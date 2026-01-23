『単一CDN依存が招くサービス停止リスク、どう解消する？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/fastly-20260212/M1D



■CDN障害が頻発する中、単一依存構成のリスクが顕在化している

近年、クラウドサービスやWebアプリケーションの高度化・常時稼働が求められる一方で、CDNの障害が国内外で相次いで発生しており、その影響範囲は年々拡大しています。特に単一CDNに依存した構成では、CDN事業者側で障害が発生した瞬間に自社サービス全体が停止し、業務継続や顧客体験、ブランド信頼性に深刻なダメージを与えるリスクが顕在化しています。情シスやDX推進部門にとって、「CDNは止まらない前提」という従来の設計思想そのものを見直す必要性が高まっています。





■CDN障害発生時にサービス停止を回避できない構成が多い実際の現場では、コストや運用負荷を理由に単一CDN構成が選択され続けており、障害発生時の切り替え手段や判断基準が十分に整備されていないケースが少なくありません。結果として、障害発生後に初めて代替手段の検討に追われ、復旧までに長時間を要したり、関係部門や経営層への説明対応に追われたりする事態が発生します。可用性リスクを認識しながらも「具体的にどのようなマルチCDN設計を行えばよいのか分からない」「自社環境に適した構成やコスト感が見えない」といった理由で、抜本的な対策に踏み切れない点が大きな課題となっています。■マルチCDNによる依存リスク回避と可用性設計の実践を解説本セミナーでは、Fastly CDNを活用したマルチCDN構成を軸に、CDN障害を前提とした可用性設計の考え方と、実際の運用を見据えた実践的なアプローチを解説します。単一CDN依存から脱却するための設計ポイントや、障害発生時にもサービスを止めないための切り替え戦略、マルチCDN導入時に検討すべきコストや運用負荷の考え方まで、情シス・DX推進担当者の視点で整理します。現場で活かせるノウハウを通じて、自社にとって現実的なCDN可用性強化の第一歩となる知識が得られます。■主催・共催ファストリー株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/fastly-20260212/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]