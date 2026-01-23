【徳島市】「経営力向上セミナー」を開催します

徳島市



　徳島市では、創業を考えている方や、創業後の経営力を向上させたい方などを対象に、起業家から必要な考え方を学び、ヒントを得るためのセミナーを開催しますので、興味のある方は是非、受講ください。



[日時]


2月4日（水）午後2時から午後4時まで



[場所]


株式会社　徳島健康科学総合センター1階　大会議室　（徳島市川内町平石住吉209-5）
※駐車場は来客用（無料）をご利用ください。



[内容]


「起業家から必要な考え方を学ぼう」社長のセナカ　プロジェクト

　起業に不安や悩みを抱えている方、また起業後に業績が思うように伸びない方に役立つセミナーです。
　講師自らの起業体験や経営力を向上したノウハウを講演・パネルディスカッションします。



＜講師＞


- （パネリスト）　市岡製菓株式会社　　代表取締役　市岡　沙織（いちおか　さおり）氏
- （パネリスト）　中華そば　大寿　　代表　武岡　大聖（たけおか　たいせい）氏
- （ファシリテーター）　とくしまアントレプレナー塾　　　代表　里見　和彦（さとみ　かずひこ）氏


[受講料]


無料



[定員]


会場参加 30 人（先着順）



[申込期限]


1月28日（水曜）まで。定員になり次第締め切ります。



[申し込み方法]


事前に申込みが必要です。参加申込書に必要事項を記入し、メール（E-mail：kitaike@tokushimasc.jp)または、 FAX(088-665-7877）で徳島健康科学総合センターへお申し込みください。



[徳島市HP]



https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/keizai/jigyosha/sogyokigyo_shien/keieiryokukoujou.html



[問い合わせ先]


徳島市経済部経済政策課　


〒770-8571　徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館3階）


電話番号：088-621-5225


ファクス：088-621-5196