「蜂谷工業presentsおかやまインクルーシブフェスティバル2026 しあわせの魔法」開催！2月1日（日）～2月15日（日） 岡山の街が“しあわせの魔法”であふれる2週間

おかやまインクルーシブフェスティバル実行委員会と公益財団法人岡山文化芸術創造は、特別協賛・蜂谷工業株式会社ならびに34社の協賛企業・団体のもと「蜂谷工業presents おかやまインクルーシブフェスティバル2026 しあわせの魔法」を2026年2月1日（日）～2月15日（日）に開催します。

最大の見どころは2月11日（水・祝）。岡山芸術創造劇場で、１.小劇場・特別公演「人生相談天国」（17:00～18:00）２.中劇場「魔法の森のアワードパーティー」（13:00～16:00／観覧無料）３.ハレノワ前マルシェ「The World Kitchen＆こども商店街」（10:00～16:00）を同日開催。

鑑賞・参加・交流が一日で重なる“しあわせの魔法”を、岡山の中心市街地から届けます。

おかやまインクルーシブフェスティバル2026のロゴデザイン

________________________________________

最新情報・公式情報（掲載用）

・公式サイト（特設ページ）：［URL https://okayama-inclusivefes.com/］

・公式SNS：［InstagramのURL https://www.instagram.com/okayama_inclusive.festival/］

・取材申込・素材請求窓口：本リリース末尾「お問い合わせ」参照

________________________________________

1. 開催概要

イベント名：蜂谷工業presents おかやまインクルーシブフェスティバル2026 しあわせの魔法

会期 ：2026年2月1日（日）～2月15日（日）

会場 ：岡山市中心市街地一帯（岡山芸術創造劇場ハレノワ、桃太郎大通り、

表町商店街ほか）、UNOHOTEL

主催 ：おかやまインクルーシブフェスティバル実行委員会／公益財団法人岡山文化芸術創造

共催 ：岡山市

特別協賛 ：蜂谷工業株式会社

協賛 ：岡山トヨタ自動車株式会社、土屋グループ、岡山ダイハツ販売株式会社、

株式会社マスカット薬局、ホンダロジコム株式会社、株式会社東京ディエスジャパン、オーエムホールディングス株式会社、ハルクホールディングス、株式会社フジワラテクノアート、中国銀行、中国精油株式会社、株式会社イタミアート、ワークスマイルラボ、株式会社木村商会、株式会社エルジオ、UNO HOTEL、たまの湯、公益財団法人橋本財団、さんすて岡山、岡山一番街、JR西日本、株式会社ホットスケープ、レプタイル株式会社、ぶっかけうどん ふるいち、古本市場、株式会社建房、ショウワニア、インテックスホールディングス、ＯＳＫ、NOLTYプランナーズ、株式会社重藤組、株式会社岡山コンベンションセンター、日本企業振興協同組合、公益財団法人福武教育文化振興財団

後援 ：岡山県教育委員会、岡山市教育委員会、協同組合連合会岡山市表町商店街連盟、

山陽新聞社、RSK山陽放送、OHK岡山放送、TSCテレビせとうち、

RNC西日本放送、KSB瀬戸内海放送、一般社団法人岡山経済同友会

協力 ：株式会社JTB 岡山支店

事務局 ：株式会社ありがとうファーム

________________________________________

FACT SHEET（数字で分かる”おかやまインクルーシブフェスティバル2026”）

・会期：2026年2月1日（日）～2月15日（日）

・アート展示：県内20会場／作品163点

・参加地域：全国16都府県（岡山、鳥取、広島、島根、山口、香川、愛媛、高知、

徳島、兵庫、大阪、京都、滋賀、長野、千葉、東京）

＋台湾作品展示（ハレノワ）

・表町タペストリー：22点／県内11校／延べ537人制作参加

・スタンプラリー：対象14会場／6スタンプ達成で賞品（ハズレなし）

・メイン事業日：2月11日（水・祝）

ハレノワ前マルシェ「The World Kitchen＆こども商店街」 10:00～16:00

ハレノワ中劇場「魔法の森のアワードパーティー」（観覧無料）13:00～16:00

ハレノワ小劇場・特別公演「人生相談天国」（有料）17:00～18:00

・事前参加者の年齢層：6歳～81歳

________________________________________

2. 見どころ

（1）街全体が「まちなかアートギャラリー」に

会期中、岡山駅周辺・桃太郎大通り・表町商店街をはじめ岡山市中心部がアートで彩られます。岡山県内20会場で、全国16都府県から集まったアート作品163点を展示。岡山芸術創造劇場では台湾のアート作品も展示します。展示作品は共通テーマ「しあわせの魔法」で制作され、一部作品はレプリカの購入が可能で収益の7割は作者本人へ還元され、創作活動の継続を支える仕組みとなっています。

