【CHEMISTRY 川畑要 × eF-foria】46歳で「デビュー当時よりスタミナがある」理由とは？「食べない」をやめて「食べて動く」へ。正月太り・挫折組に贈る“継続の極意”動画を公開

公式YouTubeチャンネルにてCHEMISTRY 川畑要さんをゲストに迎えたスペシャル動画

パーソナルトレーニングスタジオ eF-foria（エフフォリア）を運営する株式会社ワークス企画（本社：東京都大田区、代表取締役：村山達哉）は、2026年の年始に向けた「正月太り解消・挫折防止」キャンペーンの一環として、公式YouTubeチャンネルにてCHEMISTRY 川畑要さんをゲストに迎えたスペシャル動画を公開いたしました。

年始は多くの人が「今年こそ変わりたい」と決意する一方で、約7割が3ヶ月以内に挫折してしまうというデータもあります。

動画内で川畑要さん（46）は、24年間のトレーニング歴を振り返り、「重いものを上げるのが全てじゃない。ジムに来るだけでも運動だ」と、継続のためのハードルの下げ方を提唱。

かつての「鶏胸肉だけの食事制限」から「食べて動く」スタイルへ進化したことで、ベンチプレスの重量向上やライブでのスタミナ維持を実現したエピソードを交え、eF-foriaが提供する「1回30分・無理をさせない指導」の有効性を実証しています。

パーソナルトレーニングスタジオ eF-foria（エフフォリア）都立大・柿の木坂店

■ 「30分で体はパンパンになる」トップアーティストが実証した“短時間集中”の真価

普段は1時間ほどのトレーニングを行っているという川畑さんですが、今回eF-foriaのメソッドである「30分間トレーニング」を体験し、その密度の濃さに驚きを隠せませんでした。

「30分という短い時間だからこそ、じっくり向き合って集中できる。正直、体はもうパンパンです」 短時間であっても、トレーナーとマンツーマンで対象部位に意識を集中させることで、一人では到達できない「極限」まで追い込むことが可能であり、その効果の高さを実証しました。







CHEMISTRY 川畑要さん





■ 「食べない」から「食べて動く」へ。46歳、進化し続ける肉体改造論

デビューから約24年、トレーニングを続けてきた川畑さんですが、そのアプローチは年齢とともに進化しています。かつては「低温調理の鶏胸肉」を中心としたストイックな食事制限を行っていましたが、現在は方針を転換。

「鶏肉に飽きて牛ステーキに切り替えたら、めちゃくちゃパワーが出た。上がらなかった重量が上がるようになった」 無理な食事制限よりも「食べて動く」スタイルに切り替えたことで、ベンチプレスの重量は以前の75kg前後から、現在は90kg近くまで向上。

46歳を迎えた現在でも「デビュー前よりスタミナがある」と語り、2時間のライブを走り抜ける体力は、この進化したトレーニングと食事理論に支えられています。





CHEMISTRY 川畑要さん





■ 初心者へのエール「ジムに来るだけでも運動だ」

年始に運動を始めた人の約7割が3ヶ月以内に挫折してしまうというデータに対し、川畑さんは自身の経験を踏まえた温かいメッセージを送っています。

「重いものを上げるとか辛いイメージではなく、ジムに来るだけでも僕は運動だと思っている」 特にeF-foriaのような「通い放題」や「月額制」のシステムについては、決められた日に行かなければならないプレッシャーから解放されるため、「初心者にとってベストな場所」であると推奨。

「今日行ってみようかな」という気軽な気持ちで、1回1回を積み重ねていくことが、長く続けるための秘訣であると語ってくださいました。







■ 動画公開記念：年始のスタートダッシュを応援する新コースが登場

川畑さんが体験した「30分間トレーニング」を、運動初心者の方がより手軽に始められるよう、eF-foriaでは2026年1月4日より新メニューの提供を開始いたします。







【新メニュー】パーソナルトレーニング30 月4回コース

価格： 月額15,000円（税込）

内容： 1回30分の完全マンツーマン指導 × 月4回



特徴：

1. 続けやすい価格設定： 一般的なパーソナルジムと比較し、日常に取り入れやすい価格を実現しました。

2. 無理のない短時間設計： 川畑さんも太鼓判を押す「30分集中」で、忙しい方でも隙間時間に通えます。

3. 挫折させない指導： 「追い込む」ことよりも「続く」ことを重視し、一人ひとりの体力に寄り添います。eF-foriaは、「今年こそ変わりたい」と願うすべての方へ、無理なく続けられる新しいフィットネスライフを提案します。









