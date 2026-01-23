¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Çò½ñ-2026Ç¯1·îÅÙ-»ß¤Þ¤é¤Ì¡È»ä·º¡É¡£¡Ö»¯¤··Ï¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È´ë¶È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡Ù
¡ÁÂè142²ó ±ê¾åÂÐºö¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¥»¥ß¥Ê¡¼¡Á
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡õ¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¯¥ì¡¼¥àÂÐºö»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥·¥¨¥ó¥×¥ì³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´¡¹ÌÚ ¼÷Ïº¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Áí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§º´¡¹ÌÚ ¼÷Ïº¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¸¦µæ½ê¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢¹Êó¡¢¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Î¶ÈÌ³È½ÃÇ¤Î»²¹Í¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î±ê¾å»öÎã¤ä¡È¿ÀÂÐ±þ¡É»öÎã¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÌµÎÁ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÏÄêÎã¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ÊºÇ½ª¿åÍËÆü¤Î12¡Á13»þ¡Ë¡£¥Í¥Ã¥È±ê¾åÂÐºö¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÏÀÄ´¤ä¤½¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¤ÏÅö¸¦µæ½ê¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤Î·¬¹¾Îá¤ÈÁ°±òÍøÂç¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£
Âè142²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Çò½ñ-2026Ç¯1·îÅÙ-»ß¤Þ¤é¤Ì¡È»ä·º¡É¡£¡Ö»¯¤··Ï¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È´ë¶È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Åö¸¦µæ°÷¤¬Ä¾¶á1¥«·î¤Î±ê¾å»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¬ÀÏ¡¦²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢»Å»ö¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿µÙ·Æ¤¬¤Æ¤é¤Ê¤É¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÂçÊÑ´ò¤·¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Î¤´»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ºßÂð¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Âè142²ó±ê¾åÂÐºö¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¥»¥ß¥Ê¡¼³µÍ×
¥Æ¡¼¥Þ¡¡¡§¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Çò½ñ-2026Ç¯1·îÅÙ-»ß¤Þ¤é¤Ì¡È»ä·º¡É¡£¡Ö»¯¤··Ï¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È´ë¶È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡Ù
ÈñÍÑ¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ
³«ºÅÆü»þ¡§1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ00Ê¬¡Á13»þ00Ê¬
»²²ÃÊýË¡¡§
¡°Ê²¼¤Î¡Ö¿½¹þURL¡×¤«¤é»²²Ã¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿½¹þURL¡§
https://dcri-digitalcrisis.com/seminar/corona_lunchtime_seminar_260128
¢
¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¡¢¡Ö¥»¥ß¥Ê¡¼»²²ÃÍÑURL¡×¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÆÏ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤Þ¤ÇÊÝ´É¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢
£ÅöÆü¡¢Äê¹ï¤è¤ê¾¯¤·Á°¤Ë¡Ö¥»¥ß¥Ê¡¼»²²ÃÍÑURL¡×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Äê¹ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Ê¡¼³«»Ï¸å¤â¡¢»²²ÃÍÑURL¤«¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÅÓÃæÆþ¼¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¶¥¹çÂ¾¼Ò ¡¿ Æ±¶È¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê¤´»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¥»¥ß¥Ê¡¼³µÍ×¾Ò²ð¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://dcri-digitalcrisis.com/seminar/feature/lunchtime/
¢£²áµî¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://dcri-digitalcrisis.com/webinar-archive/
¢£Åö¸¦µæ½ê¤Î³µÍ×
¸¦µæ½êÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Áí¹ç¸¦µæ½ê
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2023Ç¯1·î20Æü
ÂåÉ½Íý»ö¡§º´¡¹ÌÚ ¼÷Ïº
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä4-2-19 ÀÖºäSHASTA¡¦EAST8F
³èÆ°ÆâÍÆ¡§
¡Ê1¡Ë¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¤¹¤ë³¤³°¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Û¤«¡¢ÇÞÂÎÆÃÀ¤Î¸¦µæ
¡Ê2¡Ë¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¤¹¤ë³¤³°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤Î»öÎã¸¦µæ
¡Ê3¡Ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Çò½ñ¡×¤ÎÈ¯¹Ô
¡Ê4¡Ë²ñ°÷¸þ¤±¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹»öÎã¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤ÎÈ¯¹Ô
¡Ê5¡Ë²ñ°÷¸þ¤±¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¸¦µæ²ñ¡×¤Î³«ºÅ
¡Ê6¡Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆÃÀ¤ª¤è¤Ó±ê¾å¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é¡¦¸¦½¤
¡Ê7¡Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆÃÀ¤ª¤è¤Ó±ê¾å¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñ³ÊÇ§Äê»î¸³¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥·¥¨¥ó¥×¥ì³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.siemple.co.jp/
i¤Î»ëÅÀ
https://www.siemple.co.jp/isiten/
