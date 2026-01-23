こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「らくらくスマートフォン Lite」を1月23日（金）にauから発売
〜見やすくて、使いやすい、みんなのらくらくスマートフォン。〜
FCNT合同会社（本社：神奈川県大和市、代表取締役社長 桑山泰明、以下FCNT）は、「らくらくスマートフォン Lite（ラクラクスマートフォン ライト）」を、本日1月23日（金）よりKDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社のauで発売いたします。
FCNTは、「らくらくスマートフォン Lite」を通じて、より多くのお客さまに使いこなせる喜びや社会とのつながりを支援し、健康管理による充実した日常生活を実感いただくことで、シニアの豊かな生活をサポートしてまいります。
シリーズのDNAを受け継ぐ「らくらくスマートフォン Lite」を、より多くのシニアのお客さまに
らくらくスマートフォンシリーズは10年以上の歴史の中で、「見やすい」「聞きやすい」「かんたん」「あんしん」「楽しい」「健康管理」にこだわりながら、シニアを中心としたお客さまにご提供するために開発してきたスマートフォンブランドです。
販売経路を広げ、この度KDDI及び沖縄セルラーのauから「らくらくスマートフォン Lite」を販売することで、より多くのシニアを中心としたお客さまに、らくらくスマートフォンシリーズのこだわりの機能をご利用いただくことが可能となりました。
今回発売する「らくらくスマートフォン Lite」は、シリーズのDNAを受け継ぎながら、「大画面で専用UIによってかんたんに操作ができる」「あんしんで使いたくなる」「手軽に日々楽しく健康管理ができる」スマートフォンとなっています。
シリーズ史上最大※1約6.1インチの大画面をより見やすくする機能と、簡単に操作を行える専用UI
「らくらくスマートフォン Lite」は、使いたい機能を一目で探しやすいらくらくスマートフォン史上最大※1の約6.1インチの大画面で、見やすくわかりやすい、らくらくスマートフォンの専用UIを採用しています。画面下にはホームボタンを配置しているので、迷うことなくホーム画面に戻ることができます。
ホーム画面は、らくらくスマートフォンの標準ホームに加えて、arrowsでご好評をいただいているシンプルホームもご利用いただけるので、らくらくスマートフォンを知らないご家族もサポートしやすくなっています。
またマイクボタンを押すことで、見づらい画面や文字を簡単に拡大できる「おまかせズーム機能」を搭載しています。
さらに視認性を向上させるため、文字は読みやすさを重視したUD新丸ゴフォントを採用し、まぶしい屋外でも画面を見やすくする「コントラスト自動調整機能」も搭載しています。
「あんしん」と「楽しさ」を支える機能
電話帳未登録の番号から着信があると、発信者側に牽制メッセージを伝える「迷惑電話対策機能※2」を搭載しています。
さらに、警視庁特殊詐欺対策本部からの助言を参考にFCNTが開発した「還付金詐欺対策機能」により、通話内容から還付金詐欺のリスクを自動で検出し、牽制と注意喚起をして振り込みリスクを抑えます。
文字入力はSuper ATOK ULTIASを搭載しており、「らくらく2タッチ入力」によって入力間違いを防ぎやすくするので、あんしんしてお使いになれます（らくらくフリック入力に切り替え可能）。
「らくらくスマートフォン Lite」は長年FCNTがこだわり追求してきた「耐衝撃※3」や、「防水・防塵※4」における強みを持ち、使用頻度の高いスマートフォンに起こりやすい落下や水没などの思わぬアクシデントに対し、あんしんしてお使いいただくことが可能です。さらにまる洗いやアルコール除菌※5ができるため、清潔に保つことができます。
また、「らくらくスマートフォン Lite」は4,500mAhの大容量バッテリーを採用しています。Qnovo社と共同開発した独自技術により電池の劣化を抑え、４年後でも初期容量の80%を維持※6し、購入した時の電池もちが永く続きます。
カメラは約5,010万画素の高感度カメラで綺麗な写真を残すことができ、より撮影を楽しめます。
「らくらくスマートフォン Lite」で、手軽に日々を楽しく健康に
FCNTが提供する健康管理アプリである「ララしあコネクト」に、「自律神経活性度の測定・管理機能」を搭載しています。
背面カメラ下のセンサーが指先のバイタルデータを読み取り、自律神経のはたらきを測定します。全身の機能をコントロールする自律神経の活性度を示す自律神経パワーと、心身のアクティブ度を示す自律神経バランスの2つがわかります。
測定結果はレポート画面からいつでも見返すことができます。またアプリ内では自律神経を鍛える行動を紹介しており、森谷敏夫 京都大学名誉教授が長年の研究で培った改善方法を通じた、健康的な生活習慣の実践をサポートします。
また、プリインストールされているらくらくコミュニティでは、撮影した写真をはじめとした共通の趣味の話題やイベントを通じて、同世代のユーザーとの交流やつながりをサポートします。
「サポート情報（La Member’s）」では、スマホの使いこなし記事を読むことができ、スマホに関する疑問をサポートする役立つ情報を随時ご提供しています。また毎日の来訪や歩数で独自ポイント※7をためることができます。らくらくスマートフォンの使い方をわかりやすくお伝えし、「スマホでできた！」を日々増やしていきます※8。
発売製品
https://digitalpr.jp/table_img/2497/126523/126523_web_1.png
■基本スペック（製品詳細）
※詳細スペックは製品サイトをご覧ください。
https://digitalpr.jp/table_img/2497/126523/126523_web_2.png
■関連WEBサイト
・「らくらくスマートフォン Lite MR01」製品ページ
https://www.fcnt.com/product/rakuraku/mr01/
・au「らくらくスマートフォンLite」製品ページ
https://www.au.com/mobile/product/smartphone/rakusuma_lite/
■商標について
・ 「らくらくスマートフォン」「らくらくコミュニティ」はFCNT合同会社の登録商標です。
・ Android は Google LLC の商標です。
