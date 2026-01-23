【矢野経済研究所マーケットレポート】「2025 ギフト市場白書 ～消費者調査データ編～」を発刊いたしました
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、下記の要領にて「2025 ギフト市場白書 ～消費者調査データ編～」を発刊いたしました。
本調査では、全国の20代から60代の男女1万人を対象にアンケート調査を実施し、消費者のギフト贈呈に係る行動、意識を調査・分析しました。
ギフト市場全体の現状把握と将来性を展望する、お勧めの一冊になります。
発刊日:2025年12月25日
体裁:A4 / 127頁
PDF商品:55,000円（本体50,000円 消費税5,000円）
調査実施期間：2025年12月
※ Excelオプション商品（別料金）では、回答者10,000人分のローデータもご入手出来ます。
■掲載内容
・調査結果
【オケージョン別動向】
1．オケージョン比較
2．オケージョン別動向（バレンタイン/ホワイトデー/ひな祭り/子供の日/母の日/父の日/お中元/敬老の日/お歳暮/クリスマス/誕生日/結婚記念日/手土産/お土産/プチギフト/成人祝い・返し/入進学祝い・就職祝い/入進学内祝い・就職内祝い/結婚祝い・返し/結婚式引出物/出産祝い/出産内祝い/病気見舞い・快気祝い・返し/七五三祝い・返し/新築・新居祝い/長寿祝い・返し/香典返し・法要返し）
オケージョン別の贈答状況、平均購入件数、平均購入総額、購入アイテム、購入チャネル
【アイテム別動向】
ギフトアイテム（食品、非食品、体験ギフト、金券、カタログギフト他計31品目）別購入理由
【その他のギフト動向】
1. 法人・自治体ギフトの受け取り経験
2.1. ソーシャルギフトの利用経験
2.2. ソーシャルギフトのオケージョン別購入金額
3. 長寿祝いの認知度
・調査票
⇒詳細内容・お申込みはこちら
https://www.yano.co.jp/market_reports/R67200401
⇒商品に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所 マーケティング本部 カスタマーセンター
https://www.yano.co.jp/contact/contact.php
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
本調査では、全国の20代から60代の男女1万人を対象にアンケート調査を実施し、消費者のギフト贈呈に係る行動、意識を調査・分析しました。
ギフト市場全体の現状把握と将来性を展望する、お勧めの一冊になります。
発刊日:2025年12月25日
体裁:A4 / 127頁
PDF商品:55,000円（本体50,000円 消費税5,000円）
調査実施期間：2025年12月
※ Excelオプション商品（別料金）では、回答者10,000人分のローデータもご入手出来ます。
■掲載内容
・調査結果
【オケージョン別動向】
1．オケージョン比較
2．オケージョン別動向（バレンタイン/ホワイトデー/ひな祭り/子供の日/母の日/父の日/お中元/敬老の日/お歳暮/クリスマス/誕生日/結婚記念日/手土産/お土産/プチギフト/成人祝い・返し/入進学祝い・就職祝い/入進学内祝い・就職内祝い/結婚祝い・返し/結婚式引出物/出産祝い/出産内祝い/病気見舞い・快気祝い・返し/七五三祝い・返し/新築・新居祝い/長寿祝い・返し/香典返し・法要返し）
オケージョン別の贈答状況、平均購入件数、平均購入総額、購入アイテム、購入チャネル
【アイテム別動向】
ギフトアイテム（食品、非食品、体験ギフト、金券、カタログギフト他計31品目）別購入理由
【その他のギフト動向】
1. 法人・自治体ギフトの受け取り経験
2.1. ソーシャルギフトの利用経験
2.2. ソーシャルギフトのオケージョン別購入金額
3. 長寿祝いの認知度
・調査票
⇒詳細内容・お申込みはこちら
https://www.yano.co.jp/market_reports/R67200401
⇒商品に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所 マーケティング本部 カスタマーセンター
https://www.yano.co.jp/contact/contact.php
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
プレスリリース詳細へ