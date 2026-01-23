【年収755万円】Figma案件のフリーランス副業調査｜2026年最新

CAMELORS株式会社

■調査サマリー

・Figma案件の平均年収755万円

・週3日までの案件が44%超

・フルリモート案件が73%超

■目次

・Figma案件の平均年収、案件数

・Figma案件のリモート可否、稼働日数

・Figma案件の多い業界、職種

・Figmaの職種における特徴



■調査結果はこちら

【2025年】Figma案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査(https://magazine.sokudan.work/post/XKOrLtsB)

調査対象

SOKUDANに掲載された求人案件（一部抜粋）の単価と稼働時間から平均時給を計算し、その平均時給から1日8時間、月21日稼働で想定月収と想定年収を試算しました。

・対象期間

2019年7月1月ー2024年12月31日

・対象案件数

5,524件 ※一部抜粋

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SOKUDAN Magazine(https://magazine.sokudan.work) https://magazine.sokudan.work(https://magazine.sokudan.work)

Figma案件の平均年収

Figma案件の平均年収は755万円で、月収換算では63万円、時給では3,744円となっています。HTML案件（741万円）やCSS案件（733万円）と比較すると10万円以上高い水準で、これはFigmaがデザインツールとして専門性が高く、UI/UXデザインという上流工程に関わることが多いためです。デザインスキルとツール習得の両方が求められることから、コーディング中心の案件より報酬が高めに設定される傾向にあります。

Figma案件の稼働日数

週4~5日: 56.0%

週2~3日: 36.9%

週1日: 7.1%

Figma案件の稼働日数は、週4～5日勤務が56.0%と過半数を占めています。一方で週2～3日勤務も36.9%と一定の割合があり、HTML案件（59.2%）やCSS案件（58.5%）と比べるとフルタイム勤務の比率がやや低めです。これはFigmaがデザインツールであり、プロジェクトの初期段階や設計フェーズで集中的に稼働する案件が存在するため、柔軟な働き方が可能なケースも多いことを反映しています。

Figma案件のリモート可否

フルリモート(在宅OK): 73.8%

リモート(一部)可: 25.0%

リモート不可: 1.2%

Figma案件は、フルリモート可能な案件が73.8%と非常に高い割合を占めています。HTML案件（57.4%）、CSS案件（58.1%）、WordPress案件（61.9%）と比較しても10ポイント以上高く、リモート不可の案件はわずか1.2%にとどまっています。これはFigmaがクラウドベースのデザインツールで、インターネット環境さえあればどこでも作業できる特性を持つことに起因しています。デザイン業務は成果物の共有や確認もオンラインで完結しやすいため、リモートワークとの親和性が極めて高いといえます。

Figma案件の多い業界

その他人材サービス: 37.76%

Web制作: 12.24%

その他IT関連: 10.20%

人材サービス: 8.16%

SaaS: 6.12%

Figma案件は、その他人材サービス業界が37.76%と最も多く、全体の3分の1以上を占めています。次いでWeb制作が12.24%、その他IT関連が10.20%と続き、HTML/CSS案件と比べて人材サービス業界の比率が高いのが特徴的です。これは人材業界において、求人サイトやマッチングプラットフォームなど、UI/UXを重視したサービスが多く、Figmaを使った画面設計やプロトタイピングの需要が高いためです。

Figma案件の多い業務内容

デザイナー: 85.71%

フロントエンドエンジニア: 12.24%

プロジェクトマネージャー: 2.04%

WEBディレクター: 6.12%

クリエイター: 1.02%

Figma案件の業務内容は、デザイナーが85.71%と圧倒的多数を占めています。HTML案件のデザイナー比率（68.92%）と比べても20ポイント近く高く、Figmaが主にデザイン専門職のツールとして使われていることがわかります。フロントエンドエンジニアも12.24%存在しますが、これはデザインカンプからの実装作業や、デザイナーとの連携でFigmaを参照する機会が多いためです。





