来の職場といった様々な場面で自分で考え行動する力を高め、自立した生活への道筋をつけていきます。

■ Santeたまプラーザの特徴

1. 日常生活に結びつく実践的な学び

挨拶、友人関係の構築、自分の意思を適切に伝える方法など、集団での活動に不可欠なソーシャルスキルの習得に重点を置いています。

お子さまが自分の興味や関心を見つけ、それを表現できるよう支援し、自ら選択して行動する力を育みます。

2. 同年代の少人数グループ編成

対人関係のスキルを効果的に学べるよう、2~5名程度の小規模なグループ制を採用しています。

専門的な知識と経験を持つスタッフが、お子さま同士が自然な形で交流できるようサポートいたします。

3. 一人ひとりの成長に合わせた柔軟な指導

日々の活動の中で、お子さまの発達段階や個性を踏まえた目標設定とプログラム作成を実施します。

個別への働きかけと集団での活動支援を組み合わせることで、みんなで楽しみながらチャレンジする経験を積み重ね、一人ひとりの「できた！」を大切に育てていきます。

■多面的な支援体制

当施設では、ソーシャルスキルトレーニング(SST)を核としながら、以下の 5 領域にわたり総合的な成長支援を行います。

- 健康・生活- 運動・感覚- 認知・行動- 言語・コミュニケーション- 人間関係・社会性

これらをバランスよく取り入れることで、子どもたちが日常生活だけでなく、将来の自立した生活への土台づくり を進めます。

■【Santeたまプラーザ】の主な活動プログラム

活動1. ロールプレイング

相手に話しかける際の声のかけ方や、会話のきっかけづくりのスキルを身につけます。質問の内容や尋ね方について学習し、実践と振り返りを繰り返すことでスキルを定着させます。様々な場面を想定した練習を通じて、状況に応じた適切なコミュニケーション方法を習得します。

活動例：お買い物の模擬体験、友達への声のかけ方の練習、電話での応対練習

【育まれる力】

- 状況に応じた適切な言葉遣い- 上手な自己主張の方法- 問題を解決する力活動2. 仲間と一緒に取り組む活動

仲間と協力して一つの目標に向かう経験を通じて、協調性やコミュニケーションスキルを育みます。役割分担や相談をしながら進めることで、集団活動に必要な実践的なスキルを身につけることができます。音楽活動では、他者と呼吸を合わせる大切さを学びます

活動例：調理実習(おやつ作り)、音楽活動(合奏、合唱、リズム遊び)、季節のイベント準備

【育まれる力】

- 協力して取り組む姿勢- 自分の役割を果たす責任感- 報告・連絡・相談する力 など活動3. 社会のルールを学ぶ活動

実際の社会場面を体験することで、学んだスキルを実生活に応用する力を養います。外出活動では、公共のマナーや他者への配慮、困った時の相談方法を実践的に学びます。防災訓練では、緊急時に落ち着いて行動する力や、指示を聞いて動く大切さを体験。また、周りの人と協力することの重要性も学びます。

活動例：外出活動(公共交通機関の利用、買い物体験、公園での遊び)防災訓練(避難訓練、防災グッズの確認、緊急時の行動)

【育まれる力】

- 公共のマナーと社会ルール困った時の対処法と相談力- 緊急時に落ち着いて行動する力- 状況を判断し適切に行動する力 など

活動4. ルールのある遊び

楽しみながらルールや勝敗の受け入れ方を学びます。負けた場面でも「まぁいいか」と受け止められる心を育て、友達と遊ぶ喜びを感じられるようになることを目指します。ゲームのルールや、負けた時・中断したい時の対処法を学び、実際のゲームを通して気持ちの伝え方を練習します。

活動例：簡単な集団遊びからボードゲーム、カードゲーム、すごろくなど

【育まれる力】

- 順番を待つ忍耐力- ルールを守る姿勢- 勝敗を受け入れる心- 報告・連絡・相談の習慣 などその他の活動内容

運動・身体活動

アート・創作活動 など

■サービス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/164781/table/5_1_da55b6a245a8fbf8170b060ded3d63b4.jpg?v=202601231021 ]

■運営法人について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/164781/table/5_2_5f7ed787344c50943d2aede12fb4517d.jpg?v=202601231021 ]

横浜市青葉区で大人からこどもまで“切れ目のない”福祉サービスを提供する会社を目指しています。

■お問い合わせ先

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/164781/table/5_3_8e1c47139add618cdddb4cd082425270.jpg?v=202601231021 ]

■取材・その他

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/164781/table/5_4_44314fcff7e53a1fa3e2fe7d4e67db1b.jpg?v=202601231021 ]