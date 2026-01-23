【市川市限定】“子どもの工作と画用紙地獄”まるごと回収キャンペーン（2月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

2月、年度末が近づくと、市川市のご家庭で急に現実味を帯びるのが 「子どもの作品、どうする問題」。



保育園の製作、幼稚園の貼り絵、学年のポスター、クシャクシャになった画用紙、紙粘土の謎オブジェ、折り紙の大量ストック…。

さらに 学年だより や 名前入り帽子、作品ファイルまで混ざって、気づけば収納の一角が “作品の保管庫” になってしまう。思い出があるから捨てづらい。でも置き続けると、次の学年の作品がまた増える。



このループを止めるには、気持ちが動きやすい2月に 「卒業させるもの」を決めて一気に片付ける のが一番効きます。

不用品回収の まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区） は、市川市の子育て世帯・共働き世帯の片付け負担を減らすため、“子どもの工作と画用紙地獄”まるごと回収キャンペーン を実施します。



子どもが作った工作、作品ファイル、紙ものの山など「制作物系」を含む回収で、2月は合計金額から1,000円割引。



「分別が進まない」「時間がない」「捨てる判断がつらい」--そんな時こそ、写真で見積もり→まとめて回収 の流れで、春の新生活準備をスムーズに進めよう。

背景と目的

市川市は 市川・本八幡・南行徳・妙典・行徳 などファミリー層が多いエリアも多く、年度末には進級・入学・引っ越しのタイミングが重なりやすい地域です。

ところが、片付けを始めると最初に詰まるのが 「作品と紙もの」。



捨て方というより、思い出が絡むため判断が止まる のが最大の壁です。

さらに、画用紙・粘土・ファイル・帽子など素材がバラバラで、分別が面倒→後回し→増え続ける の悪循環に。



本キャンペーンは、2月に 作品整理の決断を後押しする割引 を用意し、家の収納と気持ちを軽くして、春のスタートを快適にすることを目的に企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名： 【市川市限定】“子どもの工作と画用紙地獄”まるごと回収キャンペーン（2月は1,000円割引）

実施期間：2026年2月1日～2026年2月28日

割引内容： 子どもの工作・画用紙・作品ファイル等の“制作物系”を含む回収で、合計金額から1,000円割引

備考（合言葉）： 事前見積もり時に 「市川市キャンペーン」 とお伝えください。

※「残す作品」「処分する作品」が混在していてもOK。写真で仕分けの相談もできます。

詳細：https://collect.conne.jp/ichikawashi/

キャンペーン対応エリア（市川市全域）

対応地域例：市川、本八幡、南八幡、大洲、行徳、南行徳、妙典、鬼越、国府台、曽谷、菅野、北方、柏井、大町、大野、塩浜、信篤、福栄、塩焼 など

※上記以外も市川市全域で対応可能です。

（今回のキャンペーンの）片付けでよくあるお悩み

作品が増え続けて、収納の“どこか”を常に占拠している

思い出が絡んで、捨てる判断ができず手が止まる

学年だよりやプリントが混ざり、紙類の山が崩壊

名前入り帽子や袋が残り、譲ることもできず放置

忙しくて、分別・紐で縛る・搬出 まで辿り着けない

よく出る不用品例

工作・制作物（立体）

画用紙・ポスター・紙類

作品ファイル・収納ケース類

園・学校グッズ（名前入り含む）

学年だより・プリント・思い出混在箱

回収品目の詳細例

1) 工作・制作物（立体）： 紙粘土作品、貯金箱、段ボール工作、松ぼっくりアート、折り紙の大量作品、飾り付け一式

2) 画用紙・ポスター・紙類： クシャクシャの画用紙、学年ポスター、絵日記、提出しないままの模造紙、色紙、工作の切れ端大量

3) 作品ファイル・収納ケース類： 作品ファイル、製作物を入れていたケース、ラベル不明の保管ボックス、作品をまとめた紙袋・袋類

4) 園・学校グッズ（名前入り含む）： 名前入り帽子、手提げ袋、上履き袋、体操着袋、名札、使わなくなった連絡袋・巾着

5) 学年だより・プリント・思い出混在箱： 学年だより、プリントの束、連絡メモ、写真と混ざった紙類、残すか迷う物が一緒に入った箱

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

市川市で 保育園～小学生の作品が増え続けて困っている ファミリー

引っ越し・模様替え・進級前に 収納を一段軽くしたい 共働き世帯

捨てる判断が苦手で、相談しながら進めたい 方

分別で止まらず まとめて一発で終わらせたい 方

LINEで簡単見積もり！

LINEなら写真を送るだけでOK。スムーズに見積もりするコツはこれだけ。

全体量が分かる引き写真（収納・箱の山）

中身の例が分かる写真（工作・紙の束・ファイル）

メッセージに 「市川市キャンペーン希望」 の一言

「これは残したい」「これは処分したい」も、写真にメモでOK。片付けの判断を一緒に進められます。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 千葉県市川市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/ichikawashi/

📰 千葉県市川市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/chibaken/ichikawashi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