岡山市の桃太郎大通り

（2）こどもたち537人が制作した巨大タペストリー22点が表町に

表町商店街の中央タペストリーでは、岡山県内11校の特別支援学校と連携し、延べ537人のこどもたちが制作したアートタペストリー22点を展示。すべて共通テーマ「しあわせの魔法」で制作され、街なかに“共創の景色”を生み出します。

（3）デジタルスタンプラリーで“アート回遊体験”

20会場のうち14会場がデジタルスタンプラリー対象。6スタンプを集めるとハズレなしで賞品を獲得でき、鑑賞と観光・買い物をつなぎ、中心市街地の回遊性を高めます。

（4）2月11日（水・祝）は岡山芸術創造劇場ハレノワで公演×表彰式×マルシェ

ハレノワ小劇場の特別公演「人生相談天国」、中劇場の表彰式「魔法の森のアワードパーティー」、マルシェ「The World Kitchen＆こども商店街」が同日展開。鑑賞・参加・交流が一日で重なる“メイン事業日”として来場者を迎えます。

________________________________________

3. 主なプログラム

１. まちなかアートギャラリー

・桃太郎大通りのフラッグが1ヶ月間フェスティバル仕様に

・県内20ヶ所でおかやまインクルーシブアワードアート部門の応募作品を展示（163点／16都府県＋台湾）

・レプリカを購入可能な作品も多数展示（収益の7割を作者へ）

・デジタルスタンプラリー（14会場対象／6スタンプで賞品）

【アート展示会場】

岡山コンベンションセンター／ANAクラウンプラザホテル岡山／岡山駅一番街／ホテルグランヴィア岡山／岡山駅南地下道／ビックカメラ岡山店／イコットニコット／TSUTAYA岡山駅前店／クレド岡山／おかやまビューホテル／中国銀行岡山駅前支店／天満屋岡山本店（6階ギャラリー）／天満屋岡山本店（店舗前）／アジュドール／ギャラリー＆カフェ／KOTYAE／岡山芸術創造劇場ハレノワ／岡山県庁食堂／岡山トヨタ ウェルキャブステーション／UNO HOTEL

・岡山県内11校の特別支援学校のこどもたち537人が制作した巨大タペストリー22点が表町商店街に展示。

【参加した特別支援学校】

岡山県立岡山西支援学校／岡山県立岡山支援学校／岡山県健康の森学園支援学校／岡山県立岡山東支援学校／岡山県立岡山聾学校／岡山大学付属特別支援学校／岡山県立岡山南支援学校／岡山県立倉敷まきび支援学校／岡山県立早島支援学校／倉敷市立倉敷支援学校／岡山県立東備支援学校

