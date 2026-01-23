テランガナ州（インド）、次世代ライフサイエンス政策2026-30でグローバルな野心掲げる

・2030年までにテランガナ州を世界トップ5のライフサイエンス・クラスターに位置づける

・投資額250億米ドルの目標を設定する

・焦点を規模重視の製造からイノベーション重視の価値創造に転換する

ダボス、スイス, 2026年1月22日 /PRNewswire/ -- 本日、インドのテランガナ州政府はダボスの世界経済フォーラム2026（World Economic Forum 2026）において、 次世代ライフサイエンス政策2026-30 を発表し、世界のヘルスケア、先端治療法、持続可能なバイオ製造の未来を形成するうえで、同州がはるかに影響力のある役割を果たす意向が示されました。



Left To Right: 1. Sri K Shashanka, IAS, Vice Chairman and Managing Director, Telangana Industrial Infrastructure Corporation (TGIIC), Government of Telangana; 2. Sri Shakthi M. Nagappan, Director, Life Sciences and Pharma and Chief Executive Officer, Telangana Life Sciences, Government of Telangana; 3. Sri Ponguleti Srinivas Reddy, Hon'ble Minister for Revenue, Housing, Information and Public Relations, Government of Telangana; 4. Sri A Revanth Reddy, The Hon'ble Chief Minister of Telangana; 5. Sri Duddilla Sridhar Babu, Hon'ble Minister for Information Technology, Electronics & Communications; Industries & Commerce and Legislative Affairs, Government of Telangana; 6. Sri Sanjay Kumar, IAS, Special Chief Secretary for Information Technology, Electronics & Communications; Industries & Commerce, Government of Telangana; 7. Sri Shyam Bishen, Head, Centre for Health and Healthcare; Member of the Executive Committee, World Economic Forum



同政策は、規模重視の製造から 価値重視でイノベーション型成長 への決定的な転換を明からにし、テランガナ州を発見、開発、展開における世界的に統合されたライフサイエンスのハブとして位置づけています。 2030年までに世界のライフサイエンス・クラスターのトップ5にランクインする明確な野心を掲げ 、同政策は 250億米ドルの投資 、 50万人の質の高い雇用の創出、世界的なライフサイエンス・バリューチェーンへのより深い統合を目標としています。

製造業の奥深さは、 高付加価値の研究開発とイノベーションの活動によって次第に補完されます。Amgen社、Sanofi社、Bristol Myers Squibb社、Lilly社など、いくつかの世界的な科学企業はハイデラバードに研究開発、デジタル、グローバル能力センターを設立または拡大しており、テランガナ州の科学的才能とイノベーションに対応したインフラに対する信頼性が反映されています。

次世代ライフサイエンス政策2026-30は意図的なスケールアップを表し、テランガナ州が世界的なサプライチェーンに不可欠な存在から、 先進的な治療法やプラットフォームの世界的な提供元への転換を加速させるために策定されています 。同政策は州首相A. Revanth Reddy氏により、IT & Industries大臣D. Sridhar Babu氏、特別首席書記官・インド行政職Sanjay Kumar氏、Telangana Lifesciences社の最高営者責任経（CEO）Shakthi M. Nagappan氏の立会いのもとで発表されました。

「私たちは、世界で最も信頼されて変革をもたらす生物科学のエコシステムを構築しています。テランガナ州から世界中の医療に影響をもたらします。この政策がダボスで世界的に発表されたことは、ライフサイエンスにおける次の成長段階は、 国境を越えた協力、グローバル資本、共有されたイノベーションの課題によって推進されるというテランガナ州の信念が反映されます」とインド、テランガナ州首相A Revanth Reddy氏が述べました。

「この政策は 最先端科学と高度な製造プラットフォームを優先し、細胞・遺伝子治療、ペプチド、精密発酵、その他の次世代モダリティが含まれます。 臨床研究、製薬サービス、診断、医療エレクトロニクス、デジタルヘルスで広範なエコシステムを強化し、テランガナ州を推奨される世界的なライフサイエンス・ハブとして位置づけます」 と テランガナ州政府、IT, Electronics & Communications, and Industries大臣D. Sridhar Babu氏が述べました。

同政策の実装は、世界的にベンチマークされたインフラ（グリーンファーマ・シティ、10のファーマビレッジ、ゲノムバレーの拡大、Medical Devicesパークのさらなる強化など）によって支援されます。

最大 100億ルピー（1億米ドル）のスケーラブルな専用ファンド ライフサイエンス・イノベーション・ファンドは、早期段階と成長段階のイノベーションを促進し、ディープテック・ベンチャーを支援して民間資本や機関資本を調達します。 Telangana School of Life Sciencesの設立によって支援されます。本校は研究、教育、将来即戦力となる人材育成に焦点を当てて、世界的に卓越した大学です。

Telangana Life Sciences社について

テランガナ州の願望は 成熟して、すでに大規模な事業を展開している世界的につながったエコシステムに支えられています。この20年間、同州は製造拠点から発見研究、臨床開発、高度な製造、世界的な事業展開をカバーする総合的なライフサイエンス・ハブに進化しました。

現在、テランガナ州には 2,000社を超えるライフサイエンス企業が存在し 、 USFDA認可の製薬施設が世界的に最も密集しています。 世界のワクチン需要における3分の1を供給して、世界最大手のライフサイエンス企業によって信頼された製造・研究開発パートナーの役割を果たしています。ハイデラバードの企業は、世界的なヘルスケアのサプライチェーンの回復力を強化するうえで重要な役割を果たしています（特にワクチン、複雑なジェネリック医薬品、生物製剤、バイオ後続品の分野で）。

（日本語リリース：クライアント提供）

