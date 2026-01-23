建設市場の展望：二〇二九年までの成長軌道
インフラ拡大、都市化、グリーン建築需要が安定した市場成長を下支え
世界の建設市場は二〇二九年までに二百十億ドルを超えると予測されており、住宅、商業、産業、インフラプロジェクト全体にわたる持続的な需要を反映しています。成長は、大規模な公共投資、民間部門の参画、そして近代的で持続可能な建築環境への需要拡大によって形成されています。世界各地で建設活動が活発化する中、市場は技術導入、新たなプロジェクト遂行モデル、効率性と持続可能性への一層の注力を通じて進化を続けています。
地域別動向と地理的リーダーシップ
アジア太平洋地域は、二〇二九年における最大の建設地域市場として台頭すると予測されており、市場規模は八千三百四百万ドルに達すると見込まれています。同地域の市場は二〇二四年の六千四百六十二百万ドルから拡大し、年平均成長率五パーセントを記録する見通しです。この拡大は、急速な都市化、人口増加、そして交通網、住宅、公共インフラを含むインフラ開発に対する政府の強い注力によって支えられています。
国別では、アメリカ合衆国が二〇二九年に世界の建設市場を主導し、市場規模は四千八百八十五百万ドルに達すると予測されています。同国の市場は二〇二四年の三千九百十二百万ドルから、同じく年平均成長率五パーセントで成長すると見込まれています。アメリカ市場の成長は、インフラ支出の拡大と、開発事業者および政策立案者が持続可能性とエネルギー効率を重視する中で高まるグリーン建築需要によって牽引されています。
市場構造とセグメント別動向
プロジェクト種別別の建設活動
建設種別では、市場は建築工事、重工・土木工事、専門工事請負、土地計画および開発に分類されます。建築工事は二〇二九年に最大のセグメントとなり、市場全体の四十五パーセント、九千五百三十一百万ドルを占めると予測されています。このセグメントは、都市人口の増加、住宅および商業需要の拡大、手頃な住宅への政府投資の増加、オフィスや小売開発の拡張、スマートシティおよび持続可能建築施策の継続的な展開の恩恵を受けています。エネルギー効率の高い建物への需要や、プレハブおよびモジュール建設手法の採用も、このセグメントをさらに強化しています。
請負業者の構成
請負業者別では、市場は大手請負業者と中小請負業者に分けられます。大手請負業者は市場を支配し、二〇二九年には市場全体の七十一パーセント、百四十八億七千七百七十七百万ドルを占めると見込まれています。この優位性は、大規模かつ複雑なインフラプロジェクトを管理できる能力、政府支援によるメガプロジェクトへの関与拡大、高度なプロジェクト管理技術へのアクセス、そして強固な財務基盤によって支えられています。官民連携モデルの下での海外市場進出や提携も、大手請負業者の地位を強化しています。
用途別市場動向
用途別では、建設市場は公共部門と民間部門に区分されます。民間部門は二〇二九年において引き続き最大の用途別セグメントとなり、市場全体の七十二パーセント、百五十億一千五百万ドルを占める見通しです。このセグメントの成長は、住宅および高級集合住宅への強い需要、商業用不動産開発の加速、官民連携モデルを通じたインフラプロジェクトへの民間参画の拡大、産業施設の拡張、医療、教育、技術主導型都市プロジェクトへの投資増加によって支えられています。
