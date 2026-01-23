さつまいも博応援隊長・小橋建太さん、さつまいも博アンバサダーに就任！これからも一緒に盛り上げます！
さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）では、さつまいも博応援隊長・小橋建太さんに正式にアンバサダーとして就任していただき、これからも一緒にさつまいも博を盛り上げていただきます。
さつまいも博アンバサダー：さつまいも博応援隊長・小橋 建太さん
プロレス界の【絶対王者】小橋建太さん、これからもさつまいも博、そしてさつまいも業界をより一層盛り上げていただきます！
昨年夏よりさつまいも博応援隊長として、「さつまいも博」を盛り上げていただいた小橋建太さんに、この度、正式にさつまいも博のアンバサダーに就任していただきました。これまで通りのイベント登壇に加え、さつまいも博の活動への参加や、小橋さんのさまざまな活動を通じて、広くさつまいも博を盛り上げていただき、ひいてはさつまいも業界の発展に大きく貢献していただきます！
「冬のさつまいも博」では、オープニングセレモニーに登壇！
「冬のさつまいも博2026」初日のオープニングセレモニーには、小橋建太さんも登壇します。
ステージでは、小橋さんのアスリートとしての経験とさつまいもへの想いなどもお聞かせいただくプログラムも用意しています。当日は会場で一名の方に小橋さんの「幸せを呼ぶチョップ」を受けていただきます。興味のある方はステージ前へお越しください！
※「幸せを呼ぶチョップ」の詳細は、後日さつまいも博公式SNSでご案内します。
冬のさつまいも博２０２６
小橋建太さん登壇スケジュール
2月11日（水・祝）
10時30分～ オープニングセレモニー
12時15分～ MusclePotato presents スペシャルトークステージ
場所：冬のさつまいも博2026 メインステージにて
※写真は「夏のさつまいも博2025」ステージの様子
「冬のさつまいも博2026」では合計300品以上のメニューが登場します！
冬のさつまいも博公式ホームページ
https://imohaku.com/2026winter/
【全国やきいもグランプリ 出店店舗】
&potato(R)
OIMOcafe
sweet＆healthy SAZANKA
THE IMOMITSU
おいもや 農家の台所(東京都羽村市)
大牟田・由布院はにぽて
尾張芋屋 芋吉
倉敷芋屋 蜜の月
小江戸川越 芋福堂
五島商店 佐藤の芋屋
千葉芋屋 芝山農園
超蜜やきいもpukupuku
壺やきいも道場（向島芋笑×ダルマヤ商店)
壺焼き芋 なべちゃん
日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo
ふるさと工房
蜜芋処～えんむすび～
焼き芋スイーツ ほっこり芋
神戸芋屋 志のもと（グランプリ殿堂入り店舗）
（順不同）
【さつまいもスイーツ・フード 出店店舗】
BUTTER CREPE LAB.
N4.5
芋ばっかりの専門店IMOBAKKA
うなぎいもストア
おいも日和
薩摩芋・干し芋生産 照沼
日曜市のいも天
パイ専門店 pie,guruguru
干しの屋ポップアップストア
らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ
浪漫焼き芋 芋の巣
Meg's Kitchen（店舗都合により出店キャンセルとなりました）
（順不同）
一般入場券・先行入場券は「さつまいも博」ホームページより、
「食べ比べ審査員チケット」はC-VALUEで！
▼冬のさつまいも博2026公式ホームページ
https://imohaku.com/2026winter/#ticket
▼「ちばぎん商店」C-VALUE
https://www.c-value.jp/projects/risin002
【冬のさつまいも博2026 開催概要】
名 称：「冬のさつまいも博2026」
開催日時：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）10:00～18:00 ※最終日は17:30まで
会場：幕張メッセ ホール3
会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分
■主催・運営：さつまいも博実行委員会 ■特別協力：千葉県
■後援：農林水産省／茨城県／徳島県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／千葉市／香取市／行方市／鹿屋市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
公式HP : https://imohaku.com/2026winter/
公式Instagram : https://www.instagram.com/satsumaimohaku/
公式X : https://twitter.com/satsumaimohaku
公式LINE：https://lin.ee/PEu0aka
▼写真のダウンロードはこちらから
https://drive.google.com/drive/folders/1aD-cHlylqP6DEFSxu6KXqpRbBNB9EEqk?usp=drive_link
