PDF編集と高精度OCRを1本で実現、「PDNob」で作業効率を向上！
Tenorshareが提供するPDF編集ソフト「Tenorshare PDNob」 は、AI機能や高精度OCR、PDFフォーム作成機能などを備えた実用性の高いPDF統合ソリューションとして、学生からビジネスユーザーまで幅広く利用されています。
直感的な操作性と軽快な動作、さらに買い切り型の永久ライセンスによる高いコストパフォーマンスが評価され、日常的なPDF業務を効率化する定番ツールとして注目を集めています。
Tenorshare PDNobとは？
Tenorshare PDNobは、世界的なソフトウェア会社 Tenorshare（テノアシェア） が提供する AI搭載のPDF編集ツール です。PDFの編集・変換・注釈・結合・分割・保護・OCR（光学式文字認識）など、PDFに関するさまざまな作業を 1つのアプリでこなせるオールインワン型ソフトウェア です。
PDNob公式：https://bit.ly/4qtnb5T
Tenorshare PDNob主な機能
Tenorshare PDNobは、日常業務で求められるPDF機能をバランス良く搭載しています。
■ PDF編集機能
PDF内のテキストや画像を直接編集でき、文章の追加・削除、フォントの種類やサイズ、文字色の変更など、細かな調整にも対応しています。
また、画像の差し替えや配置調整も簡単に行えるため、レイアウトを崩すことなく修正作業が可能です。
Word文書のような直感的な操作性により、PDF特有の編集の難しさを感じることなく、日常的な修正作業の時間を大幅に短縮します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339850/images/bodyimage1】
■ OCR機能（文字認識）
スキャンされたPDFや画像データに含まれる文字情報を高精度で認識し、検索や編集が可能なテキストデータへ変換します。
印刷された書類やスキャン資料も、そのまま再編集できるため、紙書類の電子化や社内資料のデータ化を効率的に進めることができます。
また、過去に作成した資料の再利用や情報検索にも役立ち、日常業務の効率向上に貢献します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339850/images/bodyimage2】
■ PDFフォーム作成機能
申込書や社内書類、各種申請書などに必要な入力可能なPDFフォームを手軽に作成できます。
テキスト入力欄、チェックボックス、ラジオボタンなどのフォーム要素を自由に配置でき、用途に応じたレイアウト調整も簡単です。
紙ベースで運用していた書類をデジタルフォームへ移行することで、記入・回収・管理の効率化を図ることができ、企業や教育機関での利用にも適しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339850/images/bodyimage3】
■ PDF作成・変換
Word・Excel・PowerPointなどのOfficeファイルや、画像ファイルとPDFの相互変換に対応しています。
元のレイアウトや文字配置をできるだけ保持したまま変換できるため、資料の体裁を崩すことなく活用できます。
また、複数ファイルの一括変換にも対応しており、日常業務におけるPDF作成・変換作業をスムーズに行えます。
PDNob公式：https://bit.ly/4qtnb5T
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339850/images/bodyimage4】
■ 注釈・レビュー機能
ハイライト、コメント、図形の挿入、手書き入力など、資料の確認や校正、内容共有に役立つ注釈機能を搭載しています。
修正点や確認事項をPDF上に直接書き込めるため、やり取りの手間を減らし、チームでのレビュー作業もスムーズに進めることができます。
■ PDF結合・分割・圧縮
