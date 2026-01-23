【古市庵】はまぐりや海老を彩りよく盛り込んだちらし寿司をはじめ、多彩なひな祭商品をご用意しております！
現在、全国の百貨店・ＳＣ・駅ビルなどに出店しております、梅の花グループの株式会社古市庵プラス（所在地：福岡県久留米市 代表取締役：吉村清里）は、2026年3月1日(日)～2026年3月3日(火）の期間中、はまぐりや海老などの具材を盛り込んだ「祝ちらし」や、ちらし寿司に4種のてまり寿司などを詰合せた「詰合せ ひな祭(てまり・ちらし)」など、ひな祭商品を期間限定で販売いたします。
ひな祭祝ちらし
◯商品名 ：ひな祭祝ちらし
◯本体価格：1,400円（税込 1,512円）
◯具材内容
はまぐり、海老、穴子、いくら、玉子焼、椎茸、酢レンコン、おぼろ、紅生姜、錦糸玉子、きゅうり
◯商品説明
海老やはまぐり、穴子、いくらなどを盛り込んだひな祭にぴったりな２～３人前のちらし寿司です。
◯販売期間
2026年3月1日(日)～2026年3月3日(火）
詰合せ ひな祭（てまり・ちらし）
◯商品名 ：詰合せ ひな祭（てまり・ちらし）
◯本体価格：950円（税込 1,026円）
◯具材内容
ちらし寿司、てまり寿司(サーモン・高菜・穴子・海老)、こいなり（金ごま）、花餅
◯商品説明
彩り豊かなちらし寿司に4種のてまり寿司、こいなりと花餅が入った、見た目も楽しい詰合せです。
◯販売期間
2026年3月1日(日)～2026年3月3日(火）
ひな祭海鮮ちらし
◯商品名 ：ひな祭海鮮ちらし
◯本体価格：1,100円（税込 1,188円）
◯具材内容
海老、まぐろ、サーモン、貝柱、いくら、からふとししゃも魚卵、玉子焼、錦糸玉子、きゅうり、酢レンコン
◯商品説明
まぐろや貝柱、サーモン、海老などの海の幸を盛り込んだ、見た目も華やかな海鮮ちらし寿司です。
◯販売期間
2026年3月1日(日)～2026年3月3日(火）
ひな祭祝ちらし 桃
◯商品名 ：ひな祭祝ちらし 桃
◯本体価格：860円（税込 929円）
◯具材内容
はまぐり、海老、穴子、いくら、玉子焼、椎茸、酢レンコン、おぼろ、紅生姜、きゅうり、錦糸玉子
◯商品説明
はまぐりや海老、いくらなどたっぷりの具材を盛り込んだ、華やかなちらし寿司です。
◯販売期間
2026年3月1日(日)～2026年3月3日(火）
＜古市庵について＞
古市庵は1967年に創業し、現在は梅の花グループとして全国の百貨店・SC・駅ビルなどを中心に102店舗展開しています。（2025年8月現在）
こだわりはオリジナルの合わせ酢を使ったしゃりと、自社で炊きあげた干瓢、椎茸、高野豆腐などの多彩な具材です。店の原点ともいえる「びっくりいなり」をはじめ、十二種類もの具材を彩り鮮やかにまとめた「うず潮巻」、季節の旬の食材を使った「ちらし寿司」「寿司弁当」、そして「鯖棒寿司」など、素朴な味わいのお寿司から個性豊かなオリジナル寿司やおむすびまで、日々の食卓に“彩りのあるひととき”を提供してまいります。