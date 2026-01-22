NTTデータARC社とDSDL共同推進

株式会社AItegrity

株式会社AItegrity（代表取締役：多賀 太）は、株式会社NTTデータ オートモビリジェンス研究所より、AIデータセットの構築・検証を自動化する記述言語「DSDL（Dataset Description Language）」の仕様策定プロジェクトを受注しました。

昨今のAI開発において、学習データの品質担保と仕様の透明性は、AI性能を決定づける最重要課題であり、本プロジェクトでは、代表がグローバルAIデータ企業（前職：Appen Japan代表）で培った「高品質データセット構築」の深い知見と、エンタープライズレベルの高度なデータセキュリティノウハウを全面的に投入する。これにより、自動運転やロボティクス領域において、従来属人的であったデータセット仕様を機械可読化し、生成・検証プロセスを自動化するという、かつてない画期的な標準仕様の策定をリードしていく。

直近のマイルストーンとして2026年3月末までにDSDL仕様書を提供し、同年4月以降のツール開発・プラットフォーム構築フェーズにおいても、戦略的アドバイザリーを継続的に提供していく。当社は本事業を通じ、品質保証された「適格データセット」が安全に流通する次世代エコシステムの構築に貢献していく。