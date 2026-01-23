BTL、WonderFaceデバイスに対しEMFACE（R） 関連特許権の行使に成功したと発表





プラハ, 2026年1月22日 /PRNewswire/ -- 医療技術の世界的リーダーであるBTL Groupは本日、WonderFaceデバイスの製造元であるLexter Microelectronic Engineering Systems S.L.（以下「Lexter」）に対する複数の特許侵害訴訟について、成功裏に解決したことを発表しました。

今回の和解は、BTLが独自のEMFACE®技術を保護するため、複数の司法管轄区において提起した特許侵害に関する法的手続を受けて成立したものです。本和解により、Lexterは、高周波（RF）と電気的筋肉刺激（EMS）を同時に組み合わせた顔面治療技術および関連消耗品について、製造、世界的なマーケティングおよび流通、ならびに使用を中止することに合意しました。

BTLは、医療分野におけるイノベーションのリーダーとして、エネルギーを基盤とした技術の中核的要素を保護する強固な国際特許ポートフォリオを保有しています。

「この和解がもたらす世界的かつ決定的な影響は、BTLの知的財産を守り、顧客の投資を保護するという当社の強いコミットメントを示すものです」と、BTL GroupのCEOであるTomas Schwarz氏は述べています。

EMFACE®の詳細については、www.emface.com をご覧ください。

BTLについて

1993年に設立されたBTLは、医療機器分野におけるイノベーションの世界的リーダーであり、美容医療、皮膚科、形成外科、リハビリテーション、整形外科、関節・脊椎治療、歯科、プライマリ・ケア、産婦人科にわたり、先進的なソリューションを提供しています。200件以上の特許と600人以上の社内エンジニアを擁するBTLは、科学と技術を活用し、非侵襲的および治療目的の医療の発展を世界で推進しています。同社の製品ポートフォリオには、EMFACE®、EXION®、EMSCULPT NEO®、EXOMIND®、EMSELLA®、EMVITAL®などが含まれます。

