「天空の歩き方 in 東京シティビュー」開催！　地球の歩き方による絶景ギャラリーも登場

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 地球の歩き方（東京・品川／代表取締役社長：新井邦弘）は、森ビル株式会社（東京・港／代表取締役社長：辻慎吾）に企画協力し、同社が運営する「六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー」で、2026年1月24日（土）から3月22日（日）まで、「天空の歩き方 in 東京シティビュー」にて、特別展示やキャンペーンを実施いたします。東京の絶景と、世界各地の“天空都市”をテーマにした展示や体験を通じて、海抜250mから「次の旅先」へと誘います。

■東京の空から世界の天空都市へ――特別企画「天空の歩き方 in 東京シティビュー」

「地球の歩き方」と六本木ヒルズ展望台「東京シティビュー」による初のコラボレーション企画「天空の歩き方 in 東京シティビュー」。海抜250mから望む東京の絶景とともに、マチュピチュをはじめとする世界各地の“天空都市”や“天空の絶景”をテーマにしたギャラリーや体験型コンテンツを展開します。世界約160の国と地域を取材・編集してきた「地球の歩き方」が、“天空”という切り口でスポットを厳選。美しい写真と解説を通じて、土地の歴史や文化、旅の背景までを紹介します。

【紹介予定の天空都市】

マチュピチュ（ペルー）、メテオラ（ギリシャ）、チヴィタ・ディ・バニョレージョ（イタリア）、シーギリヤ・ロック（スリランカ）、日本の天空都市・東京（東京シティビュー）ほか

■マチュピチュVR体験と、インカ文明の宇宙観にふれる天文学展示

そのほかのコンテンツとしては、同期間中に森アーツセンターギャラリーで開催されている「CREVIAマチュピチュ展」のスピンオフ企画として、最新VR技術で体感する「マチュピチュVR体験」や、六本木天文クラブによる、古代インカ文明が持っていた独自の宇宙観や星空の捉え方を紹介する天文学展示なども開催します。日本の天空の都市・東京シティビューとあわせて、マチュピチュほか、世界の天空都市や星空まで、時空を超えた「天空の歩き方」をお楽しみください！

■旅のバイブル割『地球の歩き方』ご持参キャンペーン

イベント開催を記念し、「旅のバイブル割『地球の歩き方』持参でお得！」キャンペーンを実施します。『地球の歩き方』のガイドブック（新旧・国や地域を問わず）をご持参いただくと、入館料が割引になる特典をご用意。「昔の旅の思い出」を携えて展示をご覧いただくことで、新たな旅への想像が広がることでしょう。

◎対象期間：2026年1月24日（土）～3月22日（日）

◎特典条件：『地球の歩き方』ガイドブック（書籍版）をチケットカウンターにて提示

※国・地域問わず、新旧いずれも可。

◎特典内容：入館料300円OFF（1冊につき1名様適用）

※当日窓口での購入に限ります。

■「天空の歩き方 in 東京シティビュー」開催概要

◎期間：2026年1月24日（土）～3月22日（日）

◎会場：六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー

（東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階）

◎公式サイト：https://tcv.roppongihills.com/jp/exhibitions/tenkunoarukikata/

■株式会社地球の歩き方（Arukikata. Co., Ltd.）

https://www.arukikata.co.jp/company/

・代表取締役社長：新井 邦弘

・法人設立年月日：2020年12月1日（事業開始2021年1月1日）

・資本金：5百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：「地球の歩き方」出版および関連事業、旅行マーケティング事業、損害保険代理店事業

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開