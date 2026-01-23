『【製造・設備工事・メンテナンス】巡回や教育頼みの安全管理体制、人手不足でも成り立っていますか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/xacti-20260219/M1D



■ 製造・設備工事・メンテナンス現場の慢性的な人手不足

製造業や設備工事/メンテナンス業、物流業では、少子高齢化や採用難を背景に、必要な人員を確保し続けること自体が年々難しくなっています。



現場ではもはや「人を増やして対応する」という選択肢が取りづらく、限られた人数で止められない業務を回し続けることが前提になりつつあります。





■ 人に頼る安全管理が抱える構造的な限界人手不足が常態化する中、現場の安全管理は日々の対応に追われ、本来確認・共有すべき安全活動が後回しになりがちです。・日々の対応を優先するあまり、ヒヤリハットの確認や共有が形骸化している・ベテランの経験や勘に依存した判断が続き、安全判断や基準が属人化している・巡回や目視による把握が追いつかず、危険の兆しを見逃したり、判断が後手に回ったりするといった課題が、組織全体の課題として顕在化しつつあります。人手を前提とした巡回や教育に頼る安全管理体制は、全社的な見直しが必要な段階に入っています。■ 国内設計の画像処理技術を、安全対策の現場へ株式会社ザクティは、画像処理・映像解析・ブレ補正技術を中核に、現場の映像を安全判断に活かすための仕組みを一体でソリューションとして提供しています。この技術基盤を活かし、遠隔支援やフォークリフトにおけるリアルタイム危険検知など、人手不足時代の安全対策をシステム全体で支え、現場の安全性と生産性の両立に貢献しています。■ 人の目に頼らず危険を捉える、“全社安全”のこれからの進め方本セミナーでは、人手不足に悩む製造業・設備工事/メンテナンスの安全管理に携わる方に向けて、「映像」を起点に、現場任せになりがちな安全対策を、全社で再現性のある仕組みへと見直す考え方とポイントをご紹介します。ウェアラブルカメラによる遠隔での現場状況の把握や、AIによる人物検知でフォークリフト周辺の危険を捉える取り組み、QRコードを活用した音声による注意喚起など、実際に運用されている事例を通じて、人の目に頼らず、限られた人員でも回る「全社安全」の姿を具体的にお伝えします。■ こんな方におすすめ・製造・物流・設備工事を含む全社の安全管理体制を統括・設計している方・人手不足を前提に、従来の安全管理のやり方に限界を感じている方・現場任せ・属人化した安全管理から、再現性のある仕組みへ移行したい方・DXやITを活用して、安全管理の運用や判断を見直したいと考えている方・複数拠点・分散した現場を、同じ基準で管理できる体制を構築したい方■主催・共催株式会社ザクティ■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

