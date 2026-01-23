藤岡ファミリーが集結 「洋服の⻘⼭ / スーツスクエア フレッシャーズ新CM発表会」を開催

藤岡ファミリーが集結 「洋服の⻘⼭ / スーツスクエア フレッシャーズ新CM発表会」を開催新生活のスタートに向け、エールを送るひとときに



青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、2026年1月22日（木）、東京都内にて「洋服の⻘⼭ / スーツスクエア フレッシャーズ新CM発表会」を開催いたしました。

本発表会は、新生活を迎えるフレッシャーズ世代に向けて、洋服の青山が提案するスーツスタイルとともに、“新たな一歩を踏み出す人を後押ししたい”というブランドの想いを発信する場として実施したものです。当日は、新CMの上映を皮切りに、会場には晴れやかな空気が広がりました。

発表会には、新CMに出演する藤岡ファミリー：藤岡弘、・天翔愛・藤岡真威人・天翔天音・藤岡舞衣が登壇。ステージ上では、藤岡弘、さんを中心に、ご家族が並んで登場し、和やかな雰囲気の中でトークが進行しました。お子さんたちは、時折視線を交わしたり、うなずいたりと、自然体の様子を見せながらステージに立ち、会場を温かな空気で包み込みました。

藤岡弘、さんは、新生活を迎える若者たちに向けて、「新しい一歩を踏み出すとき、人は少なからず不安を感じるものです。そんなときに、自分の背中を押してくれる存在が“装い”なのだと思います。スーツは、覚悟を身にまとうもの。未来に向かう皆さんを心から応援しています」と語り、力強いメッセージを送りました。

藤岡真威人さんは「撮影自体は家族で和気あいあいと進みましたが、スーツに袖を通した瞬間、自然と気持ちが引き締まりました」と語り、天翔天音さんも「青山のスーツを着ると、どんなアクションシーンにも挑戦できる気持ちになります」とコメントするなど、スーツを着ることで生まれる気持ちの切り替えや高揚感を実感している様子がうかがえました。

会場では、フォトセッションや囲み取材の時間も設けられ、終始リラックスした雰囲気の中で進行しました。家族ならではの自然なやり取りや表情が随所に見られ、発表会全体を通して「新生活」「スタート」というテーマを象徴するひとときとなりました。

本発表会を通じて、洋服の青山が大切にしている“新たな一歩を踏み出す人を後押しする存在でありたい”という姿勢を、改めて発信する機会となりました。今後も洋服の青山は、フレッシャーズ世代をはじめとする多くの方々の新たなスタートをサポートしてまいります。

「入学・入社 フレッシャーズおまとめセット」新CM概要

今回のフレッシャーズ新CMは、新生活を迎える若者たちが抱く期待や不安に寄り添い、新生活のスタートを応援する想いや家族の絆を表現しています。本CMでは、フレッシャーズの入学・入社時に必要なスーツから洋品までが全てそろう「入学・入社 フレッシャーズおまとめセット（税込29,900円～）」を紹介。藤岡ファミリーのきょうだい4名がさまざまなスーツ姿に変身し、バリエーションの豊富さを表現しながら家族が安心して選べるセットとして伝えています。社会へ踏み出す節目において、スーツは単なる衣服ではなく、自分自身の気持ちを整え、覚悟を形にする存在であるというメッセージを込めたCMです。

CMキャラクターには、長年にわたり第一線で活躍し続ける藤岡弘、さんと、その想いを次世代へとつなぐ藤岡ファミリーを起用。挑戦を続けてきた藤岡弘、さんの姿勢と、家族で支え合いながら未来へ進むお子さんの姿は、「新しい世界へ踏み出す若者を見守り、応援する存在」として、フレッシャーズ世代に重なるものがあります。世代を超えて受け継がれる価値観や前向きなメッセージを通じて、新生活を迎えるすべての人にエールを送るCMとなっています。

