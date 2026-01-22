【実績レポート】当社初のスポーツ系SNSコンサルティングで総フォロワー数4,000人を突破。
当社初となるスポーツチーム・スポーツ団体を対象としたSNSコンサルティング支援を実施しました。その結果、運用開始から1年間で総フォロワー数を0人から4,000人以上へ拡大し、SNS経由の入団に関する問い合わせ数を0件から月2～5件まで増加させる成果を創出しました。
本事例は、スポーツ分野においてSNSを「情報発信ツール」から「入団・参加につながるマーケティングチャネル」へと転換した実証的な取り組みです。
【1．背景：スポーツ団体における集客・入団の課題】
対象となったスポーツ団体では、これまで以下のような課題を抱えていました。
・公式SNSを活用できていない、または未運用の状態
・活動内容やチームの魅力が十分に伝わっていない
・入団募集は口コミや紹介に依存している
・若年層・保護者層への認知拡大が進んでいない
BOTANICOはこれらの課題に対し、SNSを単なる活動報告の場ではなく、「チームの価値や文化を伝え、入団検討者との関係性を育てるメディア」として再定義し、コンサルティングを開始しました。
【2．施策概要：スポーツ分野に特化したSNSコンサルティング設計】
本プロジェクトでは、フォロワー数の増加だけでなく、入団・参加につながる導線設計を最重要指標として運用を行いました。
主な取り組み内容は以下の通りです。
・入団ターゲット（年齢層、競技レベル、保護者層）の明確化
・練習風景・試合・選手の成長ストーリーを軸とした投稿設計
・競技力だけでなく、チームの価値観や雰囲気を伝える発信
・拡散を狙う投稿と信頼構築を目的とした投稿の役割分担
・プロフィール、固定投稿、問い合わせ導線の最適化
・数値分析を基にした改善PDCAの継続
「成績を伝えるSNS」ではなく、「参加後の未来が想像できるSNS」への転換を重視しました。
【3．成果：フォロワー4,000人突破、月2～5件の入団問い合わせを創出】
SNSコンサルティング開始から約1年間で、以下の成果を達成しました。
・総フォロワー数：0人 → 4,000人以上
・SNS経由の入団問い合わせ数：0件 → 月2～5件
・問い合わせ内容：体験参加、入団希望、保護者からの相談など
特に、
「以前から投稿を見ていた」
「チームの雰囲気に惹かれた」
といった、事前に理解と共感が進んだ状態での問い合わせが多く、
ミスマッチの少ない入団接点の創出につながりました。
【4．考察：スポーツ系SNSが入団成果を生んだ要因】
本事例から、BOTANICOはスポーツ分野におけるSNS運用成功の要因を次のように整理しています。
・活動の“結果”だけでなく“過程”を伝えたこと
・選手や指導者の人柄・価値観を可視化したこと
・フォロワー増加と入団導線を分断しなかった設計
・継続的な数値分析と改善を行ったこと
SNSは、スポーツ団体において「応援者・参加者を育てる中長期的な資産」として機能することが明らかになりました。
【5．まとめ：スポーツ団体のSNSは“育てることで人が集まる基盤”】
今回の取り組みにより、BOTANICOはスポーツ系SNSコンサルティングが、フォロワー拡大と入団問い合わせを同時に実現できる再現性の高い支援モデルであることを実証しました。
・フォロワー数0人から4,000人へ成長
・SNS経由の入団問い合わせ0件から月2～5件へ改善
・紹介・口コミに依存しない入団導線の構築
BOTANICOでは今後も、スポーツチーム・スクール・クラブを対象に、SNSを起点とした入団・参加促進支援を提供してまいります。