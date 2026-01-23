プラスアルファ・コンサルティング、人事コンサルティング大手のトランストラクチャと協業開始

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉、以下「PAC」）が提供するシェアNO.1（*）のタレントマネジメントシステム 「タレントパレット」 は、組織・人事コンサルティングのリーディングカンパニーである株式会社トランストラクチャ（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：高柳 公一）と協業を開始しました。

本協業により、タレントパレットの導入企業に対し、システム導入支援に留まらない、より高度で実践的な人事コンサルティングサービスを共同で提供してまいります。

（*）出典 ITR「ITR Market View：人材管理市場2025」人材管理市場：ベンダー別売上金額シェア（2023～2024年度予測）

■協業の背景と目的

タレントパレット事業における戦略的なコンサルティングサービス強化

PACは、人材管理市場においてシェアNo.1（*）のタレントマネジメントシステム「タレントパレット」を提供するとともに、組織・人事制度設計、人財・スキル定義、エンゲージメントサーベイなど、人事課題解決に向けた付加価値の高いコンサルティングサービスを幅広く提供しています。

本協業は、この両社の強みを統合し、企業の人事戦略の企画から実務実行までを一気通貫で支援することで、人事業務の最適化・高度化に貢献することを目的としています。

顧客からの高度なコンサルティングニーズに対応するため、PACは、専門企業とのアライアンスを積極的に推進しています。

トランストラクチャ社との協業による提供価値の向上

PACはこの戦略の一環として、トランストラクチャとの協業に至りました。同社が持つ人事・組織変革に関する深い知見と、タレントパレットの高度な人材データ分析機能を組み合わせることで、導入企業に対し、システム導入に留まらず、人事業務全体を改善・高度化を実現する包括的な支援が可能になります。

■株式会社トランストラクチャについて

トランストラクチャは、「定量分析を起点とした人事制度設計や人材開発」を強みとする、国内有数の人事コンサルティングファームです。

主な特徴

・経営戦略に基づく最適な人事制度（等級制度、評価制度、報酬制度など）の設計、組織構造の最適化、人的資本の戦略的マネジメント支援など、専門性の高いコンサルティングを提供しています。

・創業以来、業種や企業規模を問わず多数の企業に対し、人事・組織に関する課題解決と変革を支援し続けており、調査分析（特に定量分析）や人事制度設計、人材開発の分野で高い評価を得ています。

両社のソリューションを一体提供することで、エンタープライズ企業の人事部門が抱える「データに基づいた戦略的な意思決定の強化」と「日常業務の負担」という二律背反の課題を同時に解決し、戦略人事への移行を強力に後押しします。

■今後の展開

本協業の第一弾として、「人事評価不全を打破する構造改革とテクノロジー活用 ～生成AI時代の目標管理～」と題した共催セミナーを2026年2月5日（木）に開催します。

https://q.c-rings.net/?enq=euoY3cS5wLQ%3d

また、タレントパレットとトランストラクチャは共同してサービスを企画・提供します。

（テーマ例）

・タレントパレットの導入企業に対する、人事制度・評価制度の設計・改定支援

・タレントパレットのデータ分析機能を活用した、スキル・等級定義、人材要件の策定支援

・経営戦略と連動した、組織・人件費に関するコンサルティングサービスの共同提案

PACは、タレントマネジメント戦略の実現、人事業務の高度化を多角的にサポートしてまいります。

＜Talent Palette（タレントパレット）について＞

「タレントパレット（https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/）」は、株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する、人事担当者が必要な機能をオールインワンで搭載したタレントマネジメントシステムです。

人事情報、経歴、スキル、マインド（適性）、社員の希望や想い、日々のモチベーションやエンゲージメント、ヘルスケア（健康）などの多様な人材データを集約・分析し、勘や経験だけに頼らないデータに基づく意思決定を支援します。

具体的には、異動配置シミュレーションや研修を含む人材育成、テキストマイニングによる離職予兆の抽出、採用ミスマッチ防止、人的資本KPIのモニタリングなど、幅広い人事施策を高度化します。また、7,200以上の機能を備えた拡張性は、多くの企業から評価されており、大手エンタープライズ・中堅企業売上シェアNo.1（*）を獲得。導入法人数4,500社以上、継続率99.6％（2025年9月末時点）という豊富な実績を活かし、企業の持続的な成長に寄与します。

＜タレントパレットに関する評価＞

ITreviewの「タレントマネジメント」部門では、『開発スピードの速さ』や『機能性の自由度』の点で高い評価を受けています。

・目標設定や考課等、幅広い人事制度を一括で管理、運用でき、ユーザーである従業員にとっても、デザインや直観的な操作性が優れている

・様々な機能が充実していて、とても使いやすいです。人事情報を一括管理でき、充実した人材管理が可能となりました。個人の情報がダッシュボードで一画面で確認できてとても便利です。

出典：ITreview（2026年1月時点）

＜株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて＞

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（https://www.pa-consul.co.jp/）は『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける、見える化プラットフォーム企業』として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報のようなビッグデータを「見える化」し気づきを与える力を持つ、「テキストマイニング」や「データマイニング」などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行っています。様々な情報を「見える化」することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行っています。