【和食鍋処 すし半】心も体も温まる「冬のあったか鍋祭り」開催！鍋メニューご注文でハイボールやサワーが“何杯でも”半額に

株式会社すし半（本社：福岡県久留米市、代表取締役：石橋優也）が運営する「和食鍋処 すし半」「旬の寿司と天ぷら すし半 粋」では、2026年1月5日（月）から2月28日（土）までの期間限定で、「冬のあったか鍋祭り」を開催中でございます。

寒さが厳しくなるこの季節、心も体も温まるお鍋を囲みながら、ゆったりとした食のひとときをお楽しみいただきたいという想いから本キャンペーンを企画いたしました。

期間中は、すし半自慢の「うどんすき」や「牛すき焼き」など、冬に嬉しい鍋メニューをご注文いただくと、対象ドリンクを何杯でも半額でご提供いたします。

新年会やご家族での団らん、ご家族でのお食事、少人数でのお集まりなど、さまざまなシーンでぜひご利用ください。

「冬のあったか鍋祭り」キャンペーン概要

１．実施期間： 2026年1月5日（月）～2026年2月28日（土）

２．内容：期間中、対象の「鍋メニュー」をご注文のお客様限定で、ハイボールやサワーなどの対象ド

リンクを”何杯でも”半額にてご提供いたします。

※コース料理は対象外となります。

３．実施店舗

「和食鍋処 すし半」および「旬の寿司と天ぷら すし半 粋」の各店舗（大阪府内・兵庫県内）

対象となる鍋メニュー

お一人様用の御膳から、皆様でシェアできる大鍋まで幅広くご用意しております。

名物 すし半うどんすき（一人前 税込2,838円）

創業以来半世紀受け継がれてきた名物の「うどんすき」。

鰹節をベースに、煮干し、鯖節、いわし節などをバランスよく合わせた「黄金だし」に、魚介と野菜の旨味が加わったこだわりの逸品です。〆には「勝りうどん」をいれて風味豊かなだしを最後まで味わい尽くしてください。

名物 すし半うどんすき

牛すき焼き（一人前 税込2,838円）

特製の割り下で煮込む牛肉の旨味が、野菜やうどんに染み渡るご馳走鍋です。

牛すき焼き

牛しゃぶしゃぶ（一人前 税込2,838円）

牛しゃぶしゃぶ

とらふぐてっちり小鍋（単品 税込1,958円）

冬の特別御膳 とらふぐてっちり小鍋セット（税込3,400円）

もっちりとした歯ごたえと旨味がつまったとらふぐ。冬の味覚が堪能できる期間限定メニューです。

とらふぐてっちり小鍋

冬の旬感膳＜釜めし＞（税込4,300円）

冬の旬感膳＜釜めし＞

お品書き

・とらふぐてっちり小鍋

・紅ずわいがにと蒸しうにの釜めし（「牡蠣の釜めし」に変更できます）

・冬の小鉢四種（鰆の焼き霜といかのお造り/ほうれん草とひじきの梅みぞれ掛け/サーモンの西京和え/ごま豆腐とかに身味噌）

・白甘鯛とかに真丈の天ぷら ・茶碗蒸し ・味噌汁 ・漬物

冬の旬感膳＜冬のにぎり五貫＞（税込4,300円）

冬の旬感膳＜冬のにぎり五貫＞

お品書き

・とらふぐてっちり小鍋 ・冬のにぎり五貫（まぐろ/カンパチ/赤海老/とろける炙りにしん/貝柱）

・冬の小鉢四種（鰆の焼き霜といかのお造り/ほうれん草とひじきの梅みぞれ掛け/サーモンの西京和え/ごま豆腐とかに身味噌)

・白甘鯛とかに真丈の天ぷら ・茶碗蒸し ・味噌汁

※写真はすべてイメージです。

※上記は一例です。対象となる鍋メニューの詳細は、店舗にてご確認ください。

対象ドリンク

お食事に合わせて何杯でもおかわりいただける、人気のラインナップをご用意しました。

■和食鍋処 すし半

角ハイボール / ジムビームハイボール / レモンサワー / 翠ジンソーダ / ノンアルうめ / ノンアルレモン

■旬の寿司と天ぷら すし半 粋

※粋では下記ドリンクが対象となります。

角ハイボール / レモン酎ハイ / 翠ジンソーダ / ノンアルうめ

実施場所

「和食鍋処 すし半」および「旬の寿司と天ぷら すし半 粋」の各店舗

（大阪府6店舗 兵庫県2店舗）

〇和食鍋処 すし半

・天神橋店 06-6351-8080

・大正店 06-6551-8108

・布施店 06-6782-8485

・市岡店 06-6582-1554

・深井店 072-279-5592

・尼崎本店 06-6411-6839

・川西店 072-757-8913

〇旬の寿司と天ぷら すし半 粋

・玉造店 06-6761-9066

