お買い物アプリ「カウシェ」、農林水産省が推進する地理的表示（GI）保護制度に基づくGI産品を「ゲームで育てられる」取り組みを開始

株式会社カウシェ

株式会社カウシェ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：門奈剣平）は、農林水産省が推進する「地理的表示（GI）保護制度」の普及・理解促進を目的に、GI登録生産者団体を中心に設立された日本地理的表示協議会（以下、JGIC）と連携し、アプリ内の農園ゲーム「カウシェファーム」においてGI産品を育てることができる取り組みを開始いたしました。

本取り組みでは、JGICとコラボレーションし、GI産品を「ゲームで育てる」体験を通じて、制度の背景や産品の価値を生活者にわかりやすく伝えることを目指します。

「カウシェファーム」とは

カウシェは、早い・安いといった効率性が重視されてきたオンラインの買い物において、「楽しい」を軸にした新しい購買体験をつくることを目指し、2023年10月に「カウシェファーム」機能をリリースしました。この機能では、たまねぎ・ミニトマト・お米・ナッツ・お茶・コーヒーなどの中から好きな作物を選択し、名前をつけます。自分で選んだデジタルの作物に水やりをして育てることで、作物の形態も進化し、収穫時期になると育てた作物に関連した商品の「100%OFFクーポン」が発行され、実質無料※で選択した商品が自宅に届きます。

※ 別途送料等の費用がかかる場合があります。

「GI」「GI制度」とは

地理的表示（GI）保護制度とは、特定の地域ならではの自然条件や、長年受け継がれてきた製法・品質と結びついた農林水産物・食品等の名称を国が保護する制度です。

産地と品質の結びつきを明確にし、生産者の取り組みや地域ブランドを守ることを目的としています。

日本では、こうした価値を正しく伝え、農林水産業の持続的な発展につなげるため、農林水産省が中心となり、GI制度の普及を進めています。一方で、制度の意義やGI産品が持つ背景が、生活者に十分に伝わっているとは言い切れないという課題もあります。

なぜ「カウシェ」がGI制度の普及に取り組むのか

カウシェは、「日常に楽しさを」をミッションに、単に商品を購入するだけでなく、「楽しい」が得られる買い物体験をオンラインで提供してきました。

アプリ内の農園ゲーム「カウシェファーム」では、ユーザーが作物を育てて収穫する過程を楽しみながら、ゲーム上で自分が育てた作物が実際に自宅に届く仕組みを提供しています。この体験設計は、産地の特性や製法と深く結びついたGI産品の価値と高い親和性があります。

GI制度が守ろうとしているのは、まさに「なぜこの産地で、この品質が生まれるのか」という背景そのものです。

カウシェは、カウシェファームの体験設計を通じて、GI制度の考え方や産品の価値を、生活者が直感的に理解できる形で伝えられると考え、今回の取り組みを実施しました。

取り組み概要

本取り組みでは、アプリ内の農園ゲーム「カウシェファーム」において、JGICとコラボレーションしたGI産品を育てることができます。

ユーザーはゲーム感覚で作物を育成しながら、GI制度の説明や、産地・製法の特徴に触れることができます。

対象GI産品

・備前黒皮かぼちゃ

・深蒸し菊川茶

・鹿児島の壺造り黒酢

・三輪素麺

作物画像イメージ

実施期間

開始日：2026年1月22日（期間限定）

今回の取り組みを通して目指すこと

カウシェは、カウシェファームをはじめとした機能を通じて、「楽しい買い物体験」を提供してきました。今後も、生活者が楽しみながら参加できる形で、産地の価値や生産者の取り組みが正しく伝わる環境づくりに貢献してまいります。

日本地理的表示協議会（JGIC）について

日本地理的表示協議会（JGIC）は、GI登録生産者団体を中心に2022年1月に設立された組織です。地理的表示（GI）保護制度のさらなる発展と、GI産品の認知向上・普及を目的に、情報発信や啓発活動を行っています。

お買い物アプリ「カウシェ」とは

「カウシェ」は、「誰かと一緒に」を楽しむ、お買い物アプリです。

「カウシェファーム」や「みんなの投稿」機能を通じて買い物をすることで、お得な価格で商品を購入でき、友人や家族、またはSNS上の誰かとコミュニケーションを取りながらショッピングを楽しむことができます。

こうした体験価値が評価され、「カウシェ」はアプリブ『Best App Award 2025』において、ショッピング部門の最優秀賞を受賞しています。

株式会社カウシェについて

「日常に楽しさを」をミッションに、お買い物アプリ「カウシェ」を運営しています。お買い物をするお客様と、モノを売りたい事業者の双方がワクワクするようなショッピング体験を実現することで、「物を購入する」という目的に留まらず、楽しさを追求できる場所として、デジタルの買い物体験のアップデートを目指します。

また、当社の食品ロス削減の取り組みが、環境省および消費者庁が主催する令和7年度「食品ロス削減推進表彰」において、『食品ロス削減推進表彰審査委員会委員長賞』を受賞しています。

「カウシェ」アプリ概要

正式名称：「カウシェ」

開発・運営：株式会社カウシェ

対応端末：iPhone, Android

サービス地域：日本

対応言語：日本語

サービス開始日：2020年9月1日

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1527218749

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kauche.kauche

公式Xアカウント：https://twitter.com/kauche_jp

会社概要

会社名：株式会社カウシェ

事業内容：「カウシェ」の運営

代表者名：門奈剣平