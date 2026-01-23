【達成率700%突破】Makuakeで話題の日本製ムーンフェイズ腕時計「JPW JP-002 -TSUKI-」、先行販売は残り1か月。Yahoo!ニュース等でも紹介され反響多数！

株式会社エス・ケイ・インターナショナル

株式会社エス・ケイ・インターナショナル(大阪府大阪市)がリリースした、日本製腕時計ブランド「JPW(ジェイピーダブリュー)」の最新作ムーンフェイズ・トリプルカレンダー機能を搭載した日本製腕時計【JP-002】。

応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」での先行販売が初日で目標金額達成、現在は達成率700%を超えるご好評をいただいている中、限定価格での先行販売期間が残り1か月となりました。

【実施中のクラウドファンディング】

JPW(ジェイピーダブリュー)は、20年以上に渡り腕時計に携わってきた株式会社エス・ケイ・インターナショナルが2019年に新たに立ち上げた日本製腕時計ブランドです。

ほのかに“日本”を感じることのできるプロダクトデザインにご好評の声をいただいており、今作【JP-002】も腕時計そのものの魅力にほどよく“日本”のエッセンスを加え、JP-002の特徴である「ムーンフェイズ」をより神秘的に表現しております。

現在は応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて先行販売中。

・プロジェクト公開初日に目標金額を達成

・Makuakeにて、ファッションカテゴリランキング入り、スタッフイチオシプロジェクト特集に掲載

・各メディアサイトで当プロジェクトが取り上げられ、Yahoo!ニュースにも掲載

・海外からのお問い合わせ

など前作を超える多くの反響をいただいております。

一般発売に先がけた、お得な限定価格での先行販売は2026年2月23日(月・祝)までとなっております。

【いただいた応援コメントを一部抜粋してご紹介】

「たまたまネットで見て一発で気に入ってしまいました」

「腕につけるのが楽しみです」

「広告で流れてきて一目惚れ。色を決めるのにどれも素敵で2日悩みました」

「コンセプトも仕組みも刺さりまくって、こだわりの詰まった、しかも日本製の腕時計をこのお値段で手に入れられるの嬉しいです」

「月の満ち欠けを日常的に楽しみたいと思います」

「この価格帯でこの精度、そしてこの機能、一瞬桁間違えでは？と思ってしまうくらいです」

「一目見て美しい時計だと思いました」

「これからも日本のクオリティーを大事に魅力的な製品開発を期待しています」

【担当者コメント】

どれだけ自信を持ってリリースしても新しい不安は常にやってきます。

それでもMakuakeやSNSなどで様々な反応をいただきサポーターさまが増えていく度に、“じっくり時間をかけてこの腕時計を完成させてよかった”と新たな自信へと繋がっています。

腕時計は生きていくにあたって必ずしも必要なものではありません。でもだからこそ、着用されるひとりひとりの人生に小さなストーリーを添えてくれる存在であることができると思っています。

月の満ち欠けを眺めるロマン、青海波に込められた幸せへの願い、マザーオブパールが放つ世界にたったひとつの輝き、何かひとつでも、より豊かな“時間”を過ごすお手伝いができたら幸いです。

【JP-002 -TSUKI-】

夜空に浮かぶ月の満ち欠けをその腕に携える、日本製ムーンフェイズ腕時計。

まるで一枚の絵画のような、ひとつの景色をイメージした文字盤には

月の満ち欠けを表示する「ムーンフェイズ」

幸せへの願いを込めた「青海波」

世界にひとつの美しさ「マザーオブパール」

を使用。

まるで空に浮かんだ月を海辺から眺めているような、優しく穏やかな時間を。

ベルトは「レザーのカシミア」と言われるほど柔らかくしなやかなディアスキン(鹿革)。

自社工房にて1本1本手作業で組み立ててお届けする日本製腕時計。

商品仕様

【ブランド名】JPW(ジェイピーダブリュー)

【品番】JP-002

【カラー】シルバー×ブラック(SSBK) / シルバー×ホワイト(SSWH) / ピンクゴールド×ホワイト(PGWH)

【ケースサイズ】約36ｍｍ(リューズ除く)

【厚さ】約9.9mm

【重量】約46g

【腕周り】約15.5～20.5cm

【ベルト幅】18mm

【素材】ケース：316Lステンレススチール / 風防：サファイアガラス / 裏蓋：ステンレス / ベルト：ディアスキン(鹿革)

【ムーブメント】クオーツ式(MIYOTA Cal.6P80) / 月差：±20秒

【機能】ムーンフェイズ / カレンダー(月/日/曜日)

【防水】5気圧防水

【生産国】日本

【付属品】ロゴ入りBOX/保証書/取扱説明書

【予定販売価格】39,600円(税込)

シルバー×ブラック

シルバー×ホワイト

ピンクゴールド×ホワイト

【Makuakeプロジェクト概要】

【プロジェクトページ】https://www.makuake.com/project/jpw_02

■プロジェクト名：夜空に浮かぶ月の満ち欠けをその腕に携える、日本製ムーンフェイズ腕時計

■ ブランド名：JPW(ジェイピーダブリュー)

■ 先行販売期間：2025年12月2日(火)～2026年2月23日(月・祝)

■ リターン

≪JPW「JP-002」1点≫

【超早割スペシャル：30%OFF】30本限定

定価\39,600- ⇒ \27,720-(税込・送料込)

【超早割：25%OFF】30本限定

定価\39,600- ⇒ \29,700-(税込・送料込)

【早割：20%OFF】各色40本限定

定価\39,600- ⇒ \31,680-(税込・送料込)

≪JPW「ディアスキン腕時計ベルト(※ベルト幅18mm)」1点≫

【早割：20%OFF】

定価\7,700- ⇒ \6,160-(税込・送料込)

(※販売数上限に達し、完売となっているものもございます。あらかじめご了承ください。)

【お問い合わせ先】

株式会社エス・ケイ・インターナショナル

大阪府大阪市阿倍野区播磨町1-21-13 4F

MAIL:info-jpw@watchstar.jp

【official site】https://jpwofficial.jp

【official store】https://jpw-official.myshopify.com

【Instagram】https://www.instagram.com/jpw.official

【X】https://x.com/JPW_official

【Facebook】https://www.facebook.com/jpw.official