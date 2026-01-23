【1/28（水）開催】BtoBの新規事業に立ちはだかる壁を越えるカギは「ブランディング × データ活用」。”どちらか”の考えを捨て、差別化の難しさや後発参入の伸び悩みを突破する新しい参入戦略。

株式会社ＥＸＩＤＥＡ

市場の”第一想起”を実現するカテゴリーブランディングを提供する 株式会社EXIDEA（本社：東京都中央区、代表取締役：小川 卓真）より、登壇イベントの情報をお届けします。

株式会社EXIDEAは、2026年1月28日（水）に開催される3社共催ウェビナー『カテゴリーブランディングと顧客データから考える参入戦略』に登壇致します。

■開催の背景

いま多くのBtoB新規事業チームから「既存市場への後発参入」や「差別化の難しさ」、「広告やインサイドセールスの効率低下」にまつわるお悩みについてご相談をいただきます。

特に事業責任者の方はプロジェクトを走らせながら、どこにリソースを投下すべきか、どの顧客から攻めるべきかが見えにくい──そんなモヤモヤを抱えたまま、日々の意思決定を迫られています。

この度、こうした市況感を共有した株式会社ニューピークス様、株式会社Sales Marker様とともに、“ブランドか、データか”という二項対立を超えて、「両方をどう統合するか」を具体的な事例とともに掘り下げる本イベントを開催する運びとなりました。

■イベント概要

タイトル：『カテゴリーブランディングと顧客データから考える参入戦略』

日 程：2026年1月28日（水）12:00～13:00

形 式：オンライン配信

参加費：無料

■登壇者情報

＜こんな方におすすめです＞- 大手企業で BtoB新規事業を担当している方・リーダーの方- 既存市場への後発参入で 差別化・勝ち筋の設計に課題を感じている方- 自社の事業戦略が 広告・営業が"点"で動き、連動していないと感じる方- 市場や顧客の動きが見えず、投資判断しづらい と悩んでいる方- 社内で「ブランドがふわっとしている」と感じる方・- XR・EC・メディアなど BtoC領域からBtoB参入を検討／推進している方

株式会社EXIDEA（エクシディア）

取締役副社長 兼 COO

塩口 哲平

- 経歴 -

デロイトにてクライアントの企業理念策定やMVV開発に従事し、戦略の策定及び実行を指揮したのち、株式会社プル―クスを創業し大手企業を中心に動画マーケティングを支援。

現在はBtoB企業を中心にブランディングの支援を展開し、自社独自のノウハウであるカテゴリーブランディングによって第一想起の実現を支援。

■会社概要

会社名：株式会社ＥＸＩＤＥＡ（https://exidea.co.jp）

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-14 KDX銀座一丁目ビル4階

代表者：小川 卓真

設 立：2013年5月

資本金：1,500万円

従業員数：89名（連結）※2025年4月末現在

事業内容：BtoBブランディング支援、BtoBマーケティング支援、動画制作・動画マーケティング、マーケティングツール開発提供、SEOコンサルティング、Webメディア運営

ＥＸＩＤＥＡは、クリエイティブとデジタルマーケティングを融合した「カテゴリーデザイン」によって、企業の新たな成長を支援します。AI機能を搭載した自社開発のマーケティングツールの提供と併せて、ビジネスの戦略策定から実行・改善まで一貫して伴走します。

■本件に関するお問い合せ

株式会社ＥＸＩＤＥＡ カテゴリーデザイン本部 広報担当

E-mail：pr@exidea.co.jp

TEL：03-5579-9934（受付時間：平日9時～18時）