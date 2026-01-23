Amazon28冠達成の著者・薬剤師Mayuco氏、サンクチュアリ出版にて講演会を開催
『醗酵の奇跡』出版記念、法螺貝の音色と共に「自然治癒力を高める生き方」を提唱
一般社団法人 モナコウィークインターナショナルの記者としても多角的に活動する、薬剤師のMayuco（マユコ）氏は、2025年11月18日（火）、サンクチュアリ出版にて自著の出版を記念した講演会を開催いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339512/images/bodyimage1】
■ Amazonランキング計28冠を達成した話題の著作
Mayuco氏は、食と健康に関する深い知見に基づき、Amazonランキングにおいて圧倒的な支持を得ている以下の2冊を上梓しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339512/images/bodyimage2】
『醗酵の奇跡：次元を超える醗酵の力と日本古来の叡智』
Amazonランキングカテゴリー7冠を達成。
醗酵歴20年の経験から、自然治癒力を高め、望む未来を手に入れる生き方を説いています。
『ファスティング入門：「食べない」だけで覚醒する！體・脳・魂が整う』
Amazonランキングカテゴリー21冠を達成。
心身を整え、覚醒へと導くファスティングの実践方法を伝授しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339512/images/bodyimage3】
■ 講演会テーマ 法螺貝の響きと共に大切なことを思い出す夕べ
本講演会では、薬剤師としての知見のみならず、日本古来の伝統的な要素を融合させた独自の演出がなされました。
いにしえの音色との融合： 講演の冒頭では法螺貝が吹き鳴らされ、その響きと共に、命を生かしあうことの大切さを参加者に問いかけました。
次世代の健康観： 現代社会において、いかにして本来の自己を整え、自然の叡智を取り入れるかについての深い考察が共有されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339512/images/bodyimage4】
