【楽天お買い物マラソン】楽天ランキング1位受賞の「3色切り替えLEDフォグ」が最大20%OFF！最新トヨタ車のL1B純正フォグ交換に対応、雨天時の安全性を高めるライムイエローも搭載。

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、2026年1月24日より楽天市場にて開催される「お買い物マラソン」において、楽天ランキング1位を受賞したL1B形状対応「3色切替LEDフォグランプ」を含む人気ラインナップを最大40%OFFの特別価格で提供することを発表します。

多くのユーザーに選ばれ、楽天ランキング1位を獲得

エフシーエルが提供する「L1B 3色切替LEDフォグランプ」は、楽天市場のフォグランプ・デイランプ部門等においてランキング1位を受賞した、ブランドを代表するヒット製品です。

本製品は、新型ハイエース（7型・8型）をはじめ、40系アルファード/ヴェルファイア、90系ノア・ヴォクシーといった最新のトヨタ車に採用されている、小型の純正LEDフォグランプ（L1B形状）の交換に対応。従来の製品では成し得なかった「純正交換の利便性」と「圧倒的な機能性」を両立したことで、多くのオーナー様から絶大な支持をいただき、ランキング1位という実績につながりました。

「純正では足りない」を解消する圧倒的な支持の理由

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/55_1_01461bf4c02e560e5519caa93292f8d6.jpg?v=202601231021 ]

最新車両に搭載されている純正LEDフォグランプは、省電力性に優れる一方で、多くのユーザーから「夜間や雨天時の照射能力に物足りなさを感じる」という声が寄せられていました。エフシーエルは、そうしたドライバーの切実な悩みに寄り添い、純正を凌駕する光量と、路面を正確に捉える緻密な配光設計を具現化しました。

単に数値を追い求めるのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を追求した「信頼光」のコンセプトこそが、ランキング1位という高い評価を維持し続けている最大の理由です。

確実な安全性と取り付けやすさ

エフシーエルは単なる明るさの追求ではなく、対向車への配慮も欠かしません。緻密な配光設計により、純正同等の綺麗なカットラインを実現し、相手車両を幻惑することなく安全な夜間走行をサポートします。また、純正バルブと入れ替えるだけの「ポン付け」設計のため、車両側の配線加工は一切不要です。

楽天お買い物マラソン セール概要

期間中、L1B 3色切替LEDフォグランプが最大20%OFFとなるほか、店内全品を対象に最大40%OFFの特別価格で提供いたします。

- セール名： お買い物マラソン- 開催期間： 2026年1月24日 20:00 ～ 2026年1月29日 1:59- 開催店舗： 楽天市場店- 最大値引き率： 最大40%OFF- セール会場URL： https://www.rakuten.co.jp/fcllicoltd/contents/marathon/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=marathon_20260123(https://www.rakuten.co.jp/fcllicoltd/contents/marathon/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=marathon_20260123)

エフシーエルは、これからも「信頼光」のコンセプトのもと、誠実な製品開発を通じて、全てのドライバーに安全で快適なカーライフを提供してまいります。

エフシーエル(fcl.)について

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

ブランドについて

https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)

信頼光について

https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)