【1/29開催】【2026年版】AI検索対策の最前線！新世代のコンテンツ戦略とは？

株式会社エフェクチュアル株式会社エフェクチュアル（本社：東京都港区、代表取締役：田中倫明）は、生成AI時代のSEO・コンテンツマーケティングをテーマとしたオンラインウェビナー「【2026年版】AI検索対策の最前線！新世代のコンテンツ戦略とは？」に登壇いたします。本イベントは2026年1月29日（木）12:00よりオンラインにて開催され、参加費は無料です。

■ 開催背景

生成AIの進化と普及により、検索体験は大きな転換点を迎えています。

AIによる要約回答や検索結果の変化により、

・これまでのSEO施策は今後も通用するのか

・どのようなコンテンツが評価され続けるのか

・企業は2026年に向けて何を見直すべきなのか

といった疑問や不安を感じる企業・マーケターが増えています。

一方で、AI検索の時代においても、SEOやコンテンツマーケティングが「無意味になる」わけではありません。

重要なのは、これまでの考え方をどのようにアップデートするかです。

本ウェビナーでは、AI検索時代におけるSEOの変化を整理し、

今後も評価され続けるコンテンツの条件と、企業が取るべき現実的なアクションを解説します。



■ 株式会社エフェクチュアル 登壇パート 12:39~12:57

生成AI活用をマーケティングに活用する時のリスク

～ 景表法・薬機法・炎上からブランドを守る実践ポイント ～

生成AIの活用により、広告文やSNS投稿、コンテンツ制作を

スピーディーかつ大量に生み出せる時代になりました。

一方でその裏側では、

景表法・薬機法違反、炎上、ネガティブな口コミ拡散といったリスクが急増しています。

・「意図せず誤解を招く表現をしてしまった」

・「気づかないうちに法令リスクを含んでいた」

こうしたトラブルは、もはや一部の企業だけの問題ではありません。

本パートでは、 マーケティングに生成AIを活用する企業が最低限押さえておくべきリスクの考え方と、 ブランドや売上を守るために必要な実践的なチェックポイント・モニタリングの視点を、 実際の事例を交えながら分かりやすく解説します。



■ 登壇者

渡邉 陽介 執行役員CSO

GMOインターネットグループ、株式会社エルテスを経てエフェクチュアルに参画。WEBリスクマネジメントや店舗集客支援に携わり、700社以上の企業を支援。2022年8月より執行役員に就任。

■ 開催概要

日時：2026年1月29日（木）12:00～13:00

申込締切 2026年1月29日（木）11時59分

形式：オンライン開催

参加費：無料（事前登録制）

主催：TechSuite株式会社

申込URL：

https://bakuyasu.techsuite.co.jp/seminar/webinar20260129/?referral=effectual&utm_source=effectual&utm_campaign=webinar0129(https://bakuyasu.techsuite.co.jp/seminar/webinar20260129/?referral=effectual&utm_source=effectual&utm_campaign=webinar0129)

■ 株式会社エフェクチュアルとは

代表者 ：代表取締役 田中 倫明

所在地 ：東京都港区南青山3-4-7 第7SYビル5F

設立 ：2014年11月25日

資本金 ：450,298,060円

事業内容：

・企業のレピュテーションリスクを管理・対策する「オンライン評判管理対策」の提供

・WEB上の炎上リスクや誹謗中傷をモニタリングする「Mimamorn（ミマモルン）」の提供

・広告審査のガイドライン作成から表現チェックまで支援する「広告表現チェックサービス」の提供

・クチコミ・SNS・Googleマップの情報を一元管理し、店舗集客を最大化するSaaS

「LOCATION CONNECT」の開発・提供

・集客用LPを定額・短納期で何度でも制作できる「LP放題」の提供

・MEO対策など

WEBサイト： https://effectual.co.jp/(https://effectual.co.jp/)

