【開催のお知らせ（愛知県名古屋市）】

愛知発のイノベーション創出

～スタートアップ／社会課題の解決・地域活性化～

全国9都市で地域と特許庁を結ぶイベント「つながる特許庁」知的財産の活用でビジネスチャンスの拡大をサポートします。

「つながる特許庁 in 名古屋」

テーマ：愛知発のイノベーション創出～スタートアップ／社会課題の解決・地域活性化～

●日時：令和8年2月25日（水）13：00～18：00

●場所：STATION Ai

【参加無料：事前申込制（定員70名）、オンライン配信も実施】

特許庁は、ビジネスにおける知的財産の活用をサポートするイベント「つながる特許庁」を開催します。企業による先進的な取組事例の紹介や、各分野で活躍している専門家による知的財産活用の気づきとなるセミナーを行います。また、知的財産や経営におけるさまざまな情報・意見交換ができるよう交流会を開催いたします。

令和7年9月、大阪府大阪市での開催を皮切りに、令和8年2月までに全国9都市にて順次開催を予定しています。

令和7年度第9回目となる「つながる特許庁 in 名古屋」では、セッション①【パネルディスカッション】オープンイノベーションを成功に導く知財活用の可能性～技術情報としての知財活用～ セッション②【事業紹介・ショートピッチ】中部局事業紹介 I-OPEN Central：1年間歩んだ「想いの実装プロセス」 セッション③【パネルディスカッション】I-OPEN Central 公開企画会議：熱意のバトンをつなぐ「次なる問い」の対話 をテーマに、企業の取組について情報発信します。

１．「つながる特許庁」開催予定

全国9都市でテーマを設定し、リアル開催に加え、全国にオンライン（YouTube Live）で配信を行いますので、開催地域以外の方もご視聴いただけます。なお、イベント終了後は期間限定でアーカイブ配信をします。

＜開催都市＞

① 大阪府大阪市 （令和7年 9月 4日（木））

② 青森県青森市 （令和7年 9月19日（金））

③ 北海道函館市 （令和7年 10月 1日（水））

④ 栃木県宇都宮市 （令和7年 10月22日（水））

⑤ 沖縄県那覇市 （令和7年 11月19日（水））

⑥ 山口県山口市 （令和7年 12月19日（金））

⑦ 鹿児島県鹿児島市 （令和8年 1月19日（月））

⑧ 愛媛県松山市 （令和8年 2月13日（金））

⑨ 愛知県名古屋市 （令和8年 2月25日（水））

イベントの詳細や参加申込み方法（会場参加・オンライン参加）は、以下の各ホームページから御覧いただけます。

■つながる特許庁 特設ホームページ

https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp

■つながる特許庁 特許庁ホームページ

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/tsunagaru-tokkyocho.html

ご参考までに過去の開催実績等を掲載しています。

2．「つながる特許庁 in 名古屋」のご案内

令和7年度「つながる特許庁」第9回目は、愛知県名古屋市で開催します。

メインテーマ：愛知発のイノベーション創出～スタートアップ／社会課題の解決・地域活性化～

第1部

セッション１

【パネルディスカッション】オープンイノベーションを成功に導く知財活用の可能性～技術情報としての知財活用～

豊吉 隆一郎 氏（株式会社トクイテン 代表取締役）

佐橋 宏隆 氏 （STATION Ai株式会社 代表取締役社長兼CEO）

モデレーター：富澤 正 氏（弁理士東海会副会長/PATRADE株式会社社長）

セッション２

【事業紹介・ショートピッチ】中部局事業紹介 I-OPEN Central：1年間歩んだ「想いの実装プロセス」

岩田 真吾 氏（三星グループ 代表）

細田 高広 氏（TBWA＼HAKUHODO チーフ・クリエイティブ・オフィサー 取締役兼執行役員）

モデレーター：吉澤 克哉 氏（東海旅客鉄道株式会社 事業推進本部 係長 conomichiプロデューサー）

セッション３

【パネルディスカッション】I-OPEN Central 公開企画会議：熱意のバトンをつなぐ「次なる問い」の対話

パネリスト：岩田 真吾 氏（三星グループ 代表）

パネリスト：細田 高広 氏（TBWA＼HAKUHODO チーフ・クリエイティブ・オフィサー 取締役兼執行役員）

モデレーター：吉澤 克哉 氏（東海旅客鉄道株式会社 事業推進本部 係長 conomichiプロデューサー）

第2部

交流会（日本弁理士会主催）

セッション登壇者や参加者同士がコーヒー片手に情報交換できる出会いの場

登壇者と名刺交換や対話できる貴重な機会ですのでぜひご参加ください。

※セッションの内容は予告なく変更の可能性があります

○つながる特許庁 in 名古屋

■開催日 ：令和8年2月25日(水) 13：00～18：00

■開催会場：STATION Ai

〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号

■定員 ：70名 ※参加無料、オンライン配信も実施

■主催 ：特許庁、中部経済産業局

■共催 ：中小企業庁、（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）、日本弁理士会、中日新聞社

■後援 ：愛知県、愛知県商工会議所連合会、愛知県商工会連合会、愛知県中小企業団体中央会、一般社団法人愛知県発明協会、公益財団法人あいち産業振興機構、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、（独）中小企業基盤整備機構、一般社団法人中部経済連合会、名古屋市、名古屋商工会議所、（一財）日本規格協会、日本商工会議所、（一社）日本知的財産協会、日本弁護士連合会、日本弁理士会東海会、（独）日本貿易振興機構、（公社）発明協会、（一社）発明推進協会、弁護士知財ネット ［50音順］

■参加申込：以下の「つながる特許庁」ホームページからお申込みください。

https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp/nagoya.html

※現地参加、オンライン参加ともに事前申込が必要です。

■問合せ：「令和7年度 つながる特許庁」運営事務局

support@tsunagaru-tokkyocho.go.jp(10:00~17:00)