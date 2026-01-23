StreamFab、Canal Plus ダウンローダーを最新機能で大幅強化 - 4K超高画質ダウンロード対応へ
動画ダウンロードソフトウェア「StreamFab Canal Plus ダウンローダー」は、この度4K超高画質のダウンロード機能を正式にサポートし、対応地域の拡大や先進の映像技術にも標準対応しました。これにより、Canal Plus の最新映画や話題作、評価の高いオリジナルシリーズなどを、自宅でもスタジオ品質で保存・再生できるようになります。
Disney+、Fanza、Apple TV、Hulu（米）の次、Canal+も4K画質に対応しているようになりました。
製品概要
「StreamFab Canal Plus ダウンローダー」は、世界中の Canal Plus 動画をオフライン視聴用に保存できるツールです。公式サイトではユーザー向けに4K/1080p高画質ダウンロードを提供しており、MP4・MKV 形式での保存や音声・字幕の選択など、多彩な設定が可能です。ビデオのメタデータ（タイトル・カバー・キャスト等）も保存され、利用者独自のライブラリ構築をサポートします。
公式サイト：https://streamfab.jp/canal-plus-downloader.htm
アップデート後のポイント
1. 4K UHD ダウンロード対応
従来 720p までの対応だった機能がさらに進化し、4K（UHD）動画の保存に対応。映画館レベルの高精細画質でのオフライン視聴が可能になります。
2. HDR10 & Dolby Vision
色彩とコントラスト性能を飛躍的に向上させ、より立体感のある映像表現を実現。
3. Dolby Atmos 5.1 サウンド
ヘッドフォンやホームシアターでも映画館のような立体音響を再生可能。
4. 広告自動除去
ダウンロードした動画から広告を排除し、快適な視聴体験を提供。
5. ダウンロード可能地域の拡大
フランス国内外に対応し、幅広いユーザーに対応。
利便性と品質の両立
StreamFab は単なるダウンロードツールではなく、視聴体験の質を向上させる機能を積極的に搭載しています。言語・字幕の選択、メタデータ対応、再生互換性の高さなど、ユーザーが継続的に使いやすい仕様へと進化しています。
配信元企業：日進斗金合同会社