【配信動画概要】

タイトル： CHEMISTRYの川畑要さんがトレーニングに来てくれました！

出演： 川畑要さん（CHEMISTRY）、eF-foriaトレーナー

動画URL：https://www.youtube.com/watch?si=r9SLfm4sndGly7qW&v=T7JIiOy2txA&feature=youtu.be(https://www.youtube.com/watch?si=r9SLfm4sndGly7qW&v=T7JIiOy2txA&feature=youtu.be)







■ 「51歳で筋トレ開始、体脂肪率32%からの脱却」代表・村山達哉の想い

今回ゲストにお迎えした川畑要さん（46）同様、弊社代表の村山もまた、年齢を重ねてから身体を変えた一人です。 村山は50歳を迎えるまで運動経験がなく、不摂生がたたり「ペットボトル6本入りの段ボールすら持ち上げられない」状態でした。

重度の肥満と診断され、糖尿病の危機に直面した51歳の時に一念発起し、パーソナルジムに通い始めました。 その結果、体脂肪率は32%から15%へ半減し、すべての健康数値が正常化しました。

「運動を日常化すれば、食生活を無理に変えなくても健康になれる」 この実体験こそが、eF-foriaの「無理をさせない」「初心者でも続けられる」というメソッドの根幹にあります。







■ パーソナルトレーニングスタジオ eF-foria（エフフォリア）について

「運動が苦手な人ほど続けられるジム」 eF-foriaは、一般的なパーソナルジムのような「高額・短期集中・厳しい食事制限」というモデルではなく、日常に運動を取り入れることを目的とした「継続型」のスタジオです。

トレーナーは技術面だけでなく、会員様の不安や生活背景に寄り添うための「人に向き合う研修」を徹底して受けており、「できないことを責めない」「続かない理由を一緒に解決する」伴走型の指導を提供しています。





eF-foriaトレーナー





■ 店舗情報（都内全7店舗展開）

現在、東京都内を中心に7店舗を展開しています。

・ 都立大・柿の木坂店（2026年1月本格始動）

・ 目白・南池袋店

・ 雪が谷大塚店

・ 石川台店

・ 田園調布本町店

・ 上池台店

・ 春日駅前店





株式会社ワークス企画

代表取締役 村山達哉

株式会社ワークス企画代表取締役 村山達哉

私は50歳を迎えるまで、まったく運動経験が無く、前職は音楽、映像関係の仕事に関わっていたため、夜の会食、飲酒が続き、50歳を過ぎたあたりから、ビールのジョッキを持つのもしんどい状況になり、ストローで飲んでたりしました。

その頃は少し動いたり、力を入れたりすると、頭痛が酷く、ボツリヌス菌を用いた偏頭痛治療に通っていました。いよいよペットボトル6本入りの段ボールが持ち上げられなくなった時に、一大決心をして、パーソナルジムに通い始めたのが51歳の時です。

当時の体脂肪率は32%、重肥満との体組成計の計測で、あのまま筋トレをしないで過ごしていれば、５０代半ばには糖尿病を発病していたと思われます。それから10年筋トレを続け、今は体脂肪率15%、コレステロール値、中性脂肪値など全て正常範囲内です。

運動を日常において習慣化する事で、食生活を無理に変える事なく、大きく健康数値を改善する事が出来ました。2040年に向けて進行する超高齢化社会に向けて、運動の日常化の必要性を強く推し進めていきたいと思います。

■ 会社概要

会社名：株式会社ワークス企画

所在地：〒145-0066 東京都大田区南雪谷2丁目11-25 高山ビルB-302

代表者：代表取締役 村山達哉

事業内容：パーソナルトレーニングスタジオ運営、健康コンサルティング事業

■ お問い合わせ先

株式会社ワークス企画 広報担当：竹谷

TEL：090-1874-0071

公式サイト：https://www.ef-foria.jp

株式会社ワークス企画パーソナルトレーニングスタジオ eF-foria（エフフォリア）