タイトル ： 『ありがとう篇』

放送開始日 ： 2026年1月23日（金）～

出演者 ： 藤岡ファミリー 藤岡弘、・天翔愛・藤岡真威人・天翔天音・藤岡舞衣

ネット配信 ： 洋服の青山 公式YouTubeチャンネル

URL

15秒 ： https://youtu.be/FQW3eQFThQw

メイキング ： https://youtu.be/A_3a20L0Tt4

特設サイト ： https://tinyurl.com/552sc6hh

＜藤岡 弘、さん＞

1946年生まれ、愛媛県出身。1965年に松竹映画でデビューし、1971年に『仮面ライダー』の主人公・本郷猛役で一躍人気俳優となる。『野獸狩り』、『日本沈没』、『白い牙』、「特撮最前線』など主演多数。大河ドラマでは、主要キャストとして8本に出演。アクションシーンはスタントを使わず自らが行いアクション俳優として映像界を牽引してきた。1984年ハリウッド映画『SFソードキル』の主演、日本で初めて全米映画優組合のメンバーとなる。CMではセガサターン(せがた三四郎)、オートレースで2年連続CM大賞を受賞。「藤岡弘、探検隊」においては中央アジア、南米、アフリカにて6年に渡り未踏の地を毎年1か月以上の過酷な撮影を敢行するなど数々の話題を残し、伝説の番組に。真剣による演武を行う武道家でもあり、様々な武道に精通。国内はもとより、世界数十か国の紛争地域や難民キャンプにてボランティア救援・支援活動を直接現地にて行ってきた。

2016年に公開された映画「仮面ライダー1号」では、藤岡自ら企画から参加し、45年ぶりで本郷猛が単独主演で復活、大ヒットをおさめる。2023年大河ドラマ「どうする家康」に信長の父、織田信秀役で出演し話題になる。2024年、芸能生活60周年を迎えた。2025年「三屋清左衛門残日録～永遠の絆～」では、武士としての生き様を見せ話題となった。

＜天翔 愛 さん＞





2001年生まれ。音楽大学卒業。2021年にミュージカル「ロミオ＆ジュリエット」でジュリエット役に抜擢され、女優デビュー。同年、ミュージカル「ドン・ジュアン」ではメインキャスト、エルヴィラ役で出演。2023年NHK大河ドラマ「どうする家康」のおふう役として出演し、ドラマデビューを果たす。2024年ミュージカル「アニー」でリリー役、2025年ミュージカル「ZIPANGU～遥かなる旅路～」では、昇竜役で主演。天性の透明感ある歌声と演技力で注目されている。

＜藤岡 真威人 さん＞





2003年生まれ。2020年2月にSEGAのCMで俳優デビュー。映画『仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ』（2021年）で本郷猛役を熱演。『クールドジ男子』(2023年)で初主演、2024年は、映画『八犬伝』、ドラマ『君とゆきて咲く～新選組青春録～』本格時代劇『三屋清左衛門残日録 春を待つこころ』などの時代劇でもその魅力を発揮し、ドラマ「ウイングマン」(テレビ東京)では初の連続ドラマ単独主演を果たす。2025年12月～上演中の舞台「忠臣蔵」では、剣豪・堀部安兵衛役として出演中。特技はアクション、歌、英語で、趣味はギターと音楽。

<天翔 天音 さん＞





2005年生まれ。音楽大学在学中。俳優。2023年大河ドラマ『どうする家康』でドラマデビュー。第19回クラリーノ美脚大賞ティーン部門受賞。雑誌「25ans」「美的」などでモデルでも活躍。日韓合作ドラマ「彼女のいない時間」で連ドラ初出演、ヒロイン役を務める。2026年1月公開予定のドラマ「仮面ライダーアインズwithガールズリミックス」では主演の三日月ナユタ/仮面ライダーアインズ役で主演、大きな話題となっている。特技はダンス全般。

＜藤岡 舞衣 さん>





2008年生まれ。現役高校生。2019年、小学６年生の時に『第８回ニコ☆プチモデルオーディション』グランプリを受賞し、専属モデルとしてデビュー。ファッションブランド「メゾピアノジュニア」のイメージモデル、振袖の「丸上」では3年連続表紙。2023年ミュージカル「浜村渚の計算ノート」で女優デビュー。2025年短編映画「雪の音 -雪の魔法よ、溶けないで。―」出演。絵を描くことが得意で、清らかな歌声は天使ボイスとも称される。