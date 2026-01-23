伝統の復活「シャングシャング馬」2026、第二章へ ― 春の鼓動を未来へ。黒川中学校の語り部がつなぐ、新潟県胎内市下赤谷の物語 ―

公益社団法人 新潟県観光協会

新潟県胎内市下赤谷集落でかつて行われていた春の伝統行事「シャングシャング馬」。

農業機械化の進展により昭和40年代に途絶えたこの行事は、地域と民間の想いにより2015年に復活しました。

復活から12年目を迎える2026年（令和8年）、シャングシャング馬は“第二章”へ。

今年は新たに黒川中学校の生徒たちが「語り部」として参加し、祭りの由来や馬と地域の物語を来場者へ伝える、次世代へ向けた新たな試みを実施します。

新潟県胎内市の春の伝統行事「シャングシャング馬」

【開催概要】

行事名：シャングシャング馬 2026

開催日：2026年4月18日（土）

開催地：新潟県胎内市下赤谷集落（鳥坂神社周辺）

【シャングシャング馬とは】

■ 起源と風習

胎内市下赤谷集落に鎮座する鳥坂神社（旧・馬頭観音）は、五穀豊穣と牛馬の安全を祈願する神社として、古くから地域に親しまれてきました。

毎年4月18日には「牛・馬の祈願」や厄除け参拝が行われ、これに合わせて、鈴を鳴らしながら装飾された馬が集落を練り歩く「シャングシャング馬」が行われていました。

春の訪れと農作業の始まりを告げるこの祭りは、かつて100軒以上の露店が並ぶほどの賑わいを見せていましたが、牛馬の減少とともに昭和40年代に途絶えてしまいました。

【復活への歩み】

■ 伝統復活の第一歩（2015年）

「一頭でも多くの馬の命をつなぎたい」

そんな想いから、松原ステーブルス（代表：松原正文氏）は2005年に胎内市で養老牧場を開設。

その志に共感した下赤谷集落の協力により、2015年4月18日、3頭の馬によるシャングシャング馬が約半世紀ぶりに復活しました。

当日は約300名が見守る中、たるが橋～伝習館～鳥坂神社までを練り歩き、参道を駆け上がる馬の姿に大きな拍手が送られました。

■ 広がる参加と地域の力（2018～2019年）

2018年には黒川小学校、新発田農業高校の生徒らを含む約600人が参加。

2019年には市道下赤谷線を通行止めとし、1,200人を超える来場者が訪れるなど、胎内市の春を象徴する行事として定着していきました。

■ コロナ禍を越えて（2020～2022年）

2020年は新型コロナウイルス感染拡大により中止。

2021年は関係者のみで安全祈願を実施し、2022年には感染対策を徹底したうえで再開しました。

■ 新たな象徴の誕生（2024年）

2024年には、きすげ保育園、黒川小学校、新発田農業高校、黒川中学校の生徒たちが参加。

黒川中学校の生徒から「馬が駆け上がる参道を、自分たちも駆け上がりたい」という声が上がり、生徒たちが次々に坂を駆け上がる姿が誕生しました。

この“人の駆け上がり”は、手作りの祭りに新たな息吹を吹き込む象徴的な光景となりました。

【2026年｜語り継ぐ「第二章」へ】

復活から11年を経た2025年を節目に、2026年は「第二章」として新たな挑戦を迎えます。

今年は黒川中学校の生徒たちが語り部として参加し、シャングシャング馬の由来や、松原ステーブルスの取り組み、地域と馬の関係を来場者へ伝えます。

この取り組みは、伝統を「見るもの」から「語り継ぐもの」へと進化させる試みであり、地域文化継承に向けた大きな一歩です。

【想いと願い】

小さな集落の、小さな一歩から始まったシャングシャング馬。

その春の鼓動は、今、次の世代へと受け渡されようとしています。

「語り継ぐ者たち」が未来へ響かせる春の物語――

それが、胎内市下赤谷集落の誇りであり、シャングシャング馬のこれからです。

