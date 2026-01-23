世界中のスポーツを掌握する「DAZN ダウンローダー」を新規配布し、オフライン観戦の常識を覆す
マルチメディアソリューションの世界的リーダーであるDVDFab Softwareは、同社のフラッグシップ製品であるオールインワン動画ダウンローダー「StreamFab」を、この間最新のメジャーバージョンである「StreamFab 7」へとアップデートいたしました。このアップデートにおける最大のハイライトの一つは、世界最大級のスポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」に完全対応した「DAZN ダウンローダー」モジュールの追加です。これにより、ユーザーは時間や場所、通信環境に縛られることなく、最高画質でのスポーツ観戦が可能となります。
■ スポーツ界の黒船「DAZN（ダゾーン）」とは DAZNは、まさに「スポーツ界のNetflix」とも称される、世界屈指のスポーツ専門動画配信プラットフォームです。日本国内においては、明治安田生命Jリーグの全試合配信をはじめ、プロ野球（NPB）、F1TM、サッカーの欧州主要リーグ、ボクシング、テニス、ダーツに至るまで、年間10,000試合以上という圧倒的なコンテンツ量を誇ります。 テレビ放送が減少傾向にある昨今、DAZNはスポーツファンにとって欠かすことのできないライフラインとなっています。ライブ中継はもちろん、試合終了後の「見逃し配信」やハイライト番組も充実しており、現代のスポーツ観戦スタイルを確立したプラットフォームと言えます。
■ StreamFab DAZN ダウンローダー開発の背景 DAZNは非常に便利なサービスですが、ストリーミング配信の特性上、いくつかの課題も存在しました。「外出先で観たいがデータ通信量が気になる」「地下鉄や飛行機など電波の届かない場所では視聴できない」「見逃し配信期間（通常1週間～1ヶ月程度）が過ぎると、名勝負が二度と見られなくなる」といったユーザーの声です。 これらの課題を技術的に解決するために開発されたのが、StreamFab 7に搭載された「DAZN ダウンローダー」です。従来の画面録画ソフトとは異なり、ストリーミングデータを直接ダウンロード保存することで、画質の劣化を防ぎ、スムーズな視聴体験を提供します。
■ StreamFab DAZN ダウンローダーの主要機能
1. フルHD（1080p）の高画質保存： スポーツの激しい動きも鮮明に捉えるため、最大1080pの高解像度でのダウンロードに対応しています。
2. 汎用性の高いMP4/MKV形式： 保存されたファイルは、特定のプレイヤーに依存しないMP4またはMKV形式で出力されます。これにより、iPhone、iPad、Android端末、PS5などのゲーム機、大画面テレビなど、あらゆるデバイスへ転送して再生が可能です。
3. 高速バッチダウンロード： シーズンを通したリーグ戦や、大会の全試合など、複数の動画をまとめて高速にダウンロードするバッチ処理機能を搭載しています。
■ 製品情報とアクセス StreamFab DAZN ダウンローダーの詳細は、以下の公式ページをご確認ください。
- 公式サイト: https://streamfab.dvdfab.org/dazn-downloader.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
■ スポーツ界の黒船「DAZN（ダゾーン）」とは DAZNは、まさに「スポーツ界のNetflix」とも称される、世界屈指のスポーツ専門動画配信プラットフォームです。日本国内においては、明治安田生命Jリーグの全試合配信をはじめ、プロ野球（NPB）、F1TM、サッカーの欧州主要リーグ、ボクシング、テニス、ダーツに至るまで、年間10,000試合以上という圧倒的なコンテンツ量を誇ります。 テレビ放送が減少傾向にある昨今、DAZNはスポーツファンにとって欠かすことのできないライフラインとなっています。ライブ中継はもちろん、試合終了後の「見逃し配信」やハイライト番組も充実しており、現代のスポーツ観戦スタイルを確立したプラットフォームと言えます。
■ StreamFab DAZN ダウンローダー開発の背景 DAZNは非常に便利なサービスですが、ストリーミング配信の特性上、いくつかの課題も存在しました。「外出先で観たいがデータ通信量が気になる」「地下鉄や飛行機など電波の届かない場所では視聴できない」「見逃し配信期間（通常1週間～1ヶ月程度）が過ぎると、名勝負が二度と見られなくなる」といったユーザーの声です。 これらの課題を技術的に解決するために開発されたのが、StreamFab 7に搭載された「DAZN ダウンローダー」です。従来の画面録画ソフトとは異なり、ストリーミングデータを直接ダウンロード保存することで、画質の劣化を防ぎ、スムーズな視聴体験を提供します。
■ StreamFab DAZN ダウンローダーの主要機能
1. フルHD（1080p）の高画質保存： スポーツの激しい動きも鮮明に捉えるため、最大1080pの高解像度でのダウンロードに対応しています。
2. 汎用性の高いMP4/MKV形式： 保存されたファイルは、特定のプレイヤーに依存しないMP4またはMKV形式で出力されます。これにより、iPhone、iPad、Android端末、PS5などのゲーム機、大画面テレビなど、あらゆるデバイスへ転送して再生が可能です。
3. 高速バッチダウンロード： シーズンを通したリーグ戦や、大会の全試合など、複数の動画をまとめて高速にダウンロードするバッチ処理機能を搭載しています。
■ 製品情報とアクセス StreamFab DAZN ダウンローダーの詳細は、以下の公式ページをご確認ください。
- 公式サイト: https://streamfab.dvdfab.org/dazn-downloader.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
プレスリリース詳細へ