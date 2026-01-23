NAVEE社、PGA Show 2026にEagle F1XとBirdie 5Xを出展、ゴルフモビリティに進出

オーランド、フロリダ州、2026年1月22日/PRNewswire/ --NAVEE社はグローバルなスマート・モビリティー・ブランドで、PGA Show 2026で最新イノベーションのEagle F1XとBirdie 5Xのゴルフ用プッシュカートを展示。これらの製品は近距離モビリティ領域を超えたNAVEE社の探求を象徴し、インテリジェント・テクノロジーとシナリオ主導デザインをゴルフやアウトドアレジャーの領域に導入するきっかけになります。



NAVEE Eagle F1X Golf Push Cart



PGA Merchandise Showは世界最高峰のゴルフ業界イベントであり、最大手ブランド、メディア、プロフェッショナルが集まってイノベーションの紹介、トレンド作り、ゴルフの未来を形成します。

Eagle F1Xは、F1レースカーにインスパイアされたデザインと高度のスマート機能を融合します。AIビジョンとUWB対応のインテリジェント自動追尾に加え、AI + GPSスマート障害物回避を実現します 。4万以上のグローバル・コース・マップ、5.5インチのフルカラー・タッチスクリーン、ワンボタン操作で150メートル以内のリコール機能を備えたEagle F1Xは、ゴルファーにリアルタイムで距離感覚と簡単な操作を提供します。わずか15kgの重量と3秒で折りたためるため、性能と携帯性を1つの洗練されたパッケージで実現します。

Eagle F1Xはすでに業界の注目を集めています。CES 2026でデビューし、The GadgeteerとYanko Designから「Best of CES」の評価を獲得しました。NAVEE社によるデザインとインテリジェント・モビリティへの取り組みが反映されます。

Birdie 5Xはハンズフリー操作とコンパクトな利便性を重視します。2025年9月に発売されたブランド初の電動ゴルフプッシュカート「バーディー3」シリーズをベースに、同製品の「フォロー・ミー」モードの応答性が向上しました。UWB搭載の自動追尾機能は2～8メートルの距離を保ち、ゴルファーの歩くペースに自動的に合わせます。220Whのバッテリーを搭載したBirdie 5Xは1回の充電で36ホールを回ることができ、4+1の車輪システムとデュアル130Wモーター（ピーク時は250W）はフェアウェイ、砂地、ぬかるみ、最大25°の傾斜地でも安定した動きを実現します。

「NAVEE社の目標はゴルフやその他のアウトドア・アクティビティにインテリジェント・テクノロジーを統合し、利便性と性能を向上させながら、ユーザーの負担を解放してエクスペリエンスに集中できるようにすることです」と同社の最高経営責任者（CEO）が述べました。

スマート・モビリティと世界をリードするサスペンション・システムにおける長年の専門知識を活かし、NAVEE社は新たな分野に参入するうえで自然と身につけた優位性があります。現在、同社はこの中核となる強みを活用して輸送以外にも事業を拡大し、ゴルフやその他のレクリエーション用途にインテリジェンスと信頼性を実現しています。

NAVEE社について

NAVEE社は、システムレベルのエンジニアリングとインテリジェント・テクノロジーの統合に焦点を当てたグローバルなスマート・モビリティ・ブランドです。NAVEE社は自動車品質の設計、高度なサスペンション・システム、AI対応の制御テクノロジーを活用して、世界中の都市、レクリエーション、アウトドアのシナリオで持続可能性と適応性を向上させたモビリティを支援する高性能な製品を開発しています。詳細については、https://naveetech.com/ をご覧ください。

