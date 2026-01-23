まるごと一冊おとめチックの世界☆　少女マンガ誌『りぼん』70年代の代表作家、陸奥Ａ子・田渕由美子・太刀掛秀子の画業を大特集！　特別寄稿に池野恋と水沢めぐみ、カラーイラスト250点以上を収録した決定版！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、漫画家の陸奥A子さん、田渕由美子さん、太刀掛秀子さんの画業を特集した書籍『陸奥Ａ子・田渕由美子・太刀掛秀子 りぼん70'sおとめチック☆エポック』（税込定価1,980円）を2026年1月23日に発売いたします。

1970年代後半に巻き起こった『りぼん』おとめチックブーム。

その中心的存在である陸奥Ａ子・田渕由美子・太刀掛秀子の仕事をまとめた決定版！





スペシャル対談「陸奥Ａ子×萩岩睦美」「田渕由美子×岩井俊二」。太刀掛秀子ロングインタビュー。特別寄稿＝池野恋、水沢めぐみ。カラーイラスト250点以上を掲載した豪華版！

2025年に創刊70周年を迎えた少女マンガ雑誌『りぼん』。

数々の名作が誕生した歴史の中で、1970年代後半には「おとめチック」という大ブームが巻き起こりました。

その中心的存在である陸奥Ａ子、田渕由美子、太刀掛秀子の魅力を丸ごと一冊たっぷり紹介します！



３人が描いた『りぼん』全表紙ギャラリー。

「こんぺい荘のフランソワ」「フランス窓便り」「花ぶらんこゆれて…」など人気作のカラーイラストも多数収録。

新規スペシャル対談や貴重なロングインタビューも！



後年の少女マンガに大きな影響を与えた「おとめチック」の時代。

少女たちの夢が詰まった作品の魅力に深く迫ります。

「オリオン座から流星にのって」扉原画『りぼん』1979年2 月号（集英社）「やさしいかおりのする秋に」扉原画『りぼん』1976年11月号（集英社）『りぼん』表紙原画 1980年4月号（集英社）



●カラーイラストギャラリー

陸奥・田渕・太刀掛が描いた『りぼん』の表紙、口絵などのカラーイラストを多数収録。

「おとめチック」を卒業した後の仕事も紹介。



●『りぼん』おとめチックふろくクロニクル



●スペシャル対談２本

陸奥Ａ子×萩岩睦美 「おしゃべりTea Time」

田渕由美子×岩井俊二 「重い時代のあとに吹くふわりとした上昇気流」



●ロングインタビュー

太刀掛秀子 「『りぼん』がくれた居場所」



●マンガ42ページ

陸奥Ａ子自選 「人参夫人とパセリ氏」



●特別寄稿

池野恋、水沢めぐみ



●描きおろしメッセージ

陸奥Ａ子 「推しくんたちがいる日々!!」

太刀掛秀子 「拝啓 長らくご無沙汰いたしました」



●未収録を含む貴重なエッセイマンガ

陸奥Ａ子 「みーはー探検隊 博多の屋台で一杯」

田渕由美子 「行くぞ！ 犬とアウトドア」

太刀掛秀子 「Dekomaru通信」



●主要作品リスト、年譜などのデータも大充実！

全国の書店・ネット書店、そして以下の展覧会2会場で販売！

●展覧会「カワイイ界隈！ 陸奥A子・松本かつぢ展」開催！

会期：2026年1月17日（土）～ 2月24日（火）

開館時間：10:00 ～ 18:00 （最終入館17:30）

詳細：旧尾崎テオドラ邸 https://ozakitheodora.com/gallery-post/mutsuako_matsumotokatsuji/

●展覧会「太刀掛秀子展 ～『りぼん』70'sおとめチック☆エポック～」開催！

会期：2026年4月4日（土）～ 6月28日（日）

開館時間：10:00 ～ 17:00 （入館は16:30まで）

詳細：弥生美術館 https://www.yayoi-yumeji-museum.jp/yayoi/exhibition/next.html(https://www.yayoi-yumeji-museum.jp/yayoi/exhibition/next.html)

●著者

陸奥 A子

1954年2月15日、福岡県生まれ。1972年18歳の時に『りぼん』10 月大増刊「獅子座うまれのあなたさま」でデビュー、1974 年『りぼん』2 月号「陸奥A 子のミニレターセット」でふろくに初登場する。同年6月号「たそがれ時に見つけたの」が本誌に初掲載されると瞬く間に人気を得て、「すこしだけ片想い」「きのうみた夢」「こんぺい荘のフランソワ」「粉雪ポルカ」などの作品を発表し、『りぼん』の看板作家として活躍した。

その後は『YOUNG YOU』『YOU』などに舞台を移し、「ハーパーの秘密」「ダーリンを探して」など、多くの作品を発表した。2019年に第51回北九州市民文化賞を受賞。

田渕 由美子

1954年11月26日、兵庫県生まれ。1970年、高校1年生の時に『りぼんコミック』11月増刊号「ママって不思議」でデビュー。1975年『りぼん』3月号「マルメロ・ジャムをひとすくい」にて本誌に初登場する。同居する3人の少女たちの恋模様を描いた「フランス窓便り」は田渕の代表作となった。その他の人気作に「雪やこんこん」「クロッカス咲いたら」「夏からの手紙」「あのころの風景」「キャラメル・オーガスト」「大阪マウンテンブルース」など多数の人気作がある。

エッセイマンガ「チュー坊がふたり」「まらそんノススメ」では、ユーモアあふれる作風で読者を楽しませた。

太刀掛 秀子

1956年2月13日、広島県生まれ。1973年、高校生の頃に第6回「りぼん新人漫画賞」で創設以来初の大賞となる「入選」を受賞、『りぼん』10月大増刊にて受賞作「雪の朝」が掲載されてデビュー。その後大学に通学しながら「なっちゃんの初恋」「ミルキーウェイ」「雨の降る日はそばにいて」などを連載して人気を得る。代表作は「花ぶらんこゆれて…」「まりの きみの声が」「ポポ先生がんばる!!」など。絵本「青い鳥」も手掛けた。1996年から海外での子育てについて描いたエッセイ「でこたんの子育てだより 毎日ローラーコースター」や「Dekomaru通信」を執筆した。

●新刊情報

●書名：陸奥Ａ子・田渕由美子・太刀掛秀子 りぼん70'sおとめチック☆エポック

●著者：陸奥A子／田渕由美子／太刀掛秀子

●仕様：A5判／並製／192ページ

●発売日：2026年1月23日

●税込定価：1,980円（本体価格1,800円）

●ISBN：9784309258188

●出版社：河出書房新社

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309750613/(https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309258188/)

※電子書籍の発売予定はありません。