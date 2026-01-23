【徳島市】「経営力向上セミナー」を開催します

徳島市

徳島市では、創業を考えている方や、創業後の経営力を向上させたい方などを対象に、起業家から必要な考え方を学び、ヒントを得るためのセミナーを開催しますので、興味のある方は是非、受講ください。

[日時]

2月4日（水）午後2時から午後4時まで

[場所]

株式会社 徳島健康科学総合センター1階 大会議室 （徳島市川内町平石住吉209-5）

※駐車場は来客用（無料）をご利用ください。

[内容]

「起業家から必要な考え方を学ぼう」社長のセナカ プロジェクト

起業に不安や悩みを抱えている方、また起業後に業績が思うように伸びない方に役立つセミナーです。

講師自らの起業体験や経営力を向上したノウハウを講演・パネルディスカッションします。

＜講師＞

- （パネリスト） 市岡製菓株式会社 代表取締役 市岡 沙織（いちおか さおり）氏- （パネリスト） 中華そば 大寿 代表 武岡 大聖（たけおか たいせい）氏- （ファシリテーター） とくしまアントレプレナー塾 代表 里見 和彦（さとみ かずひこ）氏

[受講料]

無料

[定員]

会場参加 30 人（先着順）

[申込期限]

1月28日（水曜）まで。定員になり次第締め切ります。

[申し込み方法]

事前に申込みが必要です。参加申込書に必要事項を記入し、メール（E-mail：kitaike@tokushimasc.jp)または、 FAX(088-665-7877）で徳島健康科学総合センターへお申し込みください。

[徳島市HP]

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/keizai/jigyosha/sogyokigyo_shien/keieiryokukoujou.html

[問い合わせ先]

徳島市経済部経済政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館3階）

電話番号：088-621-5225

ファクス：088-621-5196