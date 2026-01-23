ジムニー専門パーツブランド BEYOND JAPAN、新カスタムスタイル「CODE27」を発表！

株式会社ラスター

株式会社ラスターは、BeyondJAPANブランドの最新デモカー「CODE27」を発表しました。

詳細はこちら https://beyond-jpn.com/jp/code27/

CODE27の特徴

歴代モデルのエクステリアデザインをオマージュしてきた現行ジムニーは、新しさの中にどこか懐かしさを感じさせる存在です。

なかでも名作「JA11」を彷彿とさせるスクエアなフォルムは、多くのファンを惹きつけてやみません。

今回ビヨンドジャパンが提案するのは、今なお根強い人気を誇るJA11のイメージをベースにした、パイプバンパースタイルのデモカーです。

当時の定番だった無骨なパイプ形状を取り入れることで、往年のジムニースタイルを現代に蘇らせました。

素材には、かつて主流だったスチールではなく、サビや腐食に強いステンレスを採用。

さらにステンレスの特性を活かした鏡面仕上げとすることで、クラシカルでありながら現代的な質感を実現しています。

フロントバンパーには、フォグブラケットとスキッドプレートを標準装備。

実用性とデザイン性の両立を図り、フロントフェイスに力強いアクセントを加えています。

リアバンパーは、純正テールランプを使用する設計としながら、限界までショート化。

ナンバー灯も純正品を流用できるため、違和感のない自然なリアビューを演出します。

クルールグリル

レーヴ フロントバンパー

詳細・購入はこちら

https://beyond-jpn.com/jp/code27/

【展示・公開情報】 CODE27に使用しているパーツは、BeyondJAPANの公式ウェブサイトおよびショールームで公開中。詳細なカスタム情報や関連パーツの購入方法については公式サイトをご覧ください。

【お問い合わせ先】

BEYOND JAPAN ショールーム

所在地：千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 1階

電話番号：070-1573-1716

通販部門：048-971-5096

公式HP：https://beyond-jpn.com/jp/

公式ショップ：https://beyondjapan.base.ec/

株式会社ラスター

所在地：埼玉県越谷市大房921-1

代表者：吉田実

電話番号：048-970-2821