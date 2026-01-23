世界経済フォーラム年次総会2026: サウジアラビア王国、サンゴ礁保護とAI活用に向けた新たな国際的取り組みを主導

スイス・ダボス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 「世界経済フォーラム（WEF）年次総会2026」において、サウジアラビア王国代表団は、喫緊のグローバル規模の課題に対応するための一連の発表を行いました。

Her Royal Highness Ambassador Reema Bandar Al-Saud, Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to the United States of America, announced at the World Economic Forum Annual Meeting that Saudi Arabia will host the first Global Coral Reef Summit in 2026 (Photo: AETOSWire)

駐米サウジアラビア王国大使のリーマ・バンダル・アル・サウード王女殿下は、サウジアラビア王国が2026年に初の「グローバル・サンゴ礁サミット」を主催することを発表しました。このサミットには、世界中のリーダー、科学者、投資家が集結し、サンゴ礁生態系の保護と再生に向けた解決策を推進します。

同サミットでは、主要課題や政策・規制面のギャップに対処するとともに、科学的根拠に基づく解決策の開発、そして持続可能な資金調達・投資メカニズムの強化を通じて、サンゴ礁の保護と再生の大規模な促進を目指します。

観光大臣のアハマド・アル・ハティーブ閣下のコメント

「分断が進む時代において、建設的な対話は重要です。観光は、人々をつなぎ、対話を促進することで平和をもたらします。観光の成長は平和、人々、若者、そして女性にとっても良い影響をもたらします。」

通信・情報技術大臣のアッブドラー・ビン・アーメル・アル＝スワーハ閣下のコメント

「サウジアラビア王国は、AI分野でのグローバルハブとなることを目指し、さまざまな取り組みを展開しています。『サウジ・ビジョン2030』のもとで経済の多角化と若者のエンパワーメントを推進した結果、現在では非石油部門がGDPの56％を占めるまでに成長し、テック分野における若い人材も大幅に増加しています。」

同日、AI企業「HUMAIN（ヒューメイン）」と官民連携によるサウジアラビア王国のインフラ開発を加速する政府ファンド「ナショナル・インフラストラクチャー・ファンド（Infra）」は、同国のAIおよびデジタルインフラ拡大を支援するため、最大12億ドル規模の戦略的資金調達枠組み協定を発表しました。本協定には、HUMAIN社が最大250MW規模のハイパースケールAIデータセンター容量を開発するための、拘束力のない資金調達条件が定められています。

また、国連砂漠化対処条約（UNCCD）COP16議長は、Business4Land（B4L）チャンピオンズ・カウンシルの設立も発表しました。このハイレベル連合は、CEOやサステナビリティリーダー、投資家、政策立案者が連携し、土地の回復、土地の土地対策、干ばつへの強靭性強化を加速することを目指します。

サウジアラビア王国の産業・鉱物資源省（MIM）は、WEFと連携し、製造業変革を加速するための国レベルの枠組み「ライトハウス・オペレーティング・システム」を発表しました。WEFの先進製造・生産センター（AMPC）との協力により開発されたこの枠組みは、経済の多角化、強固な非石油産業の構築、そしてサウジアラビア王国を先進的な製造・物流のグローバルハブとしての地位確立を目指すものです。

さらに、MIMとWEFは、WEF年次総会2026の前週に開催された「フーチャー・ミネラルズ・フォーラム」に合わせて協力協定を締結しました。同協定は2027年9月まで有効で、エネルギー分野やその他の技術に不可欠な重要鉱物に関するパートナーシップ強化を図るため、両者の取り組みを結集することを目的としています。これにより、産業政策及びエネルギー転換の産業目標に沿った、持続可持続可能かつ責任ある鉱物供給の確保に貢献することが期待されています。本イニシアティブは、MIMとWEFの代表者で構成される合同執行委員会によって監督されます。