・ MediaTek、DimensityはMediaTek Inc.の商標または登録商標です。
・ 「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
・ 自律神経パワーは株式会社おせっかい倶楽部の登録商標です。
・ その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
■注釈
※1 2024年10月1日時点。FCNT調べ。らくらくスマートフォン内での比較。らくらくタッチパネル搭載ディスプレイサイズにおいて。
※2 設定が必要です。インターネット通話を利用している場合は動作しません。日本国内のみでご利用いただけます。
※3 MIL規格準拠について
MIL規格準拠について米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810H）の23項目、落下、耐衝撃、防水（浸漬）、防塵（6時間風速有り）、防塵（脆弱面90分）、塩水耐久、防湿、耐日射（連続）、耐日射（変化）、耐振動、防水（風雨）、雨滴、高温動作（60℃固定）、高温動作（32〜49℃変化）、高温保管（70℃固定）、高温保管（30〜60℃変化）、低温動作（-20℃固定）、熱衝撃、低温保管（-30℃固定）、低圧動作、低圧保管、氷結（-10℃氷結）、氷結（-10℃結露）に準拠した試験を実施。充電可能な温度範囲：5〜35℃。使用環境：温度5〜35℃、湿度45〜85％。風呂場では、温度は5〜45℃、湿度は45〜99％（ただし、温度36℃以上または湿度86％以上は一時的な使用に限ります） 。なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客さまの取扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。
※4 防水性能IPX5/8、防塵性能IP6Xに対応。IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から1分あたり12.5リットルの水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。
IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置したあとに取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。
IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75µm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に、内部に塵埃（じんあい）が侵入しない機能を有することを意味します。
ご使用の際はスロットキャップが確実に閉じているかご確認ください。
防水・防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換をおすすめします（有料）。
※5 下記の記載にかかわらず、まる洗いおよびアルコール除菌には、塩素や塩素系添加物の含有量が0.05w/v％以下の液剤をご使用ください。つけ置きや本体の開口部（ステレオイヤホン端子、USB Type-C接続端子、送話口/マイク、受話口/スピーカー）および間に液剤が残ったまま放置することは故障の原因となりますので、行わないでください。開口部に液剤が侵入した場合は流水でしっかり洗い流したうえで、乾いた清潔な布などで水分を十分拭き取り、自然乾燥させてください。ウイルスの完全除去を保証するものではありません。
まる洗いについて
まる洗いする場合、電源を切ってから行ってください。
国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープあるいは国内メーカー製の家庭用液体タイプの台所用洗剤を使って洗えます（FCNT合同会社試験方法による）。無故障を保証するものではありません。ついた泡は水道水でしっかりすすいでください。濡れた状態では、充電しないでください。洗い方の詳細については「FCNT合同会社のWEBサイト（https://www.fcnt.com/support/wash/）」でご確認ください。
アルコール除菌について
除菌・消毒する場合、誤動作防止のため画面を消灯してから行ってください。
界面活性剤（台所用洗剤）、界面活性剤（家具用洗剤）、次亜塩素酸水、アルコールを使用し、噴霧、拭き取りまたはその両方を合わせた製品の消毒、ウイルス除去が可能です。
噴霧による場合、製品から5cm程度離して霧吹きで噴霧して拭き取ってください。
拭き取りによる場合、アルコール除菌シートまたはキッチンペーパーに液剤を浸み込ませたもので製品を拭き取ってください。
噴霧・拭き取り後は水拭きをして液剤を取り除いてください。
「厚生労働省・経済産業省［独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）］・消費者庁発表」の消毒方法をもとにFCNT独自試験を実施し、本製品に影響がでないことを検証しております。無故障を保証するものではありません。
除菌・消毒の詳細については「FCNT合同会社のWEBサイト（https://www.fcnt.com/support/clean/）」でご確認ください。
※6 2024年3月時点。FCNT調べ。本機種と同性能バッテリーを用い、充放電を繰り返すシミュレーションに基づく結果。バッテリーの寿命は利用状況によって変化します。
（シミュレーション内容）
1.5日に1回の頻度で1サイクルの充放電（1サイクル＝0％から100％まで満充電にし、その後、0％まで電池を使い切る）を行った場合、1000サイクル（約4.1年）時点において電池容量が初期容量の80％残ることを確認。（2024年３月時点。FCNT調べ）
※7 ポイント交換の条件等の詳細は、La Member’sアプリのマイページにてご覧ください。
※8 La Member’sはFCNT提供のサービスです。ご利用にはあらかじめ利用登録が必要です。
本件に関するお問合わせ先
FCNT合同会社 報道関係者 取材・お問合せフォーム
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=nsQezqS0t4LOxlsEqP9BcA%3D%3D
関連リンク
FCNT合同会社WEBサイト
https://www.fcnt.com/support/clean/
らくらくスマートフォン Lite
https://www.fcnt.com/product/rakuraku/mr01-kd/
