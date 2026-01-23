WAKO JAPANが2026年度の本格稼働を開始
石井和義氏が世界キックボクシング団体協会（WAKO）顧問に就任、正道会館総本部にて「初稽古」を実施
世界最大のキックボクシング組織である世界キックボクシング団体協会（World Association of Kickboxing Organizations / WAKO）において、この度、石井和義氏（正道会館宗師）が顧問に就任いたしました。これに伴い、2026年度のWAKO JAPAN本格稼働に向けた第一歩として、正道会館総本部にて記念すべき「初稽古」が執り行われました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339513/images/bodyimage1】
■ 2026年、WAKO JAPANの新体制が始動
2026年はWAKO JAPANにとって飛躍の年となります。その本格稼働の幕開けとして実施された初稽古には、多くの関係者が集い、日本におけるキックボクシング競技のさらなる発展と国際舞台での活躍を誓い合いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339513/images/bodyimage2】
■ 国際舞台での実績と引率
WAKOの活動において、日本選手団は着実に国際的なプレゼンスを高めています。先般アブダビで開催された「WAKO世界キックボクシング大会」においては、国際ジャーナリストの樽谷大助（Daisuke Tarutani）が日本選手団の役員として同行し、選手団の引率および国際交渉をサポートいたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339513/images/bodyimage3】
■ 実施概要
組織名称： 世界キックボクシング団体協会（World Association of Kickboxing Organizations）
新役職： 顧問 石井和義
本格稼働初稽古会場： 正道会館総本部
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339513/images/bodyimage4】
【本件に関する報道・取材のお問い合わせ】
本件に関する詳細な情報、初稽古や大会視察時の高画質素材（写真・動画）の提供、インタビューのご依頼は下記窓口までご連絡ください。
取材・報道窓口： 国際ジャーナリスト 樽谷 大助（Daisuke Tarutani） （欧州ジャーナリスト連盟会員 / 日本外国特派員協会会員）
所属： 一般社団法人 モナコウィークインターナショナル
取材アシスタント： KANAME YAGIHASHI / Tatiana Ivanovna / HINATA TARUTANI
連絡先 Email： d.tarutani0120@gmail.com
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
