「E資格2026#1」にまだ間に合う！JDLA認定 E資格講座の直前割引キャンペーンを実施

株式会社VOST

株式会社VOST(所在地：東京都江東区、代表者：別所智広)の教育プラットフォームGETT Proskillは、この度、日本ディープラーニング協会（JDLA）認定の「E資格対策ディープラーニング短期集中講座」のキャンペーン割引を実施します。

【キャンペーン内容】

JDLA認定E資格対策ディープラーニング短期集中講座は、eラーニングを通常価格184,800円（税込）のところ、49,500円（税込）でご受講いただける直前割引キャンペーンを行います。



※2026年2月20日（金）・2月21日（土）・ 2月22日（日）に開催予定の「E資格2026#1」を受験される場合の、修了認定証の発行期限は2026年2月4日（水）23:59までとなります。

【E資格対策ディープラーニング短期集中講座の詳細】

お申込みはこちら :https://ai-kenkyujo.com/ai-e-shikaku/

内容：PythonでAIを実装

機械学習アルゴリズムの仕組み

ニューラルネットワークの実装

最新のAI技術の理解 等

キャンペーン価格（税込）：49,500円

受講形式：eラーニング

受講時間：E資格基礎講座（8.5時間）+E資格対策講座（全4回/24時間）

お申込み・詳細：https://ai-kenkyujo.com/ai-e-shikaku/

【E資格対策ディープラーニング短期集中講座の特長】

【GETT Proskillの概要】

- わかりやすい凝縮されたセミナーで脱落者ゼロ、修了率99%以上- 合格まで専門スタッフが徹底サポート、安心のフォロー体制- 完全自社開発のカリキュラムで低価格での提供を実現

GETT Proskillは、多様な技術を最短かつ効率的に習得できるよう、改良を重ねたテキストと、指導力に優れたプロフェッショナル講師陣による体系的なトレーニングを提供する教育プラットフォームです。

提供受講形式：会場（東京・名古屋・大阪）、ライブウェビナー、eラーニング

※受講形式はセミナーにより異なります。

会員登録・詳細：https://proskilll.com/

【GETT Proskillの特徴】

- 挫折させない、初学者にも安心な圧倒的にわかりやすいセミナー設計- 完全自社開発カリキュラムで質の高いセミナーを圧倒的なコスパで提供- 専門スタッフが徹底サポート、安心のフォロー体制

株式会社VOSTは、先端技術を活用し、サービス開発や技術者の育成を行う企業です。複雑な技術を広く正しく共有し、ビジネスの創出と向上を目指しています。

事業はコンサルティング、エデュケーション、マーケティング、ディストリビューションの4事業に渡り、多様なソリューションを提供しています。社会人向けのスキルアップ教育に特化した教育事業に力を入れており、様々な分野のスキルアップ講座を提供しており技術を誰もが利用できる世界を目指しています。

