2026年1月23日

長瀬産業株式会社

医療関係者向けポータルサイト「KANAWA」をリリース ～製品・技術・研究情報を横断的に検索、共有できる新たなサービス基盤～

長瀬産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上島 宏之、以下「長瀬産業」）は、医療関係者及び医療業界に従事する事業者向けのクラウド型ポータルサイト「KANAWA（カナワ）」を1月16日にリリースいたしました。NAGASE グループは、中期経営計画 ACE 2.0 の成長ストーリーにおいて、「基盤」「注力」「育成」「改善」の４つの領域を掲げ、商社、製造、研究開発の各機能を軸に事業を展開しています。本サービスの開発は、育成領域である新規事業での取り組みであり、医療関係者が求める技術、研究、セミナー情報の掲載に加え、スタートアップを含む医療メーカーや医療現場で生まれた技術・アイデアに対して、長瀬産業が製品化支援や医療メーカーとのマッチングを通じて、事業化に向けた連携を支援します。これらの情報を一つのプラットフォーム上で横断的に検索、共有できる環境を提供し、新たな価値創出に繋げることを目指しています。

医療業界では技術の進歩やAIの発達により製品やサービスが増加し、選択肢の多様化により、必要な情報に迅速かつ的確にアクセスすることが難しいという課題があります。こうした課題に対し、長瀬産業はこれまで商社として医療業界で培ってきたネットワークと知見を活かし、幅広い製品・サービス情報をメーカーの枠を超えて検索できるプラットフォーム「KANAWA」を開発しました。

今後は、医療現場のニーズを起点としたソリューション提供を目指し、掲載情報の拡充、検索機能の高度化、コミュニティ機能の強化、クラウド化サービスなどを段階的に進めてまいります。

NAGASEグループは、本サービスを通じて医療現場の課題解決と持続可能な価値創出に貢献してまいります。

KANAWAの機能

・製品検索機能

診断や研究課題に関連する製品や技術情報を検討しながら横断的に検索できます。

・TOPICS機能

最新の技術情報や研究PR、セミナー、論文情報を共有し、医療関係者間の情報交流を促進します。

・一括見積対応

複数メーカーの製品見積を一括でまとめて依頼できます。

・海外メーカーとの連携支援

言語や時差の課題をサポートし、スムーズなやり取りを支援します。

・製品化、マッチング支援

メーカーとの連携を通じて、医療現場から生まれた技術やアイデアの製品化を支援します。

【サービス名の由来】

「鐶（かなわ）」は、環状の鉄製の輪や金具を指し、古くから人々の生活に欠かせない様々な必需品を繋ぎ、暮らしを豊かにしてきました。本サービスを通じて、「鐶（かなわ）」のように医療関係者、メーカー、研究者の輪を繋ぎ、知見や情報の広がりを支援してまいります。

KANAWA サービス詳細

KANAWAポータルサイト：https://medical.nagase.com

運営者：長瀬産業株式会社

サービス利用料：無料

■本件に関するお問い合わせ先

長瀬産業株式会社 URL：https://www.nagase.co.jp/

＜事業に関するお問い合わせ＞

未来共創室 開発一課 田中

TEL：080-9560-9145

＜報道に関するお問い合わせ＞

経営管理本部 コーポレートリレーション部 PR課

TEL: 070-4314-0635