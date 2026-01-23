IssueHunt株式会社主催、25歳以下の若年層向けのバグバウンティイベント「P3NFEST Bug Bounty 2026 Spring」での、バグバウンティプログラム提供企業が決定！

IssueHunt株式会社

バグバウンティ、脆弱性診断、DevSecOpsを統合したサービス「IssueHunt One ( https://issuehunt.jp/ )」を提供するIssueHunt株式会社（本社：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号、代表取締役：横溝 一将）は、大学生以上25歳以下限定バグバウンティイベント、「P3NFEST Bug Bounty 2026 Spring」について、イベント期間中（2026年2月16日～2026年3月31日）にバグバウンティプログラムを提供いただく企業が決定したことをお知らせいたします。

イベント概要

参加企業各社より、大学生以上25歳以下の皆様が参加出来るバグバウンティプログラムを、イベント期間中（2026年2月16日～2026年3月31日）にご提供いただきます。

参加登録頂いた皆様は、プログラム提供企業が指定する製品に対して脆弱性診断を行うことができ、脆弱性を発見した場合、企業より賞金を受け取ることができます。

また、上位入賞者に対しては、景品の贈呈を予定しています。

＜概要＞

・イベントページ：https://issuehunt.jp/p3nfest/2026/spring/bugbounty

・開催日時：2026年2月16日～2026年3月31日

・参加登録：イベントページより参加登録をお願いいたします。

・参加資格：大学、大学院、外国籍の留学生で、在学中もしくは休学中の学生（2026年2月16日時点で学生）、もしくは社会人で25歳以下（2026年2月16日時点で25歳以下）の皆様。※学生の年齢制限はございません。

バグバウンティプログラム提供企業様

下記の企業各社より、バグバウンティプログラムを提供いただきます。

各社のプログラムの概要等につきましては、開催当日に向けてイベントページ（https://issuehunt.jp/p3nfest/2026/spring/bugbounty）より順次情報を公開いたします。

（敬称略）

- HENNGE株式会社- 株式会社日本経済新聞社- 株式会社ヌーラボ- 株式会社GMW- ENECHANGE株式会社- 株式会社Helpfeel- 株式会社Finatextホールディングス- 株式会社ソラコム- 株式会社シンクロ・フード

「P3NFEST」主催企業 IssueHunt株式会社について

IssueHunt株式会社は、ミッション「つくろう。市場を、前例を。」、ビジョンである「つながる世界の、ベースラインになる。」を実現するために、バグバウンティ、脆弱性診断、DevSecOpsを統合したサービス「IssueHunt One」等の提供を行っています。

【会社概要】

会社名：IssueHunt株式会社

代表者：横溝 一将

所在地：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号

公式ホームページ：https://issuehunt.co.jp/

お問い合わせ先：https://issuehunt.co.jp/contact

【主要事業】

バグバウンティ、脆弱性診断、DevSecOpsを統合したサービス

「IssueHunt One」：https://issuehunt.jp/ (https://issuehunt.jp/)

【お客様事例（一部）】

