【小６必見】「小学校では楽しく授業を受けていたのに…」中学校で英語ギライになる子が急増中！14日間で小学校の総復習&中学準備が楽しく完了する英語ドリルが1/23発売。低学年の先取り学習や中１の復習にも

株式会社主婦と生活社

主婦と生活社は、小学校で習う英語の内容を英文法を理解しながら復習して中学準備ができる英語ドリル、「14日間で完成 小学生のための英語ドリル」を2026年1月23日（金）に発売します。

中学校で英語に苦手意識をもつ生徒が急増中！

2020年の学習指導要領改訂で小学校での英語が必修化されました。小学校の英語の授業は英会話が中心で、英語に楽しく親しむことを目的とされており、英文法には触れないことがほとんど。一方で中学校の英語は、英文法を理解しテストで正しく解答し点数を取る必要があります。小学校で習った内容を既習だとして授業を進める中学校も多く、中学入学前に英語をしっかり復習できていない生徒は楽しかった小学校の英語と、厳しい中学英語のギャップに戸惑い一気に英語ギライに…。

そこで、小学校の英語の内容を、文法も理解しながら総復習し、中学英語でいいスタートダッシュが切れるようになるドリルを作りました。

忍者と一緒に、「すりかえの術」を使って楽しく学習！

見習い忍者のコトノハ丸、その幼なじみのムササビ・ハナブサと一緒に学習を進めます。本書では「すりかえの術」＝パターンプラクティスの学習法で復習を進めるため、ぐんぐん英作文が得意になります。問題に使用する英単語はすべて紹介しているので、辞書不要ですぐに取り組めます。

復習ドリルで定着度を確認！

二日に一度、「復習ドリル」のページも設けています。解き終わったら、巻末の解答で答え合わせをして、間違えた問題は文型解説ページに戻って復習してください。

中学校の英語で100点をとるコツも紹介！【著者プロフィール】

大井 正之（おおい・まさゆき）

大阪府生まれ。早稲田大学系属早稲田大阪高校の英語科教員。過去に教育委員会からの依頼により、大阪府堺市内の３つの小学校で、小学５年生の10クラスで英語の授業を担当。英語研究では、旺文社主催旧総理府・現文部科学省後援の『全国学芸コンクール』社会人の部で３度の受賞歴がある。旺文社『全国大学入試問題正解(国公立大・私立大)』の解答・解説、大学受験用問題集・参考書・学校用副教材などの執筆を担当。著書は多数。最新刊は『1週間でひとりでに英語が話せるようになるすごい方法』(自由国民社)。趣味は、デパ地下めぐり。

【書誌情報】

書名： 14日間で完成 小学生のための英語ドリル

監修： 大井正之

発売日：2026年1月23日（金）

定価：1430円（税込）

ISBN：978-4-391-16627-9

発行所：株式会社主婦と生活社

［Amazon］https://amzn.asia/d/7Ma2o5z

［楽天ブックス］https://books.rakuten.co.jp/rb/18465074/