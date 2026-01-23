【ウブロ】新作「ビッグ・バン」「スピリット オブ ビッグ・バン」より新色「コールブルー」が登場

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロHUBLOT

ウブロ(https://www.hublot.com/ja-jp)は、エレガンスと個性を兼ね備えた「ビッグ・バン」コレクションより、光を宿すコールブルーで彩られた4つのモデルを発表しました。ウブロにとって新たなカラーパレットでグレー、ブラック、ブルーの要素が溶け合った、神秘的かつ繊細な鉱物的な輝きを放つこの色は、これら4つの新作のために特別に開発されました。

詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/news/hublot-unveils-new-color-range-big-bang-spirit-of-big-bang-coal-blue

43mmの「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」と、42mmの「スピリット オブビッグ・バン」には初めてカーボンパターンのダイアルが採用されました。サテン仕上げとポリッシュ仕上げの正方形が交互にカラーチャートを織りなし、再構築された３D効果によって、より深みと新たな幾何学的構造を生み出しています。「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」は、約3日間のパワーリザーブを備えた自社開発・製造のフライバッククロノグラフムーブメント「ウニコ」を搭載しています。「スピリット オブ ビッグ・バン」は、5Hz(36,000振動/時)の高速振動を備えるクロノグラフムーブメント「HUB4700」を搭載しています。チタニウムケース、ラバーストラップ、ストラップを簡単に付け替えることができる「ワンクリック」システムの搭載、チタニウム製のデプロイアントバックル、機能上の理由から意図的に配置した6本のH型ビスが特徴的なベゼル。両モデルは、共通のDNAを随所に示しています。

HUBLOT 「ビッグ・バン オリジナル ウニコ コールブルー」「ビッグ・バン ワンクリック スチール コールブルー ダイヤモンド」

「ビッグ・バン オリジナル ウニコ コールブルー」は、「ビッグ・バン オリジナル」と「ビッグ・バン ウニコ」の現代的な特徴を融合させた新シリーズの中核をなすモデルです。新たに開発した43mmケース、再設計された象徴的なカーボンファイバーエフェクトのダイアル、自社開発・製造の「ウニコ」ムーブメント、そして初代「ビッグ・バン」を彷彿とさせる彫刻的なダイヤモンドパターンのラバーストラップと「ワンクリック」システムなど、特徴的な要素を継承しています。

「ビッグ・バン ワンクリック」33mmと「スピリット オブ ビッグ・バン」32mmのステンレススチールケースには、繊細な輝きを放つサンレイ仕上げのコールブルーダイアルを組み合わせています。そして、ベゼルにダイヤモンドをセッティングすることで、コールブルーの鉱物的特性を反映しています。「ビッグ・バン ワンクリック」は36個、「スピリット オブ ビッグ・バン」32mmには44個のダイヤモンドがセッティングされています。全てのダイヤモンドは、最高水準の倫理基準を保証するRJC（責任あるジュエリー協議会）とキンバリー・プロセスの二重認証を取得しています。「ビッグ・バン ワンクリック」は合計約0.76カラット、「スピリット オブ ビッグ・バン」は合計約0.70カラット、カラーはF・G、クラリティはVVS、そしてエクセレントカットのダイヤモンドを採用しており、卓越性を定義する4C基準を満たしています。

HUBLOT 「スピリット オブ ビッグ・バン チタニウム コールブルー」「スピリット オブ ビッグ・バン スチール コールブルー ダイヤモンド」

HUBLOT 「ビッグ・バン オリジナル ウニコ コールブルー」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-original-unico-titanium-coal-blue-43-mmHUBLOT 「スピリット オブ ビッグ・バン チタニウム コールブルー」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/spirit-of-big-bang-titanium-coal-blue-42-mmHUBLOT 「ビッグ・バン ワンクリック スチール コールブルー ダイヤモンド」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/big-bang-one-click-steel-coal-blue-diamonds-33-mmHUBLOT 「スピリット オブ ビッグ・バン スチール コールブルー ダイヤモンド」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/spirit-of-big-bang-steel-coal-blue-diamonds-32-mm

