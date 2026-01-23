こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「香る休日ブランチ スパイス＆ハーブ」期間限定販売！2月は、ジャマイカ発祥のチキンなど、スパイスと異国の味を楽しめるセット
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が運営する「ロック・フィールドオンラインショップ」と「店舗受け取り（WEB予約）」では、大人の休日のブランチに「香るブランチ スパイス＆ハーブ」を販売中です。1月から4月にかけて、月替わりでハーブとスパイスを使った爽やかでスパイシーがクセになるブランチを販売します。
■商品概要 ※すべて2人前です。画像はイメージです。
商品名： ジャークチキン＆ラムナッツとワカモレのサラダ
販売価格： 5,940円（税込）
※ロック・フィールドオンラインショップでご注文の場合は、送料込みの価格です。
北海道・沖縄県へのお届けは、別途送料1,100円（税込）がかかります。
販売期間： 2026年1月23日（金）から2026年2月19日（木）14:59まで
※お届け日もしくはお渡し日の10日前の14:59までにご注文ください.
お届け・受け取り日：2026年2月6日（金）から3月1日（日）の、金・土・日・祝日
ロック・フィールドオンラインショップ：https://members.rockfield.co.jp/shop/g/g50987/
店舗受け取り（WEB予約）： https://members.rockfield.co.jp/shop/g/g509870/
※店舗受け取り（WEB予約）とは、商品と店舗を指定してWEB上で注文いただき、ご指定の店舗にてお支払いとお受け取りができるサービスです。対象ブランドはRF1、グリーン・グルメ、日本のさらだ いとはん、融合です。（一部、取り扱いのない店舗がございます）。
・ジャークチキンとライスアンドピーズ
[ジャークチキン 2P/ジャークスパイス/ライスアンドピーズ/パレルモロースト]
「ジャークチキン」とは、オールスパイスやシナモンで味付けをしたジャマイカ発祥のスパイシーなグリルチキンのことです。お米とお豆にタイムを組み合わせたカリブ伝統の「ライスアンドビーズ」とよく合います。
・ワカモレサラダ ライムサルサドレッシング
[葉野菜2P/ワカモレ/ラム酒香るナッツミックス/コーンチップス/ライムサルサドレッシング]
アボカドをベースにしたメキシコ発祥のディップソース「ワカモレ」をサラダにしました。ライム香るサルサドレッシングをかけてお召し上がりください。
・マンゴードリンクソース
マンゴーの甘さがスパイシーな料理にぴったりです。お好みで牛乳を加え、ラッシー風にもお楽しみください。
株式会社ロック・フィールドについて
1972年創業。 惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など７つのショップブランドを307店舗（2025年12月末現在）、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。
コーポレートサイト https://www.rockfield.co.jp
本件に関するお問合わせ先
【お客様からのお問い合わせ先】お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
【報道機関からのお問い合わせ先】広報IR室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
2月は「ジャークチキン＆ラムナッツとワカモレのサラダ」。販売期間は、1月23日（金）から2月19日（木）までです。
■商品概要 ※すべて2人前です。画像はイメージです。
商品名： ジャークチキン＆ラムナッツとワカモレのサラダ
販売価格： 5,940円（税込）
※ロック・フィールドオンラインショップでご注文の場合は、送料込みの価格です。
北海道・沖縄県へのお届けは、別途送料1,100円（税込）がかかります。
販売期間： 2026年1月23日（金）から2026年2月19日（木）14:59まで
※お届け日もしくはお渡し日の10日前の14:59までにご注文ください.
お届け・受け取り日：2026年2月6日（金）から3月1日（日）の、金・土・日・祝日
ロック・フィールドオンラインショップ：https://members.rockfield.co.jp/shop/g/g50987/
店舗受け取り（WEB予約）： https://members.rockfield.co.jp/shop/g/g509870/
※店舗受け取り（WEB予約）とは、商品と店舗を指定してWEB上で注文いただき、ご指定の店舗にてお支払いとお受け取りができるサービスです。対象ブランドはRF1、グリーン・グルメ、日本のさらだ いとはん、融合です。（一部、取り扱いのない店舗がございます）。
■商品詳細
・ジャークチキンとライスアンドピーズ
[ジャークチキン 2P/ジャークスパイス/ライスアンドピーズ/パレルモロースト]
「ジャークチキン」とは、オールスパイスやシナモンで味付けをしたジャマイカ発祥のスパイシーなグリルチキンのことです。お米とお豆にタイムを組み合わせたカリブ伝統の「ライスアンドビーズ」とよく合います。
・ワカモレサラダ ライムサルサドレッシング
[葉野菜2P/ワカモレ/ラム酒香るナッツミックス/コーンチップス/ライムサルサドレッシング]
アボカドをベースにしたメキシコ発祥のディップソース「ワカモレ」をサラダにしました。ライム香るサルサドレッシングをかけてお召し上がりください。
・マンゴードリンクソース
マンゴーの甘さがスパイシーな料理にぴったりです。お好みで牛乳を加え、ラッシー風にもお楽しみください。
株式会社ロック・フィールドについて
1972年創業。 惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など７つのショップブランドを307店舗（2025年12月末現在）、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。
コーポレートサイト https://www.rockfield.co.jp
本件に関するお問合わせ先
【お客様からのお問い合わせ先】お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
【報道機関からのお問い合わせ先】広報IR室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199