訪問ワークショップの様子表町商店街に飾られる巨大タペストリー一例

２. はればれステージ（会期中の街なかイベント）

2月1日

・映画上映「ノルマル17歳。-わたしたちはADHD-」（＠KOTYAE）

・NOLTYプランナーズ「わたしの手帳カバーコンテスト」（@イコットニコット）

・岡山理科大学「留学生成果発表会」（＠イコットニコット）

2月2日～2月12日 オーエム機器「アートカームダウンスペース」展示（＠岡山駅さんすて1階さちふく屋前）

2月2日 河原名誉委員長杯「新春A-1グランプリ2026」（＠ありがとうファームギャラリー＆カフェ）

2月5,7,8日 舞踏家 古関すま子「舞踏」（＠天満屋葦川会館プラス）

2月7,8日 劇団あらほし「演劇＋昔の遊び体験イベント」（＠イコットニコット）

2月8日 北村成美 コンテンポラリーダンス「しげっとニコッと」（＠イコットニコット）

2月11日 春風亭昇吉、土肥ヨシ「落語」（＠ありがとうファームギャラリー&カフェ）

2月15日 台湾「音楽ミニコンサート」（＠KOTYAE）

NOLTYプランナーズ岡山理科大学ノルマル17歳オーエム機器株式会社劇団あらほし北村成美春風亭昇吉JTBユニバーサルツアー

３. 2月11日（水・祝）（岡山芸術創造劇場ハレノワほか）

（1）ハレノワ小劇場：特別公演「人生相談天国」※チケット有料

時間：17:00～18:00

脚本・演出：菅原直樹

出演者：一般公募で選ばれた23名（16歳～81歳）が出演。

菅原直樹稽古中の風景

（2）ハレノワ中劇場：「魔法の森のアワードパーティー」※観覧無料

時間：13:00～16:00

脚本・演出：角ひろみ。おかやまインクルーシブアワード3部門の表彰式を開催。魔女のチカ、シゲが来場者をお出迎え。

・アート部門：全国16都府県から集まった作品のうち15作品が入賞（当日、グランプリを発表）

・創作作文物語部門：岡山県内小中学生対象、12作品が入賞（当日、グランプリを発表）

・パフォーマンス部門：18組から最終5組が公開審査。観客投票でグランプリ決定

【パフォーマンス最終審査に進んだ5組の団体】

岡山特別支援学校おかみょんず（岡山）／すわるぱキッズ（岡山）／つきのこぐま（鳥取）／伊予銀行合唱団（愛媛）／IPU環太平洋大学ダンス部（岡山）

岡山特別支援学校おかみょんず（岡山）

すわるぱキッズ（岡山）

つきのこぐま（鳥取）

伊予銀行合唱団（愛媛）

IPU環太平洋大学ダンス部（岡山）

【各部門の特別審査員】

・アート部門：平子雄一、HARUMARU(ハート)、金孝妍、大平由香理、片山康之

・創作作文物語部門：横田かおり、天川栄人、高見京子、角ひろみ

平子雄一

HARUMARU(ハート)

金孝妍

大平由香理

片山康之

横田かおり

天川栄人

高見京子

角ひろみ

（3）ハレノワ前：マルシェ「The World Kitchen＆こども商店街」

時間：10:00～16:00

世界のあったかいスープ、ぶっかけうどんふるいち、ありがとうファーム飲食店、岡山高校缶詰め販売、スノードームづくり、多様性の木ワークショップなど体験型コンテンツが多数。こども商店街では生活困窮家庭のご家族も招待し、思い出づくりの機会を提供します。福祉ネイル、オリジナル団扇づくり等も実施。

過去のこども商店街の様子

（4）有志で結成されたボランティアチーム「はれぶ隊」（13歳～57歳、約20名）が会場で来場者をお迎えします。

はれぶ隊

４. JTBユニバーサルツアー（2月12日）

玉野・UNO HOTELを目的地に、宇野港周辺のアート鑑賞と交流を組み合わせたユニバーサルツアーを開催予定。障害特性に応じた配慮をJTBとともに模索し、ユニバーサルツーリズムの実践知を蓄積します。

________________________________________

4. 協賛企業（敬称略）

・プレミアムスポンサー：蜂谷工業株式会社

・ゴールドスポンサー：岡山トヨタ自動車株式会社、土屋グループ

・シルバースポンサー：岡山ダイハツ販売株式会社、株式会社マスカット薬局、ホンダロジコム株式会社、株式会社東京ディエスジャパン、オーエムホールディングス株式会社、ハルクホールディングス、株式会社フジワラテクノアート

・ブロンズスポンサー：中国銀行、中国精油株式会社、株式会社イタミアート、ワークスマイルラボ、株式会社木村商会、株式会社エルジオ、UNO HOTEL、たまの湯、公益財団法人橋本財団、さんすて岡山、岡山一番街、JR西日本

・サポートスポンサー：株式会社ホットスケープ、レプタイル株式会社、ぶっかけうどん ふるいち、古本市場、株式会社建房、ショウワニア、インテックスホールディングス、ＯＳＫ、NOLTYプランナーズ、株式会社重藤組、株式会社岡山コンベンションセンター、日本企業振興協同組合、公益財団法人福武教育文化振興財団

________________________________________

5. 取材のご案内（受付・撮影導線）

本フェスティバルは、各会場・各プログラムで取材を受け付けています。

特に2月11日（水・祝）は、撮影・取材に適した日程です。

●取材おすすめ時間（2月11日）

9:30～ 取材受付（ハレノワ２階ロビー）

10:00～11:30 特別公演「人生相談天国」公開ゲネプロ

10:00～16:00 マルシェ（賑わい・ワークショップ・こども商店街の撮影に最適）

12:30～13:00 「魔法の森のアワードパーティー」開演前（来場者導線／会場外観・受付撮影）

13:00～16:00 「魔法の森のアワードパーティー」（表彰・公開審査・観客投票）

16:30頃（目安）終演後（関係者コメント・囲み取材を調整可能）

※撮影に関する注意（必ず事前相談ください）

・撮影可否（スチール／ムービー）、撮影可能範囲、音声収録、出演者の肖像配慮はプログラムに

より異なります。

・公演・審査の撮影については、当日の混乱防止のため事前に撮影申請をお願いします。

●事前にお知らせいただきたい項目（メールでOK）

「媒体名／担当者名／連絡先／取材希望日・時間／取材内容（撮影有無）／希望する取材対象（実行委員会・演出家・審査員・出演者・スポンサー等）」

本件に関するお問い合わせ（取材・素材提供）

おかやまインクルーシブフェスティバル実行委員会

住所：岡山市北区表町3-7-5

事務局：株式会社ありがとうファーム内

担当：馬場／深谷／木庭／荒谷

TEL：086-953-4446 MAIL：info@arigatou-farm.com

（取材申込・素材提供：上記窓口まで）