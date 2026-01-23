『公共入札の始め方--実績ゼロでも78%が2年以内に落札成功』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/uluru-20260209/M1D



■ 市場縮小と価格競争--紹介営業だけでは立ち行かない

市場縮小、価格競争の激化、感染症などの外的要因--企業の経営環境は急速に変化しています。既存顧客への依存から脱却し、新たな収益源を確保することは、多くの企業にとって喫緊の課題です。特に中小企業においては、従来の紹介営業や既存取引先だけに頼っていては、安定した経営を維持することが難しくなっています。





■ 「公共入札は大企業向け」は過去の常識「国や自治体との取引はハードルが高そう」--そんな先入観から公共入札への参入をためらう中小企業は少なくありません。しかし実際には、地方自治体の入札案件の7割は中小企業が落札しており、78%の企業が参入から2年以内に落札を達成しています。しかも発注者が公共機関のため、入金遅延や未払いの心配もありません。■ 27兆円市場への参入を効率化する本セミナーでは、公共入札市場への参入を検討している中小企業に向けて、参入すべき5つの理由と業務効率化のポイントを解説します。「官公需法」の活用方法から、全国8,900以上の発注機関・年間200万件の案件を一括検索できる「NJSS」の活用術まで、参入を成功に導く実践ノウハウをお伝えします。■主催・共催株式会社うるる■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

