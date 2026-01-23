【期間内申込特典あり】「１級電気工事施工管理技術検定」受検講習会申込で願書無償提供！
一般財団法人地域開発研究所（東京都文京区、理事長：青柳一郎）では、「1級電気工事施工管理技術（第一次検定） 受検講習会」の申込受付をスタートしました。当研究所はこれまで累計約99万人の受講者をサポートしてきた実績により、制度改正に伴う新傾向の試験問題にもいち早く対応し、検定制度を熟知した各専門分野の講師が出現頻度の高い項目やよく問われる重要ポイントを厳選して、 新年度の試験合格を後押しします。
■受検申込用紙（願書） 無料送付サービス実施中！
当研究所の法人会員サービス「ちいき倶楽部」へご入会（入会費・会費無料）の上、受検講習会にお申込みいただくと、期間限定で受検申込用紙（願書）を無料送付します。
願書についての注意事項は以下のとおりです。
- 2026/2/10（火）までに１級電気工事（第一次）受検講習会をお申込みされた方が対象です。
- 当研究所が扱う願書は旧受検資格の「第一次・第二次検定専用」で、「第二次検定のみ」は扱っておりません。新受検資格はネット申請のみとなるのでご注意ください。
- 願書は重要書類のため、担当者様宛一括送付となります。
- 本試験の受検申請は、必ず受付期間内に各自で手続きを行なってください。（受検申請代行はいたしません）
願書をご希望の方は、以下の手順にてお申し込みください。
１.ちいき倶楽部（入会費・会費無料）にご入会
２.受検講習会の申込画面にて「願書希望」にチェックを入れた上でお申込み
ちいき倶楽部についての詳細は、HPのこちら(https://www.ias.or.jp/chiikiclub)からご確認ください。
「ちいき倶楽部」のご入会はこちら :
https://www.ias.or.jp/chiikiclub/nyukai.html
講習会お申込みはこちら :
https://www.ias.or.jp/
■短期集中講義の「会場コース」と何度も視聴可能な「Webコース」
地域開発研究所HPのトップページより講習会の申込可能
当研究所の受検講習会では、選べる2つの受講スタイルをご用意しております。
「会場コース」は、出題頻度の高い項目やよく問われる重要ポイントのみに焦点を当てた短期集中スタイルの講義です。当研究所では、施工管理技術検定の出題傾向を毎年徹底的に分析し、アップデートを重ねていますので、重点的に対策しておくべき問題など合格するためのノウハウを、短時間に効率よく学習できます。
一方の「Webコース」は、パソコンやスマートフォンを使い、時間や場所を選ばず「いつでも、どこでも、何度でも」受講できるのが特徴です。単元ごとにオンデマンドで視聴できるため学習計画を立てやすく自身のペースで学習できることに加え、試験当日まで何度でも視聴可能で聞き逃しがないこともメリットです。
短期集中型の「会場コース」かじっくりコツコツ型の「Webコース」、お客様の好みに応じてコースを選択していただきたいと考えております。
■「1級電気工事施工管理技術・第一次検定受検講習会」2026年度の開催要項
会場コースでは、全国11都市で開催いたします。「Webコース」は配信後に視聴可能となり、自由に中断・再開が可能です。
●料金（会場コース・Webコース共通）
・一般受講料 31,900円
・一括申込割引 29,700円
・再受講料 27,500円
＊ダブル受講 会場コースにプラス11,000円で「会場＆Web」のダブル受講が可能
※別途指定図書購入の必要があります（受講料には含まれておりません）。
●教材
【1級一次受検講習会】
１. 電気工事施工管理技術テキスト（改訂第5版）…6,050円（本体5,500円＋税10%）
２. 1級電気工事施工管理第一次検定問題解説集2026年版…4,290円（本体3,900円＋税10%）
約半世紀の実績！ていねいでわかりやすいテキストと過去問題集を使用
●お申込方法
当研究所のホームページ(https://www.ias.or.jp/)より講習会開催日程をご確認のうえお申し込みください。
■1級一次講習会に付帯の無料ツール 「Webテストサービス」
得点力向上を目指し、パソコンやスマートフォンから「いつでも」「どこでも」スキマ時間に利用できる「Webテストサービス」を実装しました。合格の秘訣「過去問を徹底的に解くこと」に着目した、会場コース・Webコースの両方に付帯する受講者限定の無料サービスで、忙しい方にこそ最適な学習ツールです。
「過去問トレーニング」と「実力テスト」の2つから成り、講習会の前後で活用することで、学習効果がより一層高まります。
PCやスマホから過去10回分の試験問題に挑戦可能
【過去問トレーニング】
・過去10回分の試験問題に挑戦可能
・分野やキーワードでの絞り込み機能付き
・学習履歴から苦手分野の克服に最適
【実力テスト】
・実力判定や総復習に最適
・途中で一旦終了しても、続きから再開が可能
・テスト問題や結果表は印刷もできる
【概要】
―工事現場に施工管理あり―
現場全体を俯瞰し、品質を確認するために駆け回り、スケジュールを管理し、職人さんたちへの声かけも欠かせない。
いつだって当たり前に存在し、いなければ現場が回らない。
そんな施工管理技士をさらに輝ける場所へと後押しをする。
そう、それこそが「地域さん」。
いつだって地域の中心に、新しい風を吹き込みながら。
地域の真ん中に“地域開発研究所”
一般財団法人 地域開発研究所 Webサイト
URL：https://www.ias.or.jp/
名称： 一般財団法人 地域開発研究所
理事長 ： 青柳一郎
設立 ： 1965年4月8日
所在地： 〒112-0014 東京都文京区関口1-47-12 江戸川橋ビル
事業内容 ： 建設技術者の育成、調査研究等に関する業務
