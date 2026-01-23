「Amazon Fire TV Stick 4K Select」とラトックシステム製品（HDMI切替器など）の動作確認情報を公開しました

ラトックシステム株式会社

ラトックシステム株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役：近藤 正和、以下ラトックシステム）は、ラトックシステム製品と「Fire TV Stick 4K Select」の動作確認情報を公開したことをお知らせいたします。

ラトックシステムのHDMI関連製品について

当社では、「HDMI切替器」「HDMI分配器」などのHDMI関連製品を幅広く展開しています。

映像の切替/分配といった用途に対応し、ホームシアターやゲーム環境をさらに快適化。安心してお使いいただけるよう、最新機器と接続した際の動作確認をおこなっています。

ラトックシステム HDMI関連製品ラインナップ一覧(https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/)

当社は今回、Amazonの最新ストリーミングデバイス「Fire TV Stick 4K Select」での動作確認を実施。当社製品と組み合わせることで、「Fire TV Stick 4K Select」の映像作品をより快適にお楽しみいただけます。

今後の製品選びやご使用の参考として、ぜひ本内容をご活用ください。

Fire TV Stick 4K Selectの主な特徴

美しく鮮やかな4K HDR映像に対応

Fire TV Stick 4K Selectは、フルHD(1080p)の約4倍の画素数を持つ「4K」に対応。

映像の明暗差をより美しく表現できる「HDR」により、鮮やかな映像が楽しめます。

60万本以上の映画作品やTV番組が楽しめる

Fire TV Stick 4K Selectは、Prime Video、Netflixなど幅広いアプリに対応。

60万本以上の豊富なラインナップを楽しむことができます。

※コンテンツ数は2025年9月12日時点のものです。

動作確認済み製品

※表に記載がない製品は、動作確認をおこなっていない、もしくは使用できません。

※2026年1月時点の情報です。

HDMI切替器[表1: https://prtimes.jp/data/corp/23921/table/359_1_760ad0822eec5afcaaff143b8f11e51b.jpg?v=202601230351 ]

HDMI分配器[表2: https://prtimes.jp/data/corp/23921/table/359_2_b284102fafc4484c6283e47b26d25fc6.jpg?v=202601230351 ]

HDMI音声分離器[表3: https://prtimes.jp/data/corp/23921/table/359_3_00a8c71399b2f961dc84ac886a59a5a5.jpg?v=202601230351 ]

HDMI延長器[表4: https://prtimes.jp/data/corp/23921/table/359_4_79f814e9156a3e7e46ab286beacca0bd.jpg?v=202601230351 ]

セール情報

Amazonスマイルセール開催中！HDMI切替器など、50製品以上を特別価格で販売しています。



期間：2026/1/22(木) 00:00 ～ 2026/2/2(月) 23:59

セール詳細：https://www.amazon.co.jp/stores/page/C2B70170-7F2B-482F-AACC-6A43A1549036?channel=dotd260122_release